টেলিথনে অংশগ্রহণকারী তারকাদের মধ্যে জোশ ব্রোলিন

Josh Brolin, Ben Schwartz, Jean Smart, Ke Huy Quan, এবং আরও অনেক অভিনেতা, সঙ্গীতশিল্পী, কৌতুক অভিনেতা এবং বিষয়বস্তু নির্মাতারা এতে অংশ নিতে প্রস্তুত এলএ ওয়াইল্ড ফায়ার রিলিফ লাইভদাবানল পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার সমর্থনে একটি লাইভ স্ট্রিম করা টেলিথন ইভেন্ট।

শুক্রবার, 24 জানুয়ারী রোজউড রেসিডেন্সেস বেভারলি হিলস থেকে লাইভ সম্প্রচার করে, শোটি একাধিক YouTube এবং Twitch চ্যানেল জুড়ে সম্প্রচারিত হবে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অতিরিক্ত প্রতিভার অংশগ্রহণ সহ। সেই তালিকায় রয়েছেন কৌতুক অভিনেতা এবং বিষয়বস্তু নির্মাতা Rhett & Link, যারা 2025 সানড্যান্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরু হওয়ার সাথে সাথে পার্ক সিটি, উটাহ থেকে আসবেন।

ইন্টারেক্টিভ তহবিল সংগ্রহের প্ল্যাটফর্ম টিল্টিফাই এবং রিয়েল গুড ট্যুরিং, ডব্লিউসিপিজি এবং সিএমপিএস সহ সংস্থাগুলির মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব, এই ইভেন্টটি টিলটিফাই ইমপ্যাক্ট ফান্ডের মাধ্যমে এলএএফডি ওয়াইল্ডফায়ার ইমার্জেন্সি ফান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া ফায়ার ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন, বেবি 2 বেবি, এর পছন্দগুলিতে তহবিল বিতরণ দেখতে পাবে। এবং CORE। অংশগ্রহণকারী অন্যদের মধ্যে অভিনেতা এডউইন হজ, জেনিনা গাভাঙ্কর, মেহকাদ ব্রুকস, জিমি আকিংবোলা, দান্তে বাসকো, রব রেইনার, রিকি হুইটল, সোলেইল মুন ফ্রাই এবং গারসেল বিউভাইস; রায়ান ক্যাব্রেরা, ওয়াক দ্য মুনের নিক পেট্রিকা, শ্যানন কে, এবং কনস্টানটাইন মারৌলিসের মতো সঙ্গীতজ্ঞ; এবং বিষয়বস্তু নির্মাতারা যেমন Markiplier, Ethan Nestor, Imane “Pokimane” Anys, Arin Hanson, The Try Guys, Nihachuu, Ranboo, Pointcrow, Peachjars, Amy Nelson, and Shubble.

“আধুনিক দিনের টেলিথনে টিভি, সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্রের সেলিব্রিটিদের সাথে নির্মাতা সম্প্রদায়কে একত্রিত করার মাধ্যমে, আমরা আগুনের সাথে লড়াই করা নায়কদের সমর্থন করার এবং নিরাময় এবং পুনর্নির্মাণের চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া শুরু করা সম্প্রদায়গুলিকে সহায়তা করার আশা করি,” বলেছেন টিল্টফাইয়ের সিইও মাইকেল ওয়াসারম্যান .

সম্প্রচারের আগে, এলএ ওয়াইল্ড ফায়ার রিলিফ লাইভ YouTuber Sean ‘Jacksepticeye’ McLoughlin দ্বারা করা $100,000 অনুদান সহ প্রায় $350,000 সংগ্রহ করেছে৷ ইতিমধ্যে, টেনিস তারকা টেলর ফ্রিটজও জড়িত হয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে তার প্রথম রাউন্ডের পুরস্কারের অর্থ প্রচেষ্টায় দান করেছেন।

সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, লস এঞ্জেলেস দাবানল 40,000 একরেরও বেশি জমিতে পুড়ে গেছে, 12,000টি কাঠামো ধ্বংস হয়েছে এবং দুই ডজনেরও বেশি মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আরো তথ্যের জন্য টিল্টফাই এর এলএ ওয়াইল্ড ফায়ার রিলিফ ক্যাম্পেইনএবং দান করতে, লিঙ্কে আঘাত করুন।