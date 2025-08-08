টেলিমুন্ডো বিউটি কুইনের স্বামী প্রভাবশালী থেকে $ 1.6M চুরি করেছে: মামলা

টেলিমুন্ডো তারকা এবং প্রাক্তন পুয়ের্তো রিকো বিউটি কুইন আলিয়েদা অর্টিজের স্বামীর বিরুদ্ধে একটি মামলা মোকদ্দমা অনুসারে জনপ্রিয় লাতিনো ফিটনেস প্রভাবকের কাছ থেকে ১.6 মিলিয়ন ডলার চুরি করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
আট বছর ধরে টিভি হোস্টের সাথে বিবাহিত একজন আর্থিক উপদেষ্টা রিকার্ডো কাসানোভা, ভেনিজুয়েলা-বংশোদ্ভূত উদ্যোক্তা, ওয়েলনেস অ্যাডভোকেট এবং টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, দ্য ওয়েলনেস অ্যাডভোকেট এবং টেলিভিশন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে কর্পোরেট তহবিল সাইফনড কর্পোরেট তহবিলের অভিযোগ করেছেন, $ 4.8 মিলিয়ন নাগরিক চুরির মামলা দাবি।
৩০ জুলাই মিয়ামি ফেডারেল আদালতে দায়ের করা অনুসারে কর্পোরেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং আর্থিক রেকর্ডে অ্যাক্সেস সহ ক্যাসানোভা চাবনের আর্থিক পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছিলেন।
অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে ২০১ 2017 সাল থেকে ২০২৪ সালে তার অপসারণ পর্যন্ত ক্যাসানোভা হস্তক্ষেপ ছাড়াই কোম্পানির অর্থ স্থানান্তরিত করে এবং ক্ষতিপূরণের ছদ্মবেশে নিজেকে চ্যানেল করে যা একমত হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।
চাবনের অ্যাটর্নি মিরান্ডা সোটো বলেছেন, এই দাবিটি ফ্লোরিডার সিভিল চুরির সংবিধানের আওতায় আনা হচ্ছে, যা প্রমাণিত চুরির ক্ষেত্রে তিনগুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অনুমতি দেয়।
“মিঃ ক্যাসানোভা নিয়মিতভাবে তহবিল গ্রহণ করেছিলেন যেখানে তিনি ২০২৪ সালে আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ২০১ 2017 সাল থেকে তার অধিকারী ছিলেন না,” সোটো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।
“তিনি মিঃ চাবন এবং তার সংস্থাগুলির প্রতি তাঁর উপর নির্ভরশীল বিশ্বাস এবং তাঁর বিশ্বস্ত দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছিলেন। এই মামলাটি কেবল মিঃ চাবনের ব্যবসা -বাণিজ্যকে, তবে তার কর্মচারী, অংশীদার এবং বিনিয়োগকারীদেরও রক্ষা করার চেষ্টা করে না।”
পোস্টটি কাসানোভার জন্য চাবন, অর্টিজ এবং অ্যাটর্নিদের কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েছে।
কেসটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং লাতিন আমেরিকার স্পেনীয় ভাষার মিডিয়াতে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে একটি বিশ্বস্ত সুস্থতার চিত্র হিসাবে চাবনের খ্যাতি এবং বিশিষ্ট টেলিভিশন হোস্ট হিসাবে অর্টিজের অবস্থান হিসাবে।
অর্টিজ, ৩ ,, ২০১৪ সালে একটি রিয়েলিটি বিউটি প্রতিযোগিতা জিতেছিলেন এবং একই বছর মিস ইউনিভার্স পুয়ের্তো রিকো প্রতিযোগিতায় প্রথম রানার-আপ হিসাবে শেষ করেছেন।
তিনি সকালের লাইফস্টাইল শো “এন কাসা কন টেলিমুন্ডো” (“হোম উইথ টেলিমুন্ডো”) পাশাপাশি সেলিব্রিটি নৃত্য প্রতিযোগিতা “মীরা কুইন বেল্লা” (“লুক হু নৃত্য”) সহ টেলিমুন্ডো প্রোগ্রামগুলিতে উপস্থিত হয়েছেন।
অর্টিজ মামলাটিতে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেননি।
43 বছর বয়সী চাবন একটি অতিরিক্ত ওজন শিশু থেকে স্বাস্থ্য এবং ফিটনেসের বিশিষ্ট উকিল হিসাবে রূপান্তরিত করার জন্য হিস্পানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।
তিনি টেলিভিশন প্রোগ্রামগুলি হোস্ট করেছেন, যেমন সর্বাধিক বিক্রিত বই লিখেছেন “চর্মসার ভাবুন, ফিট মনে করুন: আপনার সংবেদনশীল ওজনকে রূপান্তর করতে এবং একটি দুর্দান্ত জীবন কাটাতে 7 টি পদক্ষেপ” “
তিনিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “হ্যাঁ আপনি পারেন!” একটি মিয়ামি ভিত্তিক পুষ্টি এবং সুস্থতা ব্র্যান্ড।
তাঁর পাবলিক ইমেজ তার বিনোদন কেরিয়ারকে শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার দিকে মনোনিবেশ করে এবং তার সংস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিদেশে লাতিনো গ্রাহকদের লক্ষ্য করে পণ্য এবং জীবনযাত্রার পরিকল্পনাগুলি বাজারজাত করে।