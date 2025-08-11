You are Here
টেসলাকে পরাজিত করার জন্য ফোর্ডের গোপন অস্ত্রটি $ 30,000 ইভি ট্রাক
News

আমেরিকান ইভি মার্কেট যেমন সম্ভাব্য পতনের জন্য ধনুর্বন্ধনী, তেমনি ফোর্ড একটি মর্মাহত পিভট তৈরি করছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ফেডারেল ট্যাক্স ক্রেডিটগুলি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে চাহিদা ডুবে যাওয়ার প্রত্যাশার সাথে, অটোমেকার ব্যাটারি-বৈদ্যুতিক যানবাহনগুলিতে (বিইভিএস) অতিরিক্ত 2 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তবে এটি আমেরিকান প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে নয়, সরাসরি চীন থেকে ধার করা একটি নতুন কৌশল নিয়ে এটি করছে।

এই বাজির কেন্দ্রস্থলটি একটি নতুন মিডসাইজ বৈদ্যুতিন পিকআপ যা লক্ষ্যযুক্ত মূল মূল্য মাত্র $ 30,000। সিইও জিম ফারলি সোমবার কেন্টাকি লুইসভিলে একটি অনুষ্ঠানে নামবিহীন যানবাহন ঘোষণা করেছিলেন, যেখানে এটি একত্রিত হবে, ২০২27 সালে একটি পরিকল্পিত বাজার আগমন নিয়ে।

“এই নতুন ট্রাক, এই সর্বজনীন প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক বিক্রিত গাড়ি, আরএভি 4 এর চেয়ে আরও প্রশস্ত হতে চলেছে,” ফারলি ঘোষণা করেছিলেন, সরাসরি পেট্রোল এসইউভি বাজারের রাজাকে টার্গেট করে। “তবে এটিতে একটি ফ্রাঙ্ক থাকবে এবং এটির পিছনে পুরো পিকআপ ট্রাক বিছানা থাকবে। কেউ এই ধরণের নমনীয়তা দেখেনি।”

একটি পরিচিত নাম সহ একটি 30,000 ডলার ট্রাক?

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে নতুন ইভি পিকআপটি রাঞ্চেরোর পুনরুজ্জীবন হতে পারে। সাইট ফোর্ড কর্তৃপক্ষের মতে, সংস্থাটি বিশেষত বৈদ্যুতিন পিকআপ ট্রাকগুলিতে ব্যবহারের জন্য নামটির জন্য একটি নতুন ট্রেডমার্ক দায়ের করেছে। ১৯৯ 1979 সাল থেকে মার্কিন রাস্তায় দেখা যায় না এমন একটি গাড়ি-ট্রাক হাইব্রিড র্যাঞ্চেরো ছিল একটি কাল্ট ক্লাসিক যা একটি পিকআপ বিছানার ইউটিলিটি সহ একটি সেডানকে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রস্তাব দেয়।

এই পদক্ষেপটি ফোর্ডের জন্য একটি মৌলিক প্রস্থান চিহ্নিত করে। এটি তার আমেরিকান প্রতিযোগীদের কাছ থেকে বিরতি, উল্লেখযোগ্যভাবে টেসলা, যা বাণিজ্যিকভাবে সংগ্রামী সাইবারট্রাকের মতো প্রিমিয়াম যানবাহনগুলিতে মনোনিবেশ করেছে। এটি এফ -150 এবং অভিযানের মতো বড়, ব্যয়বহুল পিকআপ এবং এসইউভি বিক্রি করার ফোর্ডের নিজস্ব লাভজনক কৌশল থেকে বিরতি।

পরিবর্তে, ফোর্ড এমন একটি কৌশল অবলম্বন করছে যা চীনা অটোমেকার বিওয়াইডি -র মতো দেখতে অনেক বেশি দেখায়, যা সাশ্রয়ী মূল্যের বৈদ্যুতিন গাড়িগুলিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ইভি বিক্রেতা হয়ে উঠেছে। সস্তা বাইড ইভি, দ্য সিগল, চীনে মাত্র 9,700 ডলার সমতুল্য থেকে শুরু হয়। সাশ্রয়ী মূল্যের উপর এই ফোকাসটি চীন এবং ইউরোপ উভয় ক্ষেত্রেই টেসলা থেকে বিপুল বাজারের শেয়ার চুরি করার অনুমতি দিয়েছে।

ফারলি স্বীকার করেছেন যে অনেক বর্তমান ইভিগুলি ক্রেতারা আসলে কী চায় তা সম্বোধন করে না। তিনি সিএনবিসিকে বলেন, “একটি কম্পিউটারের অনেক কম ব্যয় হতে পারে – এই কারণেই আমরা এই প্ল্যাটফর্মটিকে পুনরায় নামিয়ে আনতে পারি …” তিনি সিএনবিসিকে বলেছেন।

সিক্রেট সস: কারখানাটি পুনরায় উদ্ভাবন করা

তাহলে ফোর্ড কীভাবে স্বল্প ব্যয়বহুল, উচ্চ-পারফরম্যান্স পিকআপ তৈরির পরিকল্পনা করে যা অন্য কোনও আমেরিকান অটোমেকার পরিচালনা করেনি? সম্পূর্ণরূপে এর নকশা এবং উত্পাদন প্রক্রিয়া পুনরায় উদ্ভাবন করে। একটি গোপন “স্কঙ্ক ওয়ার্কস” দল তৈরি করেছে, গাড়ি নির্মাতা বলেছেন, নতুন “ফোর্ড ইউনিভার্সাল ইভি প্ল্যাটফর্ম”, 20% কম অংশ এবং 25% কম ফাস্টেনার ব্যবহার করে একটি সরল আর্কিটেকচার। একা তারের জোতা 4,000 ফুট খাটো।

ব্যাটারি আরেকটি কী। ফোর্ড মিশিগানে তার নিজস্ব কোবাল্ট-মুক্ত এলএফপি প্রিজম্যাটিক ব্যাটারি তৈরি করছে। এই রসায়নটি হ’ল ফোর্ড দাবি করেছেন, উল্লেখযোগ্যভাবে সস্তা এবং এর নকশাটি এটিকে ট্রাকের মেঝেটির কাঠামোগত অংশ হিসাবে পরিবেশন করতে দেয়, স্থান এবং ব্যয় সাশ্রয় করে।

অবশেষে, ফোর্ড নিজেই কারখানাটি পুনরায় সজ্জিত করেছে। Traditional তিহ্যবাহী চলমান সমাবেশ লাইনের পরিবর্তে, নতুন ট্রাকটি একটি “সমাবেশ গাছ” ব্যবহার করে নির্মিত হবে। গাড়িটি তিনটি প্রধান সাব-অ্যাসেম্বলিতে নির্মিত-সামনে, পিছন এবং কাঠামোগত ব্যাটারি মেঝে ইতিমধ্যে সংযুক্ত-যা পরে শেষে যুক্ত হয়। ফোর্ড দাবি করেছে যে এই বিপ্লবী প্রক্রিয়াটি 15% দ্রুত এবং যথেষ্ট সহজ।

“আমাদের ধারণা হ’ল লুইসভিলে এখানে কর্মরত লোকেরা এই গাড়িটি কিনতে এবং তাদের পছন্দসই অন্যান্য জিনিস যেমন ছুটি, তাদের বাড়ি এবং তাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হবে,” ফারলি বলেছিলেন।

এই নতুন ট্রাকটি পুরো অটো শিল্পের জন্য সরাসরি চ্যালেঞ্জ। তবে এটি আসে যখন ফোর্ডের নিজস্ব ইভি বিভাগ লড়াই করছে। 2025 এর দ্বিতীয় প্রান্তিকে, ইউনিটটি $ 1.3 বিলিয়ন অপারেটিং লোকসান রেকর্ড করেছে। সংস্থাটি বাজি ধরেছে যে চীন থেকে ধার করা এবং আমেরিকান ইনোভেশন দ্বারা চালিত এই র‌্যাডিক্যাল নতুন পদ্ধতিটি শেষ পর্যন্ত ইভিএসকে সংস্থার জন্য লাভজনক এবং অন্য সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের একমাত্র উপায়।

