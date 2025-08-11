টেসলায় কি চলছে? এক্সিকিউটিভদের একটি তরঙ্গ প্রস্থান করার দিকে যাচ্ছে

টেসলায় কি চলছে? বৈদ্যুতিক যানবাহন প্রস্তুতকারক, একটি চ্যালেঞ্জিং ব্যবসায়ের আড়াআড়ি নেভিগেট করে বর্ধিত প্রতিযোগিতা এবং বিকশিত ভোক্তাদের সংবেদন দ্বারা চিহ্নিত, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখোমুখি বলে মনে হচ্ছে: শীর্ষ প্রতিভার একটি দ্রুত যাত্রা।
এলন মাস্কের গ্রুপ এখন এই বছর তার দশম নির্বাহী হারিয়েছে। সর্বশেষ প্রস্থান হলেন পিয়েরো ল্যান্ডলফি, যিনি তার প্রস্থান করার ঘোষণা দিয়েছিলেন লিঙ্কডইন সংস্থার সাথে প্রায় নয় বছর পরে।
“8 3/4 বছর পরে আমি টেসলা ছেড়ে যাওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি,” ল্যান্ডলফি পোস্ট করেছেন। “অবিশ্বাস্যভাবে প্রতিভাবান এবং উত্সাহী লোকদের কারণে এটি কঠিন ছিল যে আমি বিশ্বকে টেকসই শক্তিতে ত্বরান্বিত করছিলাম, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাস হিসাবে ব্যবহৃত হত” “
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “আমরা যে আশ্চর্যজনক পণ্যগুলি তৈরি করি, প্রথম নীতিমালা চিন্তাভাবনা এবং স্টাফগুলি সম্পন্ন মানসিকতা যা টেসলাকে কাজ করার জন্য এমন উত্তেজনাপূর্ণ জায়গা করে তোলে তার কারণে এটি কঠিন ছিল।
পোস্টটি 834 টিরও বেশি পছন্দ এবং প্রায় 250 টি মন্তব্য সহ উল্লেখযোগ্য মনোযোগ অর্জন করেছে, মূলত এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে যারা টেসলায় বা তার নেতৃত্বের ভূমিকায় তাঁর সময়কালে তাঁর সাথে সহযোগিতা করেছিলেন।
ল্যান্ডল্ফি তার চলে যাওয়ার কারণ হিসাবে একটি “নতুন এবং বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার” এর পরিচিত আকাঙ্ক্ষাকে উদ্ধৃত করেছিলেন। “তবে এখন আমার পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চারের সময় এসেছে This এটিই উপায়।” স্টার ওয়ার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে একটি জনপ্রিয় বাক্যাংশ প্রতিধ্বনিত করে তিনি বলেছিলেন।
তার পরবর্তী পদক্ষেপটি এআই রোবোটিক্স এবং স্বায়ত্তশাসিত ই-বাণিজ্য পরিপূরণ প্রযুক্তি সংস্থা নিম্বলকে, যেখানে তিনি অপারেশনের সিনিয়র ভিপি-র ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, নিম্বল ইতিমধ্যে তার পদগুলির মধ্যে প্রাক্তন টেসলা প্রবীণদের গণনা করেছেন, যা ইভি মেকার থেকে বার্গোনিং এআই এবং রোবোটিক্স সেক্টরে স্থানান্তরিত প্রতিভাগুলির একটি সম্ভাব্য প্রবণতার পরামর্শ দেয়।
প্রস্থান একটি ক্যাসকেড
টেসলায় ল্যান্ডল্ফির যাত্রা অক্টোবর ২০১ 2016 সালে শুরু হয়েছিল যখন তিনি পরিষেবা, প্রযুক্তিগত অপারেশনস ডিরেক্টর হিসাবে যোগদান করেছিলেন। তাঁর অবদানগুলি প্রায় চার বছর পরে উত্তর আমেরিকার পরিষেবাদি পরিচালকের কাছে পদোন্নতির দিকে পরিচালিত করেছিল, এই মাসে তিনি এই মাসে তাঁর প্রস্থান অবধি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
তার প্রস্থানটি এই বছর টেসলা থেকে দশম নির্বাহী প্রস্থান চিহ্নিত করেছে, যা প্রস্থানগুলির একটি ক্যাসকেড যা সংস্থার প্রায় প্রতিটি সমালোচনামূলক বিভাগকে আঘাত করেছে। ডেভিড ইমাইয়ের প্রস্থান করে ফেব্রুয়ারিতে যাত্রা শুরু হয়েছিল। এপ্রিল ডেভিড লাউ এবং মার্ক ওয়েস্টফলের প্রস্থান দেখেছিল। প্রশান্ত মেনন এবং ভাইনেট মেহতার ক্ষতি হয়ে মে মাসে গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। জুন ওমেড আফশার, মিলান কোভাক (অপ্টিমাস হিউম্যানয়েড রোবট দলের প্রধান) এবং জেনা ফেরুয়া (এইচআর এর পরিচালক) এর প্রস্থান প্রত্যক্ষ করেছে। গত মাসে, ট্রয় জোন্স, উত্তর আমেরিকার বিক্রয়, পরিষেবা এবং ডেলিভারির ভিপি, বাম। এই মাসে, ল্যান্ডলফি ছাড়াও, হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভিপি (চিপ টেক এবং ডোজো সুপার কম্পিউটার) এর ভিপি, পিট ব্যাননও তাঁর প্রস্থান ঘোষণা করেছিলেন।
এই সর্বশেষ দুটি প্রস্থানগুলি টেসলার উচ্চাভিলাষী এআই উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্থানের একটি সময়ের সাথে মিলে যায়, বিশেষত ডোজার প্রবাহিত হওয়া, টেসলার কাস্টম-বিল্ট সুপার কম্পিউটারকে পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিং (এফএসডি) এবং টেসলার হিউম্যানয়েড রোবট, অপ্টিমাসের জন্য নিউরাল নেটওয়ার্কগুলি প্রশিক্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এনভিআইডিআইএর জিপিইউগুলির উপর নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি ব্যয়বহুল এবং প্রযুক্তিগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল ডোজো প্রকল্পটি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত চিপ জায়ান্টদের দ্বারা প্রভাবিত একটি বাজারে এর দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ অশান্তি এবং প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হয়েছিল।
“একবার এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে সমস্ত পাথ এআই 6 এ রূপান্তরিত হয়েছে, আমাকে ডোজো বন্ধ করে কিছু কঠোর কর্মীদের পছন্দ করতে হয়েছিল, কারণ ডোজো 2 এখন একটি বিবর্তনীয় মৃতের শেষ ছিল,” কস্তুরী এক্স (পূর্বে টুইটার) এর 10 আগস্ট পোস্টে ব্যাখ্যা করেছিলেন।
একবার এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে সমস্ত পথ এআই 6 এ রূপান্তরিত হয়েছে, আমাকে ডোজো বন্ধ করে কিছু শক্ত কর্মীদের পছন্দ করতে হয়েছিল, কারণ ডোজ 2 এখন একটি বিবর্তনীয় মৃতপ্রবাহ ছিল।
ডোজো 3 যুক্তিযুক্তভাবে একটি একক বোর্ডে প্রচুর সংখ্যক এআই 6 এসওসি আকারে বাস করে।
– এলন কস্তুরী (@এলনমাস্ক) আগস্ট 10, 2025
অভ্যন্তরীণ অশান্তি?
যে কোনও সংস্থার জন্য, এত অল্প সময়ে এই অনেক প্রবীণ নেতাকে হারানো একটি বড় লাল পতাকা। এটি সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ অশান্তি, গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের ক্ষতি, এবং কোম্পানির ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ এবং কস্তুরীর অধীনে এর নেতৃত্ব সংস্কৃতির স্থিতিশীলতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে।
খুব বেশি দিন আগে, টেসলা, সফলভাবে মডেল 3 এবং মডেল ওয়াইয়ের সাথে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যাপক উত্পাদন উত্পাদন করে শীর্ষ প্রতিভার জন্য একটি চৌম্বক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। এই বছরের মস্তিষ্কের ড্রেন পরামর্শ দেয় যে সংস্থাটি তার সিইওর ক্রমবর্ধমান কণ্ঠস্বর দ্বারা সম্ভাব্যভাবে আরও বেড়েছে এবং প্রায়শই রাজনৈতিক অবস্থানকে মেরুকরণ করেছে, যা বাজার এবং কর্মীদের কিছু অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।
এটি এখন স্পষ্ট যে, ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক ইভি বাজারে তার একসময় অ-অযোগ্য বিক্রয় বৃদ্ধি বজায় রাখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলির পাশাপাশি, টেসলা আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে: এর শীর্ষ নেতৃত্ব ধরে রাখা। 30 সেপ্টেম্বর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নতুন ইভি ক্রয়ের উপর $ 7,500 ফেডারেল ট্যাক্স ক্রেডিটের সুবিধা নিতে চাইছেন এমন গ্রাহকদের কাছ থেকে স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় বৃদ্ধির প্রত্যাশিত একটি অস্থায়ী পুনরুদ্ধার প্রস্তাব দিতে পারে, তবে এটি গভীর ইস্যুটিকে মুখোশ দিতে পারে না।
টেসলার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি এখন আর কেবল গাড়ি বিক্রি করে না; এটি যাত্রায় থাকার জন্য নিজস্ব শীর্ষ প্রতিভা বোঝায়।