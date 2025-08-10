টেসলার সাইবারট্রাক হঠাৎ বিক্রি হয়ে যায় (সাজানো)

বাণিজ্যিক বিপর্যয় হওয়ার কয়েক মাস পরে, টেসলা সাইবারট্রাকের সাথে কৌতূহলী কিছু ঘটছে। প্রথমবারের মতো এটির ঝামেলা লঞ্চের পর থেকে, এলন মাস্কের ভবিষ্যত পিকআপ জীবনের লক্ষণগুলি দেখিয়ে দিচ্ছে।
সাইবারট্রাকের সস্তার মডেলের জন্য অপেক্ষা করার সময়টি হঠাৎ এক মাসেরও বেশি সময় পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, এমন কোনও গাড়ির চাহিদা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে যা এখন পর্যন্ত প্রায় কেউই চায়নি বলে মনে হয় না। প্রশ্নটি হ’ল এটি পোলারাইজিং পিকআপের জন্য একটি আসল টার্নআরাউন্ড কিনা বা সরকারী সরকারী সময়সীমা দ্বারা চালিত কেবল একটি অস্থায়ী চিনির ভিড়।
হাইপ থেকে ফ্লপ পর্যন্ত: একটি নৃশংস বাস্তবতা
সাইবারট্রাক কখনও সাধারণ বাহন ছিল না। এখন-খ্যাতিমান 2019 ইভেন্টে উন্মোচিত যেখানে এটির “বুলেটপ্রুফ” উইন্ডোগুলি মঞ্চে ছড়িয়ে পড়েছে, সাই-ফাই পিকআপ, এর র্যাডিকাল স্টেইনলেস-স্টিল ডিজাইনের সাথে সিইও এলন কস্তুর দ্বারা একটি অবিনাশী ট্রাক হিসাবে হাইপাইড করা হয়েছিল যা বিশ্বকে পরিবর্তন করবে।
কিন্তু কয়েক বছর উত্পাদন বিলম্বের পরে, বাস্তবতা নির্মম হয়েছে। 2025 সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে, টেসলা গত বছরের একই সময়কালের তুলনায় মাত্র 4,306 সাইবার ট্রাক বিক্রি করেছিল, কেলি ব্লু বুকের তথ্য অনুসারে। কারগুরাসের তথ্য অনুসারে, ব্যবহৃত গাড়ির বাজারটি ঠিক ততটাই ক্ষমাযোগ্য নয়, গত বছরে পুনরায় বিক্রয় মান 30% এরও বেশি ক্র্যাশ হয়েছে।
সমস্ত মেট্রিক দ্বারা, আমেরিকার সর্বাধিক হাইপড ট্রাকটি বাণিজ্যিক আবক্ষ ছিল।
হঠাৎ চাহিদা বাড়ছে?
এটিই টেসলার ওয়েবসাইটে সর্বশেষতম পরিবর্তনকে এত উদ্ভট করে তোলে। রবিবার পর্যন্ত, যে কেউ বেস মডেল “লং রেঞ্জ” সাইবারট্রাক অর্ডার করছে ($ 72,235 থেকে শুরু করে) এখন অপেক্ষা করতে হবে 3 থেকে 5 সপ্তাহ প্রসবের জন্য। এদিকে, আরও দুটি ব্যয়বহুল বৈকল্পিক, অল-হুইল ড্রাইভ এবং শীর্ষ-লাইন সাইবারবিস্টকে তাত্ক্ষণিক প্রসবের জন্য উপলব্ধ হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
এটি পরামর্শ দেয় যে সস্তার মডেলের জন্য হঠাৎ বিলম্বটি নতুন আদেশের উত্সাহ দ্বারা চালিত হচ্ছে। এই তত্ত্বটি এই সত্য দ্বারা সমর্থিত যে মডেল 3 এবং মডেল ওয়াইয়ের মতো অন্যান্য জনপ্রিয় টেসলা মডেলগুলিও তাদের অপেক্ষার সময়গুলি কয়েক সপ্তাহ থেকে শেষ 48 ঘন্টার এক মাসেরও বেশি সময় বাড়িয়ে দেখেছে।
এই ক্রয়ের উন্মত্ততার জন্য সবচেয়ে সম্ভবত অপরাধী হ’ল 30 সেপ্টেম্বর, 7,500 ফেডারেল ইভি ট্যাক্স credit ণের মেয়াদ শেষ হওয়া। শেষ মুহুর্তের ক্রেতাদের জন্য, বেস মডেল সাইবারট্রাক সবচেয়ে আকর্ষণীয় লক্ষ্য। একবার ক্রেডিট প্রয়োগ হয়ে গেলে, এর দাম আরও স্বচ্ছল $ 64,735 এ নেমে যায়।
টেসলা ছুটে যাওয়ার দিকে ঝুঁকছে বলে মনে হচ্ছে। সংস্থার ওয়েবসাইটটি বিশিষ্টভাবে ট্যাক্স ক্রেডিট বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং সরকারী সাইবারট্রাক অ্যাকাউন্টের এক্স-এর একটি সাম্প্রতিক পোস্টটি তার স্ব-ড্রাইভিং বৈশিষ্ট্যগুলিকে জোর দিয়েছে, বেড়াতে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। টেসলা পোস্ট করেছেন, “সাইবারট্রাকই একমাত্র পিকআপ ট্রাক যা আপনার তত্ত্বাবধানে যে কোনও জায়গায় নিজেকে গাড়ি চালাতে পারে।”
সাইবারট্রাক হ’ল একমাত্র পিকআপ ট্রাক যা আপনার তত্ত্বাবধানে নিজেকে যে কোনও জায়গায় চালিত করতে পারে
– সাইবারট্রাক (@সাইবারট্রাক) আগস্ট 3, 2025
রক্তপাতের গতিবেগের জন্য এমন একটি যানবাহনের জন্য, শেষ মুহুর্তের এই ভিড়টি অবশেষে রক্তপাতকে আটকানোর সুযোগ হতে পারে। তবে আসল পরীক্ষাটি 1 অক্টোবর আসবে, যখন ট্যাক্সের ক্রেডিটগুলি চলে যায় এবং সাইবারট্রাককে প্রথমবারের মতো নিজের যোগ্যতায় বেঁচে থাকতে হবে। আমরা শীঘ্রই এটি খুঁজে বের করব যে এটি সত্যিকারের প্রত্যাবর্তন বা কেবল চূড়ান্ত, ক্ষণস্থায়ী মুহুর্তটি একটি হাইপ চক্রের ক্ষণস্থায়ী মুহুর্ত যা শেষ পর্যন্ত গ্যাসের বাইরে চলে গেছে।
আমাদের গ্রহণ
সাইবারট্রাক টেসলার জন্য গভীর হতাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন একটি গাড়ি যা ধারাবাহিকভাবে তার নিজস্ব হাইপ-এ বিতরণ করেছে। এক বিপর্যয়কর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক এবং ব্যবহৃত গাড়ির বাজারে ধসের পরে, সংস্থাটি ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ মোডে রয়েছে, এমনকি ক্রয়ের সাথে একটি বিনামূল্যে আনুষাঙ্গিক হিসাবে মরিয়া প্রচারের প্রস্তাব দেয়। সস্তার মডেলের চাহিদা হঠাৎ স্পাইকটি প্রায় অবশ্যই মেয়াদোত্তীর্ণ ট্যাক্স ক্রেডিট দ্বারা সৃষ্ট একটি অস্থায়ী ব্লিপ, ক্রেতাদের কাছ থেকে শেষ মুহুর্তের ভিড় যারা তার প্রিমিয়ামের দামকে ন্যায়সঙ্গত করতে ব্যর্থ হয়েছে এমন কোনও গাড়িতে ছাড় পাওয়ার সুযোগ দেখেন। একবার সরকারী প্রণোদনা শেষ হয়ে গেলে, সাইবারট্রাক তার সত্যিকারের পরীক্ষার মুখোমুখি হবে এবং সমস্ত লক্ষণগুলি এলন মাস্কের সাই-ফাই ভ্যানিটি প্রকল্পের জন্য এগিয়ে একটি অব্যাহত এবং কঠিন রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করে।