টেসলা ইন-হাউস ডোজো এআই সুপার কম্পিউটার প্রকল্পটি বন্ধ করে দিয়েছে

প্রথম হিসাবে রিপোর্ট হিসাবে টেসলা দলটিকে পিছনে ফেলছে, এর ইন-হাউস এআই-প্রশিক্ষণ সুপার কম্পিউটার, এবং কোম্পানির অন্যান্য প্রকল্পগুলিতে অবশিষ্ট কর্মীদের পুনরায় নিয়োগ দিচ্ছে। এটি স্বায়ত্তশাসিত ড্রাইভিং এবং দ্য এর মতো এআই-কেন্দ্রিক উদ্যোগের জন্য সংস্থার গণনা সোর্সিং কৌশলটিতে একটি পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। দোজো হেড পিটার ব্যানন টেসলা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, যা সম্প্রতি প্রায় ২০ টি দোজো দলের সদস্যদের গঠনের পরে সর্বশেষতম প্রস্থান ।
একটি প্রতিক্রিয়া মধ্যে ব্লুমবার্গ এক্স সম্পর্কে প্রতিবেদন, টেসলার সিইও এলন কস্তুরী “টেসলার পক্ষে এর সংস্থানগুলি বিভক্ত করা এবং দুটি বেশ আলাদা এআই চিপ ডিজাইনগুলি স্কেল করা কোনও অর্থ নয় The টেসলা এআই 5, এআই 6 এবং পরবর্তী চিপগুলি অনুক্রমের জন্য দুর্দান্ত এবং প্রশিক্ষণের জন্য কমপক্ষে বেশ ভাল হবে। সমস্ত প্রচেষ্টা তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।”
কস্তুরী টেসলার পরবর্তী প্রজন্মের এআই 6 চিপকে উল্লেখ করছে যা স্যামসাং দ্বারা তৈরি করা হবে। এই চিপগুলি রিয়েল-টাইম সিদ্ধান্ত গ্রহণের বোর্ডে টেসলা যানবাহন এবং রোবটকে চালিত করবে। ডোজোকে বন্ধ করে কার্যকরভাবে শেষ হয় নিজস্ব ইন-হাউস ট্রেনিং আর্কিটেকচার তৈরি করার এবং এআই 5 এবং এআই 6 প্ল্যাটফর্মগুলিতে সংস্থার প্রচেষ্টা একীভূত করে।
যদিও কস্তুরী বলেছে যে এই চিপগুলি প্রশিক্ষণের জন্য “বেশ ভাল”, সংস্থাটি এখন প্রশিক্ষণ-নির্দিষ্ট সিলিকনের জন্য এনভিডিয়ার মতো বিক্রেতাদের উপর প্রচুর নির্ভর করবে এবং এটি রয়েছে এই চিপসে। এআই 5 উত্পাদন 2026 সালে এআই 6 অনুসরণ করে।
বিগ টেক ওয়ার্ল্ডের বাকি অংশগুলির মতো, কস্তুরী সংস্থাগুলি এআই টিয়ার উপর ছিল, টেসলা যানবাহনে চ্যাটবোট সহ। সংস্থাটি তার রোবোট্যাক্সি বহরটিতেও চালিত করছে।