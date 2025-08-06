টেসলা এবং এলন কস্তুরী শেয়ারহোল্ডারদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন যারা বলেছেন যে রোবোট্যাক্সিস ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘন করে

টেসলা শেয়ারহোল্ডাররা সোমবার ইভি সংস্থা এবং সিইও এলন মাস্ক উভয়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল আদালতে মামলা দায়ের করেছেন, অভিযোগ করেছেন যে তারা তাদের রোবোট্যাক্সিসের সুরক্ষা এবং স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন চালু করার সাথে আসা নিয়ন্ত্রক তদন্ত সম্পর্কে “বস্তুগতভাবে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক বিবৃতি” করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন। টেসলা ২২ শে জুন টেক্সাসের অস্টিনে তার রোবোটাক্সি পরিষেবা চালু করেছে, তবে যাত্রীবাহী সিটে একটি মানব “সুরক্ষা মনিটর” রয়েছে এবং রোবোটিক যানবাহনগুলি শহরের তুলনামূলকভাবে ছোট অঞ্চলে ভূ -স্বীকৃত।
টেসলা থেকে সতর্কতা সত্ত্বেও, বেশ কয়েকটি ভিডিও হয়েছে অনলাইন পোস্ট অস্টিনে রোবোট্যাক্সিসের সাথে ভ্রান্তভাবে অভিনয় করে ভীতিজনক ঘটনা। নতুন মামলা থেকে একটি ব্লুমবার্গ নিবন্ধ উদ্ধৃত করেছে জুন 23 “টেসলা রোবোটাক্সি ভিডিওগুলি দ্রুতগতিতে দেখায়, ভুল লেনে চালিত হয়” শিরোনামে, কীভাবে রোবোট্যাক্সিস তাদের প্রথম দিন থেকেই ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘন করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করার জন্য।
মামলা থেকেও একটি নিবন্ধ উদ্ধৃত করে জুন 23 জাতীয় হাইওয়ে ট্র্যাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনএইচটিএসএ) সম্পর্কে “টেসলা রোবোটাক্সি ঘটনাগুলি মার্কিন সুরক্ষা সংস্থার কাছ থেকে যাচাই -বাছাই করে” শিরোনামটি সহ, রাস্তা সুরক্ষা জড়িত “ঘটনা” দেখানো সামাজিক মিডিয়া ভিডিও সম্পর্কে টেসলার সাথে যোগাযোগ করে। স্যুটটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে টেসলার স্টকটি রোবোট্যাক্সিসের সাথে অস্টিনের ইস্যুগুলির প্রতিবেদনে পড়েছিল।
মামলাটি এপ্রিল মাসে টেসলা আয়ের আহ্বানের নোটও তৈরি করে যেখানে কস্তুরী বলেছিল, “দল এবং আমি লেজার জুনে অস্টিনে রোবোটাক্সিকে আনার দিকে মনোনিবেশ করছি।” এই কলটি উল্লেখযোগ্য ছিল কারণ এটি টেসলা লাভের 71১% হ্রাসের খবর দেওয়ার ঠিক পরে ছিল, তবে কস্তুরী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে বড় জিনিসগুলি আসছে।
কস্তুরী কয়েক বছর ধরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে টেসলাস শীঘ্রই পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত হবে। আসলে, একটি সম্পূর্ণ আছে উইকিপিডিয়া পৃষ্ঠা যখন তথাকথিত পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিং টেসলা যানবাহনগুলি চালকের কাছ থেকে কোনও তদারকি ছাড়াই মানুষকে নিরাপদে গাড়ি চালানোর অনুমতি দেয় তখন কস্তুরের ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীগুলির প্রতি নিবেদিত। এবং কস্তুরী এখনও প্রতিশ্রুতি দেয় যে এটি শীঘ্রই ঘটবে। আসলে, তিনি প্রায়শই দাবি করেন যে তারা ইতিমধ্যে 3 আগস্টের মতো নিজেরাই গাড়ি চালাচ্ছে তিনি লিখেছেন“টেসলাস নিজেদের গাড়ি চালাতে পারে!”
মামলা দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল পোমেরান্টজ এলএলপি মার্কিন জেলা আদালতে, টেক্সাসের পশ্চিম জেলা, এবং বলা হয় মোরান্ড বনাম টেসলা ইনক। ইত্যাদি। চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার বৈভব তেনেজা এবং জাচারি কিরখর্ন, যিনি ২০২৩ সাল পর্যন্ত টেসলার সিএফও হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনিও কস্তুরী ও টেসলার সাথে আসামী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। শেয়ারহোল্ডার মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে তেনেজা এবং কিরখর্ন নিজেরাই “সমৃদ্ধ” করেছেন “কোম্পানির শেয়ারের অভ্যন্তরীণ বিক্রয়কে জড়িত করে যখন এই শেয়ারগুলি কৃত্রিমভাবে উচ্চ মূল্যে লেনদেন করেছিল।” মঙ্গলবার ইমেল করা প্রশ্নগুলিতে তানেজা বা কিরখর্ন কেউ তত্ক্ষণাত্ প্রতিক্রিয়া জানায় না। মামলাটি শ্রেণীর কর্মের স্থিতি চাইছে।
টেসলা এই বছর হ্রাসমান বিক্রয় নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন, মূলত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কস্তুরের সমর্থনের সাথে জড়িত, মার্কিন ফেডারেল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা এবং ২০ শে জানুয়ারিতে তিনি যে দুটি নাৎসি-স্টাইলের সালাম দিয়েছেন এবং মিয়ামির একটি জুরি টেসলাকে বেতন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 240 মিলিয়ন ডলার গত সপ্তাহে তার অটোপাইলট প্রযুক্তির সাথে জড়িত একটি ক্ষেত্রে ক্ষতির মধ্যে।
টেসলা রোবোটাক্সি ২০২৪ সালের অক্টোবরে কস্তুরী উন্মোচন করা আরও উচ্চাভিলাষী সাইবারক্যাব যানবাহন থেকে পৃথক। যদিও সাইবারক্যাব একটি উদ্দেশ্য-নির্মিত দ্বি-সিটের যানবাহনের জন্য একটি ধারণা যা একটি স্টিয়ারিং হুইল এবং প্যাডেলগুলির অভাব রয়েছে, রোবোট্যাক্সি (যে কস্তুরীটির মালিকানা চেষ্টা করেছে তা কেবল একটি নিয়মিত টেসল্লা মডেল। কস্তুরী বলেছে যে সাইবারক্যাব ২-৩ বছরে পাওয়া যাবে, এমন একটি দাবি যা বিলিয়নেয়ারের পরিবর্তে আশাবাদী সময়সীমার কারণে স্পষ্টতই কিছু সংশয় নিয়ে নেওয়া উচিত।
টেসলাও আছে প্রতিবেদন সান ফ্রান্সিসকোতে 31 জুলাই এর রোবোটাক্সি পরিষেবা চালু করেছে, যদিও এটি এখনও সেখানে কী ঘটছে তা এখনও অস্পষ্ট। ক্যালিফোর্নিয়ার পাবলিক ইউটিলিটিস কমিশন জানিয়েছে তারযুক্ত যে টেসলা দাবি করেছেন যে এই উদ্যোগটি ছিল “জনসাধারণের সদস্য এবং কর্মচারীদের পরিবারের জন্য কেবল কর্মচারী-কেবলমাত্র ট্যাক্সি পরিষেবা” জনসাধারণের সদস্যদের সাথে, তবে কস্তুরী এক্সকে ভারীভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন যে তারা বে এরিয়ায় যা কিছু করছেন তা আরও বিস্তৃত প্রবর্তন।
মঙ্গলবার ইমেল করা প্রশ্নের তাত্ক্ষণিকভাবে টেসলা সাড়া দেয়নি। গিজমোডো যদি আমরা ফিরে শুনি তবে এই পোস্টটি আপডেট করবে, যদিও সংস্থাটি ২০২০ সালে তার পিআর বিভাগটি বাতিল করে দিয়েছে এবং কোনও ধরণের প্রতিক্রিয়া পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কস্তুরী গণমাধ্যমের প্রতি কুখ্যাতভাবে বৈরী এবং টুইটার কেনার পরপরই একটি অটো-প্রতিক্রিয়াশীল স্থাপন করেছিলেন যা কোনও সাংবাদিকের প্রশ্নের কাছে কেবল একটি পোপ ইমোজি দিয়ে জবাব দিয়েছিল।