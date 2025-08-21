টেসলা ক্র্যাশ ডেটা রিপোর্ট করতে এত বেশি সময় নেয়, এমনকি ট্রাম্পের নিয়ামকরাও নোটিশ নিচ্ছেন

দেখা যাচ্ছে যে কোনও কর্পোরেশনের পক্ষে এত দিন ধরে তার পা টেনে আনা সম্ভব যে এমনকি ট্রাম্প প্রশাসনও এটির সাথে বিষয়টি গ্রহণ করে। জাতীয় হাইওয়ে ট্র্যাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঘোষণা করেছে যে তারা টেসলার দুর্ঘটনা প্রতিবেদনগুলি জমা দেওয়ার জন্য কয়েক মাস সময় নেওয়ার অভ্যাস তদন্ত করবে যা কোম্পানির চালক-সহায়তা প্রযুক্তির সাথে জড়িত, এ অনুসারে রয়টার্স থেকে রিপোর্ট।
টেসলা তার ক্র্যাশ রিপোর্টের তথ্য এনএইচটিএসএ -তে কতটা দেরিতে পাচ্ছে? সংস্থাটি জিজ্ঞাসা করেছে যে সংস্থাগুলি ক্র্যাশ হয়েছে তা নোটিশ পাওয়ার এক থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেয়। এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত একটি নোটিশ অনুসারে টেসলা “বেশ কয়েক মাস বা তার বেশি সময় নিচ্ছেন”। এনএইচটিএসএ এলন মাস্কের সংস্থাকে মেনে চলার চেষ্টা করার সাথে সাথে সম্ভবত এটি সম্ভবত প্রচুর “আরে, কেবল পিছনে ফিরে” ইমেলগুলি তৈরি করেছে।
ফলস্বরূপ, এনএইচটিএসএ’র ত্রুটি তদন্তের অফিসটি “রিপোর্টিংয়ের সম্ভাব্য বিলম্বের কারণ, এই জাতীয় কোনও বিলম্বের সুযোগ এবং টেসলা তাদের সমাধানের জন্য যে প্রশমনকে বিকাশ করেছে তার কারণকে মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ইস্যুতে একটি নিরীক্ষা উন্মুক্ত করেছে।” অনুযায়ী ব্লুমবার্গএজেন্সিটি “টেসলার ডেটা সংগ্রহের সাথে একটি ইস্যুতে, যা টেসলার মতে, এখন ঠিক করা হয়েছে,” এর বিলম্বকে দায়ী করেছে, তবে মনে হচ্ছে তারা এটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য এটি খতিয়ে দেখবে। উদাহরণস্বরূপ, টেসলা কখনও এই জাতীয় জিনিস সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে বা সুরক্ষার তথ্যকে লুকানোর চেষ্টা করবে না, উদাহরণস্বরূপ, একজন বিচারককে ক্র্যাশ রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত ডেটা প্রকাশ না করতে বলুন।
স্বায়ত্তশাসিত যানবাহনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসন কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ হয়েছে তা প্রদত্ত যে টেসলা এই তদন্তটি নিজের কাছে আঁকতে সক্ষম হয়েছে তা হ’ল একটি ছোটখাটো অলৌকিক ঘটনা। এই বছরের শুরুর দিকে, এনএইচটিএসএ ঘোষণা করেছিল যে এটি স্ব-ড্রাইভিং যানবাহন এবং সুরক্ষা প্রোটোকলগুলি সম্পর্কে তাদের কিছু বিধিও ফিরিয়ে দেবে, বিশেষত স্বাচ্ছন্দ্য সহ তাদের পরিচালনা করে ক্র্যাশগুলির জন্য প্রতিবেদন বিধি এতে স্বায়ত্তশাসিত প্রযুক্তি জড়িত। এবং তবুও, টেসলা এখানে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে, এর সিইও যে আলগা নিয়মগুলি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য যাচাই -বাছাই করা হচ্ছে লবিড জন্য।
আপনি এই কেসটি টেসলা সম্পর্কিত চলমান এনএইচটিএসএ ক্রিয়াকলাপের স্তূপে ফেলে দিতে পারেন। বিডেন প্রশাসনের অধীনে, এজেন্সিটি টেসলার পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিং প্রযুক্তির তদন্ত শুরু করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে চারটি সংঘর্ষের সাথে জড়িত থাকার পরে এটি সহ চারটি সংঘর্ষের সাথে জড়িত ছিল একটি মারাত্মক ক্রাশ। আরেকটি বিডেন-যুগের ক্রিয়া একটি তদন্ত খোলা টেসলা যানবাহন ক্র্যাশগুলিতে জড়িত থাকার খবর পাওয়া যায় যখন ড্রাইভারদের গাড়িটি দূরবর্তীভাবে স্থানান্তরিত করতে দেয় এমন একটি বৈশিষ্ট্যটি নিযুক্ত ছিল। জুনে ফিরে, এনএইচটিএসএও টেসলা এর রোবোট্যাক্সি পরিষেবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা শুরু করলেন এটি টেক্সাসে চালু হয়েছিল, টেসলা কর্মচারীরা দূর থেকে যানবাহনগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা তা শেখার লক্ষ্য নিয়ে।