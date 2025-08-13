You are Here
টেসলা নিউ ইয়র্ক সিটিতে এমন একটি পদক্ষেপ নিচ্ছে যা নিয়ামকরা একেবারে ঘৃণা করে
টেসলা নিউ ইয়র্ক সিটিতে এমন একটি পদক্ষেপ নিচ্ছে যা নিয়ামকরা একেবারে ঘৃণা করে

টেসলা নিউ ইয়র্ক সিটিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এবং নিয়ামকরা, বিধায়ক এবং গ্রাহকরা ইতিমধ্যে পিছনে চাপ দিচ্ছেন।

বৈদ্যুতিন কার কোম্পানির সর্বশেষ প্রবাহে নিয়ন্ত্রক কুস্তি এনওয়াইসিতে অটোপাইলট ড্রাইভারদের জন্য ভাড়া নেওয়ার মাধ্যমে আসে, শহরে সেই পরিষেবার কোনও অনুমতি না নিয়েও। টেসলা ইতিমধ্যে এসইসি থেকে শুরু করে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে ফেডারেল প্রোব, নাগরিক ও ফৌজদারি মামলা মোকদ্দমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সাথে কয়েক বছর অতিবাহিত করেছে, এর নতুন ধাক্কা পরে ক্ষমা জিজ্ঞাসা করার পরে অনুমতি না দিয়ে আরও ধারাবাহিকতা বলে মনে হচ্ছে।

এনওয়াইসিতে টেসলা পরিকল্পনা কী?

স্থানীয় চাকরির পোস্টিং অনুসারে, সংস্থাটি এখন তার স্ব-ড্রাইভিং প্রযুক্তি বিকাশের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কুইন্সে ড্রাইভারদের “স্বয়ংক্রিয় ড্রাইভিং সিস্টেম” দিয়ে সজ্জিত যানবাহন পরিচালনার জন্য নিয়োগের জন্য, শহরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিগুলি সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও।

টেসলার তালিকা অনুসারে, এই ভূমিকাগুলি স্ব-ড্রাইভিং সফ্টওয়্যারটি উন্নত করতে অডিও এবং ভিডিও ডেটা সংগ্রহের দিকে মনোনিবেশ করে বিশেষভাবে সাজানো যানবাহনের দীর্ঘ-দূরত্বের ড্রাইভিং জড়িত।

তবে নিউইয়র্কের পরিবহন অধিদফতর (ডিওটি) নিশ্চিত করেছে যে টেসলা নগরীতে স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন (এভিএস) আইনত পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিগুলির জন্য আবেদন করেনি। এই অনুমোদন ব্যতীত, সংস্থাটি জনসাধারণের রাস্তায় রোবোট্যাক্সিস পরিচালনা করতে পারে না, ডট বলেছে, এবং ক্যালিফোর্নিয়া এবং অ্যারিজোনার মতো জায়গাগুলিতে এটি একই অব্যাহত নিয়ন্ত্রক স্ম্যাকডাউন অনুভব করতে পারে।

টেসলার পরীক্ষার মাঠের বিরুদ্ধে লড়াই ইতিমধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, এবং প্রথম কাজের পোস্টিংগুলি উঠে যাওয়ার পরে এটি কেবল একদিন হয়ে গেছে। ডটটি তখন থেকে উল্লেখ করেছে যে কোনও অনুমোদিত এভি টেস্টিং সংস্থার অবশ্যই প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রস্তুত “সর্বদা চাকাটির পিছনে প্রশিক্ষিত সুরক্ষা ড্রাইভার” থাকতে হবে।

যদিও টেসলার কাজের পোস্টিংগুলি প্রস্তাবিত ক্ষেত্রের পরীক্ষা চলছে, সরকারী ছাড়পত্রের অভাবের কারণে কোম্পানির প্রচেষ্টা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এদিকে, উত্তর আমেরিকার রোবোটাক্সি প্রযুক্তির নেতা হিসাবে বিবেচিত আলফাবেটের ওয়েমো তার নিজস্ব পারমিট আবেদন জমা দিয়েছে এবং অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, তবে গ্রাহকরা এবং তদারকি সংস্থাগুলির দ্বারা আনা বিধায়কদের এবং মামলা মোকদ্দমা থেকে তার নিজস্ব অংশের মুখোমুখি হয়েছে।

টেসলার স্বায়ত্তশাসিত ড্রাইভিং উচ্চাকাঙ্ক্ষা কতদূর?

নিউইয়র্ক হ’ল টেসলা সারা দেশে চলমান লড়াইয়ের সর্বশেষতম যুদ্ধক্ষেত্র। অটোমেকার ডালাস, হিউস্টন, ট্যাম্পা, অরল্যান্ডো, মিয়ামি এবং পালো অল্টোতে টেস্ট ড্রাইভারদের নিয়োগ দিচ্ছেন, যা টেসলা ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টারগুলি বজায় রাখে এমন জায়গাগুলির কাছাকাছি রয়েছে। এই তালিকাগুলি টেসলার “পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিং” (এফএসডি) সিস্টেমের জন্য চলমান ডেটা সংগ্রহের প্রচেষ্টা বোঝায়, যা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “এফএসডি অপ্রচলিত” হিসাবে বাজারজাত করে

এই প্রতিটি স্থানে টেসলার স্বায়ত্তশাসিত পরীক্ষাটি স্থানীয় এবং রাজ্যব্যাপী ধূসর অঞ্চলের একটি প্যাচওয়ার্কে কাজ করে, যার মধ্যে কয়েকটি অন্যের চেয়ে কঠোর। এটি বাজারের নজরদারি এবং গ্রাহকদের উভয়ের জন্যই ছিল, কারণ টেসলার স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন স্থাপনার সাধনা ত্বরান্বিত বলে মনে হয়।

টেক্সাসে, সংস্থাটি সম্প্রতি বোর্ডে কোনও মানব নিরাপত্তা ড্রাইভার ছাড়াই একটি রোবোট্যাক্সি বহর পরিচালনার অনুমতি নিয়েছে, স্বায়ত্তশাসিত রাইড-হেলিং পরিষেবাগুলি সম্প্রসারণের পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জুন থেকে, টেসলা অস্টিনে একটি সীমিত রোবোট্যাক্সি বহর পরিচালনা করেছে, কর্মচারীরা যাত্রীর আসন দখল করে এবং প্রয়োজনে হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

সিইও এলন মাস্কও ভারীভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই পরিষেবাটি শীঘ্রই সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে।

সান ফ্রান্সিসকোতে একই রকম উদ্যোগ চলছে, যেখানে টেসলা একটি সীমাবদ্ধ “স্বায়ত্তশাসিত রাইড-হেলিং” পরিষেবাটি পরিচালনা করে, যদিও টেসলা এই যানবাহনগুলিকে “ট্যাক্সি” বলতে বা ক্যালিফোর্নিয়ায় পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত যাত্রীদের বহন করার জন্য অনুমোদিত নয়। কস্তুরী বারবার অনুগামীদের আশ্বাস দিয়েছেন যে টেসলা বে এরিয়ায় রাইড-হেলিংয়ের জন্য ১০০ টিরও বেশি স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন মোতায়েন করার জন্য “যথাসম্ভব দ্রুত কাজ করছেন” এবং যে কাউকে যাত্রার জন্য অনুরোধ করার অনুমতি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

টেসলার অটোপাইলট ড্রাইভিং এ পর্যন্ত একটি পাথুরে রাস্তা রয়েছে

টেসলার এখনও ফেডারেল তদন্ত, মামলা মোকদ্দমা এবং অটোপাইলট এবং এফএসডি জড়িত ক্র্যাশগুলির সাথে যুক্ত স্মরণে রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার নিয়ামকরা, বিশেষত, টেসলাকে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের জন্য ডেকেছেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে “স্ব-ড্রাইভিং” ক্ষমতা সম্পর্কে অটোমেকারের দাবিগুলি অত্যধিক আশাবাদী বা এমনকি মিথ্যা হতে পারে, চার্জ টেসলা দৃ strongly ়ভাবে বিরোধ করে।

টেসলার অটোপাইলট সিস্টেমটি তার সুরক্ষা এবং কার্যকারিতা নিয়ে বিশেষত চালকের ব্যস্ততা এবং অপব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কিত উদ্বেগের মধ্যে নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান তদন্তের অধীনে রয়েছে। ফেডারেল এজেন্সিগুলি তদন্ত শুরু করেছে এবং ড্রাইভারদের মনোযোগী থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে অটোপাইলটের ব্যর্থতা সম্পর্কিত পুনর্বিবেচনা জারি করেছে, প্রযুক্তির প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

জাতীয় হাইওয়ে ট্র্যাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনএইচটিএসএ) বিশেষত টেসলার “পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিং” (এফএসডি) সিস্টেমের সাথে উল্লেখযোগ্য ড্রাইভার ব্যস্ততার সমস্যাগুলি হাইলাইট করেছে। এজেন্সিটির পর্যালোচনাতে দেখা গেছে যে ড্রাইভারদের সিস্টেমটি ব্যবহার করার সময় বিভ্রান্ত বা বঞ্চিত হতে বাধা দেওয়ার জন্য অটোপাইলট পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরবরাহ করে না।

২০২৩ সালে, নিয়ন্ত্রকরা প্রায় ২.৩ মিলিয়ন টেসলা যানবাহনকে স্মরণ করে যে উদ্বেগের কারণে যে অটোপাইলট কখনও কখনও ড্রাইভারদের মনোযোগ দিচ্ছে না তা সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। অতিরিক্তভাবে, এনএইচটিএসএ নিরাপদে পরিচালনার সিস্টেমের দক্ষতার বিষয়ে উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে মারাত্মক দুর্ঘটনার পরে এফএসডি -তে একটি নতুন তদন্ত শুরু করেছে।

সংস্থাটি অটোপাইলটের নকশায় একটি “সমালোচনামূলক সুরক্ষা ব্যবধান” চিহ্নিত করেছে, উল্লেখ করে যে সিস্টেমের কাঠামোটি অদৃশ্য অপব্যবহারের অনুমতি দেয় যা এড়ানো যায় না এমন দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে টেসলার সিস্টেমগুলি চালকদের চাকাটির পিছনে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণকে উত্সাহিত করে সুরক্ষার একটি মিথ্যা ধারণা দিতে পারে।

এনএইচটিএসএর তদন্তের বাইরেও বিচার বিভাগ এবং সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) টেসলার স্ব-ড্রাইভিং দাবি এবং সুরক্ষা রেকর্ড পরীক্ষা করে নিয়ামক উদ্বেগের স্তরগুলি যুক্ত করে পরীক্ষা করছে বলে জানা গেছে।

টেসলা বজায় রেখেছে যে অটোপাইলট পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত সিস্টেম নয়, ড্রাইভার সহায়তা বৈশিষ্ট্য হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। সংস্থাটি যুক্তি দেয় যে এটির জন্য ড্রাইভারদের সর্বদা মনোযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা প্রয়োজন। টেসলা নিয়ন্ত্রকদের উত্থাপিত কিছু সুরক্ষা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সফ্টওয়্যার আপডেটও জারি করেছে।

টেসলার বাজারের হেডউইন্ডগুলির মধ্যে স্ক্র্যাম্বলিং

এদিকে, বৈদ্যুতিক যানবাহন বিক্রির টেসলার মূল ব্যবসা হেডওয়াইন্ডগুলির মুখোমুখি হতে চলেছে, বিশেষত ইউরোপে, যেখানে এই বছর বিক্রয় ধীর হয়ে গেছে।

শেয়ারহোল্ডার এবং গ্রাহকরা একইভাবে কস্তুরের বিতর্কিত রাজনৈতিক মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, যা কিছু সম্ভাব্য ক্রেতাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, অন্যদিকে বিশ্লেষকরা বলেছেন যে সাইবারট্রাক এবং অন্যান্য হাই-প্রোফাইল প্রকল্পগুলির উপর তাঁর জোর টেসলা গ্রাহকদের হেমোরেজেসের কারণে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেছে।

বিপর্যয় সত্ত্বেও, টেসলা এখনও পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত যানবাহনগুলি রোল আউট করার জন্য কঠোর চাপ দিচ্ছে, বর্তমানে বিক্রয় ইস্যু দ্বারা ঘেরা একটি সংস্থার জন্য একটি সম্ভাব্য নতুন আয়ের প্রবাহ। একাধিক বাজার জুড়ে পরীক্ষা চালকদের জন্য এর চলমান নিয়োগের স্প্রি সংকেতগুলি যে সংস্থাটি সমালোচনামূলক ডেটা সংগ্রহ করছে এবং স্ব-ড্রাইভিং সক্ষমতার উচ্চ স্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এই প্রচেষ্টাগুলি জনসাধারণের কাছে উপলব্ধ সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত রোবোট্যাক্সিসে অনুবাদ করবে কিনা তা অনিশ্চিত রয়েছে, বিশেষত নিয়ন্ত্রক বাধা এবং সুরক্ষার উদ্বেগগুলি এগিয়ে যাওয়ার পথটিকে জটিল করে তুলছে।

আমাদের গ্রহণ

টেসলার ‘জিজ্ঞাসা ক্ষমা, অনুমতি নয়’ কৌশলটি কার্যকর ছিল যখন এটি একটি স্ক্র্যাপি আন্ডারডগ ছিল। তবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ফেডারেল তদন্তে জড়িত একটি প্রযুক্তি সহ একটি প্রভাবশালী গাড়ি প্রস্তুতকারক হিসাবে, সেই প্লেবুক বাস্তবতার সাথে সংঘর্ষ করছে। টেসলার প্রযুক্তি উচ্চাভিলাষী কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আর নেই, তবে সংস্থাটি অন্য সবার মতো একই নিয়মের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক কিনা।

