টেসলা বিক্রয় ইউকে, জার্মানি হিসাবে ইউরোপীয়রা চীনা প্রতিদ্বন্দ্বী বাইডে উষ্ণ হিসাবে ডুবে গেছে

টেসলা বিক্রয় ডুবে গেছে ইউরোপের দুটি বৃহত্তম গাড়ি বাজার গত এক বছরে, স্বল্প ব্যয়বহুল চীনা প্রতিদ্বন্দ্বী বাইডি এগিয়ে চলতে থাকে-কী শিল্প পর্যবেক্ষকরা বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রাকৃতিক দৃশ্যে মৌলিক স্থান পরিবর্তন করছে তা চিহ্নিত করে।
এলন মাস্কের অগ্রণী ইভি সংস্থা গত মাসে জার্মানিতে মাত্র 1,110 নতুন যানবাহন নিবন্ধিত করেছে, ক 55% বছরের বেশি বছর ড্রপ মঙ্গলবার প্রকাশিত তথ্য অনুসারে এর বৃহত্তম ইউরোপীয় বাজারে।
ব্রিটেনে, টেসলার ইউরোপের দ্বিতীয় নম্বর বাজার, টেসলা বিক্রয় বছরের পর বছর প্রায় 60% দ্বারা ক্র্যাটারডজুলাইয়ে কেবল 987 টি নতুন নিবন্ধন সহ, মোটর প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীদের ইউকে সোসাইটি অনুসারে।
টেসলা শেয়ারহোল্ডাররা প্রায় 30 বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি নতুন বেতন প্যাকেজ মঞ্জুর করার একদিন পরে উদ্বেগজনক বিক্রয় পরিসংখ্যানগুলি আসে।
মোগুল তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানোর পরে গত 12 মাসে আটলান্টিকের উভয় পক্ষের আলগা বিক্রয়ের মধ্যে কস্তুরীকে কেন্দ্র করে কস্তুরী রাখার উদ্দেশ্যে চোখের পপিং ক্ষতিপূরণ।
ইউরোপে, তিনি প্রকাশ্যে সুদূর ডান পরিসংখ্যান এবং পার্টি – ব্রিটেনে সংস্কার যুক্তরাজ্য এবং টমি রবিনসনকে সমর্থন করেজার্মানির আফডকে সমর্থন করে এবং প্রকাশ করা ফ্রান্সে মেরিন লে পেনের প্রতি সহানুভূতি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের তার রাষ্ট্রপতি পদে যাওয়ার সময় বৃহত্তম দাতা ছিলেন এবং হোয়াইট হাউসে সরকারী দক্ষতা বিভাগের ডি ফ্যাক্টো প্রধান হিসাবে একটি বিতর্কিত পদক্ষেপ ছিল – মে মাসে তাদের জনসাধারণের বাইরে যাওয়ার আগে।
জার্মানিতে, টেসলা ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে বৈদ্যুতিক যানবাহন র্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থান থেকে অষ্টম স্থানে নেমে এসে এর বাজারের অংশটি ৮.৩% থেকে ৩.6% এ সঙ্কুচিত হয়ে দেখছে।
টেসলা যখন ভেসে উঠেছে, জার্মানির ইভি বিক্রয় সামগ্রিকভাবে 58% বেড়েছে এবং ব্রিটেন গত সাত মাসে প্রায় 40% প্রবৃদ্ধি দেখেছিল।
বাইডি, যা ওয়ারেন বাফেটের বার্কশায়ার হ্যাথওয়েকে একজন বিনিয়োগকারী হিসাবে গণ্য করে, টেসলার সস্তারতম মডেলের চেয়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ কম দামে এমন যানবাহনের সাথে চার্টগুলি তৈরি করেছে।
ব্রিটেনে, সংস্থাটি জুলাইয়ে এর নিবন্ধগুলির চেয়ে আরও চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি চারগুণ তৈরি করেছিল, যা গতিবেগের উপর এটি দেখেছিল যে এটি কেবল জুনে ২,৪৯৮ যানবাহন নিবন্ধন করেছে – এটি আগের বছরের তুলনায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
জার্মানি একটি অনুরূপ গল্প বলে। বিওয়াইডি-র প্রথমার্ধের নিবন্ধগুলি গত বছরের একই সময়ের মধ্যে প্রায় 900 এর তুলনায় 4,544 ইউনিট পর্যন্ত বেড়েছে।
বিশ্বব্যাপী চিত্রটি প্রকাশ করে যে কীভাবে নাটকীয়ভাবে জিনিসগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে। বিওয়াইডি ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ১.১ মিলিয়ন প্লাগ-ইন যানবাহন বিক্রি করেছিল, উভয়ই ব্যাটারি-কেবল গাড়ি এবং প্লাগ-ইন হাইব্রিড সহ, যখন টেসলা প্রায় 384,000 ব্যাটারি-কেবল বৈদ্যুতিক যানবাহন পরিচালনা করেছিল।
প্রথমবারের মতো, বাইডের ব্যাটারি-কেবল ইভি বিক্রয় আসলে টেসলারকে ছাড়িয়ে গেছে, সংস্থাটি বছরের প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী ২.১ মিলিয়নেরও বেশি মোট যানবাহন নিয়ে চলেছে।
পুকুর জুড়ে টেসলার দুর্দশা সত্ত্বেও, এটি তার অবস্থান বজায় রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় ইভি নির্মাতারা হিসাবে।
সংস্থাটি একটি প্রভাবশালী 46% শেয়ার করেছে দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইভি বাজারের – এমনকি 2025 এর প্রথম প্রান্তিকে বিক্রয় আনুমানিক 15% হ্রাস পাওয়ার পরেও।
কিন্তু প্রতিযোগিতার স্টেটসাইড গরম হচ্ছে।
জেনারেল মোটরস, হোন্ডা, নিসান এবং পোর্শের মতো লিগ্যাসি অটোমেকাররা প্রতিযোগিতামূলক আড়াআড়ি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে ইভি ভলিউমে বছরের পর বছর ধরে বড় বড় লাভ পোস্ট করেছেন।
সামগ্রিকভাবে, ইভিএস 2025-এর সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া সমস্ত নতুন হালকা-শুল্কের যানবাহনের 7.4% ছিল।