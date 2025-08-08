You are Here
টেসলা ব্যবহৃত গাড়ির দামগুলি প্লুমেটিং রাখে, গড় ব্যবহৃত গাড়ির নীচে ডিপ করে

ইপিএ ইভি বিক্রয়

টেসলা ব্যবহৃত গাড়ির দাম হ্রাস অব্যাহত রয়েছে, যখন গড় ব্যবহৃত গাড়ির দাম বাড়ছে। প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড হিসাবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও, ব্যবহৃত টেসলা যানবাহনগুলি এখন ব্যবহৃত গাড়ি বিক্রয় মূল্যের তুলনায় সস্তা।

এই বাদাম না?

গত বছর, টেসলার ব্যবহৃত গাড়ির দাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত গাড়ির বাজারের সাথে হ্রাস পেতে শুরু করে।

যাইহোক, 2025 সালের মার্চ মাসে যখন বাজারটি পুনরুদ্ধার শুরু হয়েছিল, তখন টেসলার ব্যবহৃত গাড়ির দাম হয়নি। এটি ড্রপ অবিরত।

প্রকৃতপক্ষে, এটি এখন এতটা হ্রাস পেয়েছে যে গড় ব্যবহৃত টেসলা গাড়ির গড় ব্যবহৃত গাড়ির তুলনায় কম ব্যয় হয় গাড়ি গুরু::

এটি অভূতপূর্ব। যদিও ব্র্যান্ডটি গত বছরের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য হিট করেছে, টেসলা এখনও শিল্পে একটি প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড হিসাবে বিবেচিত। এর গড় ব্যবহৃত গাড়ি বিক্রয় মূল্য শিল্পের গড়ের নীচে ডুবিয়ে দেবে, যার মধ্যে সস্তা গণ-বাজারের যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এটি বেশ ব্যতিক্রমী।

ব্যবহৃত টেসলা গাড়ির দাম এখন বছরের পর বছর 4.59% হ্রাস পেয়েছে, তুলনায় বাজারের গড় তুলনায় 1.22% বেড়েছে:

তৈরি/মডেলএভিজি দামশেষ 30 দিনগত 90 দিনবছরের পর বছর
কারগুরু সূচক28,039+0.19%+1.22%+1.22%
টেসলা27,814-1.75%-4.59%-4.59%

সমস্ত টেসলা যানবাহন বছরের পর বছর কমে থাকে, সাইবারট্রাকের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই অভিযোগের নেতৃত্ব দেয়।

যাইহোক, সাইবারট্রাক গত কয়েক মাসে মডেল 3 সহ পুনরুদ্ধার শুরু করেছে।

মডেল ওয়াই, যা এখন পর্যন্ত টেসলার ভলিউম দ্বারা সর্বাধিক জনপ্রিয় মডেল, এটি পড়তে থাকায় গড়টিকে নীচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে:

তৈরি/মডেলএভিজি দামশেষ 30 দিনগত 90 দিনবছরের পর বছর
সাইবারট্রাক$ 83,963+0.88%+0.3%-30.44%
মডেল 323,318+0.2%+0.75%-8.04%
মডেল এস26,534-55.48%-99.53%-22.61%
মডেল এক্স$ 37,747-2.33%-99.24%-16.8%
মডেল এবং$ 29,216-0.49%-0.68%-11.97%

ইলেক্ট্রেকের গ্রহণ

অনেক টেসলা মালিকরা তাদের ব্যবহৃত যানবাহন বিক্রি করে নতুন ব্র্যান্ডগুলিতে স্যুইচ করছেন, সরবরাহ বাড়িয়ে এবং দামের উপর চাপ চাপিয়ে দিচ্ছেন।

আমি এটি প্রত্যাশা করেছি, তবে আমি চাপটি এতটা দুর্দান্ত হওয়ার আশা করিনি যে দামগুলি গড় ব্যবহৃত দামের নীচে ডুবিয়ে দেবে।

এটি তাৎপর্যপূর্ণ।

এটি প্রমাণ যে টেসলা ব্র্যান্ড একটি বিশাল সম্মানজনক হিট নিয়েছে এবং দৃষ্টিতে কোনও সুস্পষ্ট পুনরুদ্ধার নেই।

এফটিসি: আমরা আয় উপার্জন অটো অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কগুলি ব্যবহার করি। আরও।

