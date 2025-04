টেসলা সম্পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিং তদারকি করার জন্য টেস্ট রান চালু করে-একটি এআই-চালিত রাইড হাইলিং পরিষেবা

টেক্সাস, টেক্সাসের অস্টিন, এবং সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া “” কর্মচারীদের একটি প্রাথমিক সেটের জন্য “একটি সম্পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিং (এফএসডি) তদারকি করা রাইড-হেলিং পরিষেবা চালু করার পরে, রোবোট্যাক্সিস বাস্তবে পরিণত হওয়ার কাছাকাছি।

বুধবার এক্সে ঘোষণা করা হয়েছিল

সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি বলেছে, “আমরা 1.5k এরও বেশি ট্রিপ এবং 15k মাইল ড্রাইভিং শেষ করেছি।” “এই পরিষেবাটি আমাদের এফএসডি নেটওয়ার্কগুলি, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, যানবাহন বরাদ্দ, মিশন নিয়ন্ত্রণ এবং দূরবর্তী সহায়তা অপারেশনগুলি বিকাশ ও বৈধ করতে সহায়তা করে।”

মার্কিন বৈদ্যুতিন যানবাহন নির্মাতা জুনের মধ্যে অস্টিনে পরিষেবা চালু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে।

সিইও এলন মাস্ক টেসলার সর্বশেষ আয়ের কল চলাকালীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে স্বায়ত্তশাসিত যানবাহনগুলি আগামী বছরের শেষের দিকে “আর্থিক সূঁচকে একটি উল্লেখযোগ্য উপায়ে সরিয়ে দেবে”।

মঙ্গলবারের আহ্বানে কস্তুরী বলেছিল যে টেসলা প্রথমে স্ব-ড্রাইভিং সফ্টওয়্যার দ্বারা সজ্জিত বিদ্যমান মডেল ওয়াই যানবাহন ব্যবহার করবে। অটোমেকারও একটি ডেডিকেটেড স্বায়ত্তশাসিত মডেল বিকাশ করছে, যা সাইবারক্যাব নামে অভিহিত করেছে, পরের বছর প্রযোজনা শুরু হবে।

টেসলার সিইও এলন মাস্ক ক্যালিফোর্নিয়ার হাথর্নে 14 ই মার্চ, 2019, টেসলার ডিজাইন স্টুডিওতে মডেল ওয়াই উন্মোচন করার আগে কথা বলেছেন। এপি

কস্তুরী বলেছিলেন যে তিনি আশা করছেন স্বায়ত্তশাসিত ড্রাইভিং প্রযুক্তি 2026 এর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে “সংস্থার নীচের অংশটিকে প্রভাবিত করতে এবং মৌলিক হতে শুরু করবে” শুরু হবে।

“আমি পূর্বাভাস দিয়েছি যে পরের বছরের দ্বিতীয়ার্ধে লক্ষ লক্ষ টেসলাস পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিতভাবে কাজ করবে,” তিনি বলেছিলেন।

প্রথম ত্রৈমাসিকে যানবাহন বিক্রয় 13% হ্রাস পেয়ে এর মূল মোটরগাড়ি ব্যবসায় যেমন লড়াই করে, তেসলার পক্ষে এটি স্বায়ত্তশাসিত ড্রাইভিংয়ের প্রযুক্তিগত বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে এবং চালকবিহীন গাড়ি পরিষেবাদির জন্য একটি সাউন্ড বিজনেস মডেল প্রদর্শন করতে পারে তা প্রমাণ করার প্রত্যাশা বেশি।

টেসলা মডেল ওয়াই এর স্তর 2 স্বায়ত্তশাসিত ড্রাইভিং ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত। গেটি ইমেজের মাধ্যমে নুরফোটো

বেশিরভাগ বুলিশ বিনিয়োগকারী এবং বিশ্লেষকরা প্রচুর পরিমাণে রোবোটাক্সি এবং স্বায়ত্তশাসিত-ড্রাইভিং সাবস্ক্রিপশন ব্যবসায়ের পরিকল্পনার সাথে টেসলার বেশিরভাগ স্টক মূল্যকে বেঁধে রাখেন।

পরবর্তী কয়েক মাসের বিনিয়োগকারী এবং বিশ্লেষকরা এমন কংক্রিটের চিহ্নগুলি সন্ধান করবেন যে টেসলা রোবোটাক্সি ব্যবসায়কে স্কেল করতে পারে এবং প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলি নেভিগেট করতে পারে।

টেসলা ইনভেস্টর কারসন গ্রুপের সহযোগী পোর্টফোলিও ম্যানেজার ব্লেক অ্যান্ডারসন আসন্ন মাসগুলিতে বলেছেন যে তিনি অস্টিনে প্রতি মাইল প্রতি মাইল চার্জ করবেন এবং এটি লাভজনক হতে পারে কিনা এমন সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেখতে চান। He also wants more details on Tesla’s safety record and how frequently its vehicles in Austin have to disengage from autonomous driving mode.

টেসলা ডিলারশিপে একটি টেসলা লোগো চিত্রিত করা হয়েছে, টেসলা, ইনক। এর পরে 2025 সালের বার্লিনে 2025 সালের 23 এপ্রিল, 2025 এ তার আর্থিক ফলাফল প্রকাশের পরে। রয়টার্স

রয়টার্সের মতে অ্যান্ডারসন বলেছিলেন, “সুরক্ষা হ’ল তারা সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করে, তাই আমি প্রমাণ চাই যে তারা যা নিয়ন্ত্রণ করে তা ইস্ত্রি করা হয়।” “তারপরে আমার জাতীয় রোলআউটে আরও অনেক বেশি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।”

অন্যরা কস্তুরীর ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা কম বিশ্বাসী যে রোবোট্যাক্সিস পরের বছরের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে উপার্জনে একটি উপাদান ভূমিকা পালন করবে। মঙ্গলবারের কলটিতে কস্তুরী বলেছে যে অস্টিন রোবোটাক্সি লঞ্চটি 10 ​​বা 20 মডেল ওয়াই যানবাহন দিয়ে শুরু হবে এবং টেসলা “তার পরে এটি দ্রুত বাড়িয়ে দেবে”, বছরের পরের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বাজারগুলিতে প্রসারিত হবে।