টেস্কোর জন্মদিনের কেক-স্বাদ স্যান্ডউইচ সীমিত সময়ের জন্য চালু করে, ভিক্টোরিয়া স্পঞ্জ দ্বারা অনুপ্রাণিত

টেসকো দ্বারা চালু হওয়া একটি ব্র্যান্ড নিউ লিমিটেড-সংস্করণ স্যান্ডউইচ মতামতকে বিভক্ত করেছে কারণ সুপারমার্কেট জায়ান্ট ক্রেতাদের “আপনি যখন পারেন তখন এটি পেতে” বলেছিলেন।
জন্মদিনের কেক স্যান্ডউইচটি যুক্তরাজ্য জুড়ে এক হাজার স্থানে চার সপ্তাহের জন্য চালু করা হয়েছে। এটি একা £ 3 এর জন্য কেনা যায়, বা টেস্কোর জনপ্রিয় খাবার ডিল অফারের অংশ হিসাবে একটি পানীয় এবং নাস্তার পাশাপাশি 4 ডলারে (ক্লাবকার্ড সদস্যদের জন্য 3.60 ডলার)।
এটি টেস্কো ক্লাবকার্ড চালু করার 30 তম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে, খুচরা বিক্রেতা বলেছেন।
স্যান্ডউইচের উপাদানগুলি ভিক্টোরিয়া স্পঞ্জের সাথে সাদৃশ্য রাখে – একটি জনপ্রিয় জন্মদিনের কেক বিকল্প। ব্রোচে-স্টাইলের সাদা রুটির দুটি টুকরোগুলির মধ্যে এটিতে পূর্ণ ফ্যাটযুক্ত নরম পনির, বীজবিহীন স্ট্রবেরি জাম, স্প্রিংকেলস এবং ভ্যানিলা ফ্রস্টিং রয়েছে।
টেসকো বলেছেন যে স্যান্ডউইচটি তার উদ্ভাবনী দলটি নয় মাস ধরে তৈরি করা হয়েছিল, এটিকে “সর্বকালের প্রিয় ট্রিট, সর্বকালের প্রিয় চুক্তিতে” হিসাবে বর্ণনা করে।
স্যান্ডউইচের জন্য পুষ্টির তথ্য দেখায় যে এতে 8.4g স্যাচুরেটেড ফ্যাট (প্রাপ্তবয়স্কদের রেফারেন্স গ্রহণের 42 শতাংশ) এবং 31.5 জি চিনি (রেফারেন্স গ্রহণের 35 শতাংশ) সহ 515 ক্যালোরি রয়েছে।
টেস্কোর আকর্ষণীয় পণ্যটি এমএন্ডএস এর স্ট্রবেরি এবং ক্রিম স্যান্ডউইচের সাফল্যের পরে আসে যা জুনে একটি ভাইরাল সংবেদন ছিল, এটি চালু হওয়ার দু’দিনের মধ্যে সুপারমার্কেটের সর্বাধিক বিক্রিত স্যান্ডউইচ হয়ে ওঠে।
এটি জনপ্রিয় জাপানি ‘ফুরুতসু সান্দো’ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যা ফলের ভরাট এবং ক্রিম দুটি বালিশ দুধের রুটির দুটি টুকরোগুলির মধ্যে রেখেছিল।
টেস্কোর নতুন জন্মদিনের কেক-স্বাদযুক্ত অফারটি কম নজিরযুক্ত, এবং ক্রেতাদের বিভক্ত দেখেছে।
জনপ্রিয় ম্যানচেস্টার ভিত্তিক খাদ্য পর্যালোচক জন এর স্ন্যাক রিভিউ (@জনস_সেক্রেভিউস) তার ২ 26,০০০ অনুসারীকে বলেছিলেন যে তিনি স্যান্ডউইচ চেষ্টা করার পরে তাদের ‘টেস্কোতে দৌড়াতে হবে’-তবে অন্যরা কম বিশ্বাসী।
এদিকে, অনলাইন স্রষ্টা বেলা হিল (@বেলা। যাইহোক, তিনি তখন ভিক্টোরিয়া স্পঞ্জের কেকের সাথে তুলনা করে “খুব খারাপ ছিল না” আফটারটাস্টটি স্বীকার করেছেন।
আরেক পর্যালোচক, @টিপস্কোস্টফ্লিভিংক্রিসিস, তাঁর 102 কে অনুসারীদের বলেছিলেন: “এটি আপনার পক্ষে মোটেও ভাল নয়, তবে প্রত্যেকেই এখন বার বার আচরণের দাবিদার।” এটি চেষ্টা করার পরে, তিনি এটিকে “ঘৃণ্য সুস্বাদু” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
টেস্কোর ব্র্যান্ড ম্যানেজার ভায়োলেন বার্থে বলেছেন: “প্রতি বছর টেস্কোতে বিক্রি হওয়া ৩.১ মিলিয়ন স্যান্ডউইচ সহ স্যান্ডউইচস ক্লাবকার্ড ক্রয়ের একটি বড় অনুপাত তৈরি করে এবং তাই ক্লাবকার্ড টার্নিং 30 উদযাপনের একমাত্র উপায় ছিল।
“জন্মদিনের কেক স্যান্ডউইচ একটি উদযাপন যা মিস করা যায় না এবং আমরা দেশের প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না।”