টেস্কো ক্রেতাদের অবরুদ্ধ করার জন্য তাঁর বাগানের চারপাশে ‘ঘৃণ্য’ 8 ফুটের গোপনীয়তার বেড়া তৈরি করা ব্যক্তি অবশেষে কাউন্সিলের সাথে যুদ্ধ হেরে গেছেন

একজন ব্যক্তি কাউন্সিলের সাথে লড়াইয়ে হেরে গেছেন এবং তাঁর দ্বিতীয় গ্রেডের তালিকাভুক্ত বাড়িতে নির্মিত ‘ঘৃণ্য’ এবং ‘কুৎসিত’ আট ফুট উঁচু বেড়াটি কমিয়ে আনার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
ম্যাট হাববার্ড এবং তাঁর স্ত্রী সমালোচনা দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে একজন প্রতিবেশীকে বলেছিলেন: ‘এটি অত্যন্ত দুঃখজনক, আমরা অনুভব করেছি যে আমরা সবকিছু ঠিকঠাক এবং বইয়ের মাধ্যমে করেছি।’
এই দম্পতি এবং তাদের কন্যা তিন বছর আগে ডার্বিশায়ারের মিকলেওভারের কমনীয় কটেজে চলে এসেছিলেন যা তারা ‘এর প্রেমে পড়ার পরে’ 330,000 ডলারে কিনেছিল।
কয়েক দশক ধরে, উনিশ শতকের সম্পত্তির পাশের বাগানটি একটি প্রান্তরে পরিণত হয়েছিল, গাছগুলি আলোকে অবরুদ্ধ করে, ঝোপঝাড় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো এবং লিটারের প্রতিবেশী টেসকো থেকে এটি ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।
এই জুটিটি বাগানটি পরিষ্কার করতে হাজার হাজার পাউন্ড ব্যয় করেছিল এবং গোপনীয়তার জন্য বেড়া তৈরি করেছিল এবং ফ্লাই-টিপার্স বন্ধ করে দিয়েছিল।
কিন্তু তিনি পরিকল্পনার অনুমতি চেয়েছিলেন না এবং যখন কিছু অভিযোগ ছিল তখন তাকে এটি নামানোর আদেশ দেওয়া হয়েছিল।
এই বেড়াটি পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা ‘ঘৃণ্য’ এবং ‘কুৎসিত’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, যিনি বলেছিলেন যে এটি ‘রাস্তার দৃশ্যের কঠোর এবং অসম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য’।
তারা বলেছিল যে এটি ‘অত্যধিক লম্বা এবং ভারী’ এবং ‘চরিত্রের বাইরে’ ছিল।
অনলাইন সমালোচনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে গৃহকর্তারা পরিকল্পনার বিধি লঙ্ঘনের জন্য ‘অন্ধ’ এবং ‘অজ্ঞ’ ছিলেন।
একটি বলেছে: ‘আপনি যখন দ্বিতীয় গ্রেড তালিকাভুক্ত সম্পত্তি কিনেছেন তখন আপনাকে পরিকল্পনা অনুমোদনের সাথে হুপের মাধ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ার আশা করা উচিত।
‘আপনি এই অন্ধ এবং অজ্ঞের মতো কিছুতে যেতে পারবেন না। এর মূল কথাটি হ’ল এটি সমস্ত সম্পত্তির সাথে তাল মিলিয়ে থাকা উচিত ”
মালিকরা সচেতন ছিলেন যে তাদের সম্পত্তিতে কোনও পরিবর্তনের জন্য তাদের পরিকল্পনার সম্মতির প্রয়োজন ছিল তবে তারা জানেন না যে এটিতে একটি বেড়া অন্তর্ভুক্ত ছিল যা ভবনের সাথে সংযুক্ত ছিল না।
তারা পূর্ববর্তী অনুমতি চাইতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং পরে 2023 সালে তারা হেরে হেরে আপিল করার জন্য এটি গ্রহণ করেছিল।
‘এটি যা করেছে তা হ’ল আমাদের পরিকল্পনা ব্যবস্থার একটি বিদ্রূপ করা লোকেরা যা চায় তার পরে তারা যা চায় তা তৈরি করে তারপরে পূর্ববর্তী পরিকল্পনার অনুমতিের জন্য আবেদন করা এবং তারপরে আপনি যে সঠিক ফলাফলটি চান তা ধরে রাখা।
‘প্রথম স্থানে যদি সঠিক চ্যানেলগুলি অনুসরণ করা হয় তবে কাউন্সিলের অর্থের যতটা অপচয় করা তার কাছাকাছি থাকত না।’
অন্য একজন লিখেছেন: ‘সম্ভবত যদি মালিকরা এই সীমানায় যে পর্দার হেজটি ব্যবহার করে এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা করে থাকেন তবে এটি ছিঁড়ে ফেলার পরিবর্তে, তারা যে ঝামেলা সম্পর্কে অভিযোগ করেন তা ছাড়া গোপনীয়তার জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা তাদের থাকতে পারত।’
বেড়াটি ২০২২ সালের নভেম্বরে তৈরি করা হয়েছিল এবং পরিবর্তনগুলি করার জন্য 2026 সালের বসন্তে পরবর্তী রোপণের মরসুম পর্যন্ত সেগুলি দেওয়া হয়েছে
দীর্ঘকাল ধরে চলমান বিরোধের পরে মালিকরা এবং কাউন্সিল সম্প্রতি একটি মায়াময়ী রেজোলিউশনে এসেছেন, যেখানে মিঃ হাববার্ডকে অবশ্যই পাঁচটি প্যানেল – প্রায় দুই ফুট – উচ্চতার বেড়াটি কমিয়ে দিতে হবে এবং এটি পুরোপুরি স্ক্রিন করার জন্য এর সামনে রোপণ করতে হবে।
বেড়াটি ২০২২ সালের নভেম্বরে তৈরি করা হয়েছিল এবং পরিবর্তনগুলি করার জন্য বসন্ত 2026 সালে পরবর্তী রোপণের মরসুম পর্যন্ত সেগুলি দেওয়া হয়েছে।
তবে কাউন্সিলের রায় প্রতিবেশীদের মধ্যে একটি বিভাজন তৈরি করেছে, কারণ অনেকেই এই অঞ্চলটিকে আরও বেশি উপস্থাপনযোগ্য করে তুলেছিল বলে কৃতজ্ঞ ছিল।
একজন স্থানীয় ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন: ‘তারা একটি সুন্দর পরিবার এবং আমরা সকলেই খুব কৃতজ্ঞ যে তারা বাগানটি সাফ করে দিয়েছি। এটি একটি জঘন্য অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল এবং টেসকো সুপারমার্কেটের পিছনে পদক্ষেপগুলি কেটে ফেলার সাথে সাথে আমাদের সকলকে এটিকে হাঁটতে হবে। এটি একটি টিপ মত ছিল।
‘এই দম্পতি কনডম, অন্তর্বাস, ড্রাগ প্যারাফেরানালিয়া এমনকি একটি চুরি হওয়া ব্যাগ পেয়েছিলেন।’
এই মহিলা, যিনি নামকরণ করতে অস্বীকার করেছেন এবং ২০ বছর ধরে আশেপাশে বাস করেছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘আমরা মনে করি যে কাউন্সিলের পক্ষে এতগুলি করণীয় এবং তাদের উপর না চাপ দেওয়া খুব অন্যায়।
‘তারা যা করার চেষ্টা করছে তা হ’ল সম্পত্তিটিকে একটি সুন্দর বাড়ি করা।
‘এই দম্পতি নিরপেক্ষ গাছ এবং ঝোপগুলি কেটে ফেলেছিল যা স্যাপটি ep ুকে যাচ্ছিল এবং টেস্কোতে খুব পিচ্ছিল এবং বিপজ্জনক, বিশেষত পেনশনারদের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল।
‘তারা তাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য একটি উচ্চ বেড়া রেখেছিল এবং লোকেরা লিটার এবং জাঙ্কের উপর ফেলে দেওয়া বন্ধ করে দেয়।
‘তারা একটি দুর্দান্ত কাজ করেছে, আমরা সকলেই ভাবি, তবে এখন তাদের বেড়াটি ছিঁড়ে ফেলতে বলা হচ্ছে – বা এর উচ্চতার কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ – যার অর্থ তারা উপেক্ষা করা হবে এবং সম্ভবত আবার লিটার লাউট দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করা হবে।’
লাইমস অ্যাভিনিউয়ের ফেনেল কটেজ একসময় মিকলেওভারের পুরানো গ্রামের অংশ ছিল যা ডুমসডে বইয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে কঠোর পরিকল্পনার নিয়মকানুনের অধীন।
তবে আরবান স্প্রোল মানে এটি এখন ফ্ল্যাটের দুটি নিম্ন-বড় ব্লক দ্বারা একপাশে একটি সুপারস্টোর সহ একপাশে সীমাবদ্ধ।
প্রতিবেশী ইলাইন বলেছিলেন: ‘আমরা তাদের পাশে আছি এবং মনে করি না যে তাদের বেড়াটি নীচে নামাতে হবে। তারা সরে যাওয়ার পর থেকে এটি আরও ভাল দেখাচ্ছে।
‘এক দম্পতি সেখানে কয়েক বছর ধরে বাস করেছিলেন তবে লোকটি মারা গিয়েছিল এবং মহিলাটি স্পষ্টতই সরে এসেছিল যাতে সম্পত্তিটি খালি, প্রেমহীন এবং কিছু সময়ের জন্য অবিচ্ছিন্ন রেখে দেওয়া হয়।
‘এখন মালিকরাও সঠিক কাজটি করার চেষ্টা করছেন। তারা জানে যে কাউন্সিলটি বিশ্রী হওয়ার চেষ্টা করছে না এবং তারা তাদের বিরক্ত করতে চায় না।
‘তবে এটি একটি দীর্ঘ কঠিন লড়াই হয়েছে এবং তারা পরিকল্পনাকারী এবং কিছু আপত্তিকারীর সমালোচনা দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে।’
রাস্তা পেরিয়ে বসবাসকারী 73৩ বছর বয়সী হেলেনা ওয়ার্নার বলেছিলেন: ‘কাউন্সিল যদি মনে করে যে সেখানে আগে যা ছিল তা গ্রহণযোগ্য ছিল এবং এটি নয়, তবে তাদের তাদের মাথা পরীক্ষা করা দরকার’
অ্যান্থারের বাসিন্দা বলেছিলেন: ‘বাড়িটি শীর্ষে রয়েছে এবং শীর্ষে রয়েছে এবং পুরো অঞ্চলটি আরও পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে এবং এটিও নিরাপদ বোধ করে।
‘তারা ভেবেছিল যে বেড়াটি রাখার মধ্যে রয়েছে এবং অনুভব করেছিল যে এটি হাস্যকর যে তাদের এটি নামাতে হবে তবে এখন কেবল এটি কমিয়ে দিয়েছে।
‘তারা আসল সামনের গেট এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি রেখেছিল, তবে কাউন্সিল তাদেরকে সামনের প্রাচীরের কাছে পেরেকযুক্ত ঝুলন্ত ঝুড়িগুলি নামিয়ে আনতে বাধ্য করেছিল এবং তারা যখন সেখানে চলে গিয়েছিল তখন সেখানে ছিল।
‘তাদের জানানো হয়েছিল যে জল সরবরাহকারী ফুলগুলি ইটভাটের ক্ষতি এবং ক্ষয় হতে পারে।
‘এটি সত্যিই একটি দ্বন্দ্ব কারণ কারণ বাড়ির একপাশে বিটি তারগুলি এবং সামনের দরজার কাছে একটি কুমারী বাক্স রয়েছে, ইতিমধ্যে সেখানে রয়েছে, সুতরাং কীভাবে এটি অনুমোদিত?
‘তাদের একটি আকাশের থালাটি সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল যা কিছুটা চোখের জল ছিল।’
একজন স্থানীয় বলেছিলেন যে বেড়া কমাতে বাধ্য হয়ে মনে হয়েছিল যে পরিবারটি ‘কোনও গোপনীয়তার অধিকারী নয়।’
কটেজ গার্ডেনের একটি historic তিহাসিক ছবি যা বর্তমান মালিকের দিকে যাওয়ার আগে গাছগুলি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট ছিল
তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘যখন লরিগুলি টেস্কো কার পার্কে যায় তখন আমি বাজি ধরছি তারা ঠিক তাদের পিছনের বাগানে এবং সম্ভবত শীর্ষ কক্ষগুলিতে দেখতে পাবে এবং বেড়াটি দুই ফুট নীচে থাকলে এটি আরও খারাপ হবে।
‘তারা তাদের historic তিহাসিক কুটির নিয়ে গর্বিত এবং কোনও পরিবর্তন মেনে চলতে চায়। তারা জঞ্জালগুলিতে যোগ দেয় অন্যকে কিছু বাছাই করে, এবং আমরা সকলেই আমরা যে অঞ্চলে বাস করি তার জন্য যত্নশীল ”
অবসরপ্রাপ্ত সামরিক মানুষ কেভ ক্রেসি (69), যিনি বিপরীতে থাকেন, তিনি বলেছিলেন: ‘কাউন্সিলের সাথে তারা যা করেছে তা একেবারেই হাস্যকর তবে তারা এখন সমাধানে এসেছেন।’
হেলেনা ওয়ার্নার (73), যিনি রাস্তা জুড়ে থাকেন, তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘কাউন্সিল যদি মনে করে যে সেখানে আগে যা ছিল তা গ্রহণযোগ্য ছিল এবং এটি নয়, তবে তাদের তাদের মাথা পরীক্ষা করা দরকার।
‘সমস্ত গাছের কারণে কোনও আলো ছিল না, আমি জানতাম না যে কুটিরটির একটি পৃথক সংযুক্তি ছিল কারণ এটি সমস্ত আন্ডারগ্রোথের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।’
রাস্তায় একটি আবাসিক বাড়ি পরিচালনা করা জুলি উডহাউস বলেছিলেন: ‘কাউন্সিলটি কী রাস্তার দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল তা আমি জানি না। তারা টেসকোকে একটি দুর্দান্ত বড় নীল চিহ্নের অনুমতি দিয়েছে যা তাদের বাগানকে উপেক্ষা করে এবং যখন এটি চোখের জল ছিল তখন তারা কিছুই করেনি।
‘দম্পতি একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন। কাউন্সিলের একটি গ্রিপ পেতে হবে। বাড়ির রাস্তায় এত খারাপ গর্ত রয়েছে যে এটি নিরাপদ নয় ”
মিঃ হাববার্ড, এর আগে ডেইলি মেইলের সাথে কথা বলছিলেন, বলেছিলেন: ‘উদ্যানটি এমন একটি রাষ্ট্র ছিল যখন আমরা সরানো হয়েছিল এবং এটি পরিষ্কার করা এবং এটিকে জীবিত করা একটি অগ্রাধিকার ছিল।
‘আমি জানতাম তালিকাভুক্ত স্থিতি অর্থ সম্পত্তিতে কোনও পরিবর্তনের জন্য অনুমতি পাওয়ার অর্থ আমরা মূল পাশের গেটে চলে যাই। আমি জানতাম না এটি বেড়াতে প্রয়োগ করা হয়েছে। ‘
কোনও রেজোলিউশনে আসার আগে তিনি বলেছিলেন: ‘আমাদের সম্পত্তিটির সামনের দিকে বেড়াতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে তবে টেস্কোর পাশের পিছনে বেড়াটি নয়।
‘তারা বলেছে যে সম্পত্তিটি রাস্তা থেকে আরও স্পষ্টভাবে দেখা দরকার তাই তারা ফ্রন্টে কিছু প্যানেল সরানো চায়।
‘কাউন্সিলটি আরও বলেছে যে তারা ডাবল-হলুদ রেখাগুলিতে রাখবে কারণ এমন সময় রয়েছে যখন পার্ক করা গাড়ি এবং প্রয়োজনীয় কোণগুলির কারণে আমাদের পক্ষে গাড়ি চালানো অসম্ভব।’
এই দম্পতি বলেছিলেন যে প্রয়োজনীয় কাজ করা হবে এবং তারা ইতিমধ্যে একটি রোপণ প্রকল্প শুরু করেছে।
ডার্বি সিটি কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র বলেছেন: ‘পূর্ববর্তী পরিকল্পনার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে জমির মালিকদের আপিল খারিজ করা হয়েছিল।
‘পরিকল্পনার পরিদর্শক উল্লেখ করেছেন যে সামনের সীমানার অংশের সাথে শক্ত বেড়াটি অঞ্চলটির চরিত্র এবং উপস্থিতি এবং মৌরি কটেজের সেটিং এবং তাত্পর্য, দ্বিতীয় গ্রেডের তালিকাভুক্ত ভবনটির জন্য ক্ষতিকারক।
‘আমাদের লক্ষ্য হ’ল জমির মালিকের সাথে চুক্তির মাধ্যমে বেড়াটি সরিয়ে ফেলা, তবে স্বেচ্ছাসেবী সমাধান না পৌঁছালে আমাদের আনুষ্ঠানিক প্রয়োগের ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। কোনও জরিমানা জারি করা হয়নি।
‘এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং কিছু হেজিং এর উপস্থিতি নরম করার জন্য লিমস অ্যাভিনিউয়ের মুখোমুখি বেড়ার সামনে রোপণ করার জন্য সম্মত হয়েছে এবং রাস্তার দৃশ্যের সাথে মিশ্রিত করতে সহায়তা করার জন্য।’