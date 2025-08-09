You are Here
টেস্ট কমান্ডার: সম্ভবত আমি সুখে ঘুমাইনি – ট্যাবনাক
News

টেস্ট কমান্ডার: সম্ভবত আমি সুখে ঘুমাইনি – ট্যাবনাক

তাবনাকের মতে, সংযুক্ত আরব আমিরাত লিগে টেস্ট ক্যাপ্টেনের খুব ভাল মরসুম ছিল।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের লিগে তার প্রথম মরসুমে, টেস্ট দুটি গোল করেছে এবং শাবাব আল -এহলিতে সর্বাধিক ভূমিকা নিতে দুটি সহায়তা করেছে।

এমিরেটস লিগের সেরা খেলোয়াড়ের তিনটি ফাইনালের মধ্যে এই পরীক্ষাটি ছিল এবং মেহেদী ঘেদী এবং কাওর সাথে সর্বাধিক ভোট জিতেছে এবং শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের সোনার বল জিতেছে।

সোনার বল জয়ের পরে পরীক্ষায় বলা হয়েছে: “আমি খুশি এবং খুব ভাল লাগছে এবং সম্ভবত ঘুমাচ্ছি না। আপনাকে ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ; সতীর্থ, ক্লাবের রাষ্ট্রপতি, ভক্ত, কোচ এবং স্ত্রী এবং যারা আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের সকলের কাছ থেকে। তারা আমার চকচকে দুর্দান্ত অংশ ছিল এবং আমাকে সর্বদা উত্সাহিত করেছিল। আমি আশা করি এই রুটটি অব্যাহত থাকবে এবং আমি এখনও জ্বলজ্বল করব।

তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “আমার মূল লক্ষ্যটি হ’ল পরের মরসুমে জ্বলজ্বল করা এবং কাপগুলি জয় করা। আমি এই দল এবং খেলোয়াড়দের প্রতি বিশ্বাস করি। পরিস্থিতি আসন্ন মৌসুমে কঠিন, তবে আমরা এই সিরিজটি দিয়ে জ্বলজ্বল করতে পারি এবং কাপটি জিততে পারি। আমি ফুলটি খুব পছন্দ করি, বিশেষত যদি এটি ফাইনালে থাকে তবে এটি খুব আকর্ষণীয় হবে।

পরের মরসুমের পরীক্ষাটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের লিগে শাবাব আল -হলির সাথে খেলবে এবং সেদ এজাজাতুল্লাহ এবং ঘান্দিপুর থাকবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts