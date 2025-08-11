টোও পেরেজের জন্য নতুন চাম্বা

তারা বলেছিল যে জালিসকোতে ২০২27 সালের নির্বাচনের পরে মোরেনায় কোনও পরিবর্তন হবে না, তবে মনে হয় টোও পেরেজ ইতিমধ্যে মারিয়াচির সাথে উদযাপন করছেন, কারণ একটি নতুন চাম্বা আসছে। তারা বলেছে যে ক্লাউডিয়া দেলগাদিলোর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিধি দলের উপর অনেক প্রভাব ছিল, তবে এটি অপসারণ করা হবে বলে জানা গেছে। কে অবস্থান নেবে? “চেক” পেরেজের বাবার চেয়ে কম কিছুই আর কিছুই নয়।
এটি কি মাস্টার প্লে বা কম আঘাত? কেউ জানে না, তবে আমরা যা জানি তা হ’ল ক্লাউডিয়া শেইনবাউম এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং গত শুক্রবার ত্লাজোমুলকোতে তাঁর শেষ সফরে এটি নিশ্চিত করেছেন। কেমন আছেন?
প্রাক্তন সরকারী প্রার্থী খালি থাকছেন।
ইমেকিজমের কেন্দ্রস্থল ত্লাজোমুলকো থেকে নাগরিক আন্দোলন তার পেশীর চেয়ে আবারও প্রদর্শিত হয়েছিল এবং কলগুলি আগের চেয়ে আরও দৃ remain ় রয়ে গেছে। জেলা সমাবেশটি একটি সাফল্য ছিল, দুই হাজারেরও বেশি লোক নিয়ে। এটি রাজ্যে সবচেয়ে ব্যস্ত। এবং জেরার্ডো কুইরিনোর সমর্থন জল হিসাবে পরিষ্কার ছিল।
এটি কোনও দুর্ঘটনা নয় যে, যে জায়গায় এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল সেখানে টানা ছয়টি নির্বাচন জয়ী হওয়া সত্ত্বেও তারা এখনও দৃ firm ় রয়েছে। তবে তারা দাবি করে যে লড়াইয়ের পাঠগুলি গভীর প্রতিবিম্বের জন্ম দিয়েছে: এটি উত্সে ফিরে আসার সময়! সেই আত্মার কাছে ফিরে যান যা সত্যই সাধারণ খালি প্রতিশ্রুতি নয়, মানুষের জন্য বিকল্পগুলি সন্ধান করতে চালিত করে। বা কি?
সুতরাং, ত্লাজোমুলকোতে, বাজিটি খুব স্পষ্ট।
তারা আমাদের জানায় যে রিকার্ডো আগুয়াও অ্যান্ড্রেডের নেতৃত্বে পেরিবাসের ইউনিয়ন নেতারা তাদের শব্দ সংঘবদ্ধতার পরে 500 টিরও বেশি অপারেটরদের পক্ষে “অর্জন” উদযাপন করেছিলেন। বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের পরে, তাদের মতে, উন্নতি অর্জনের জন্য একটি “বসন্ত” ছিল, একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল।
অর্জনগুলি অপেক্ষা করেনি। বেতন বৃদ্ধি? এক নয়, বেশ কয়েকটি, এই বছরের আগস্ট এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধির মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, 2026 সালে অতিরিক্ত 5% সহ, সমস্ত সাবধানতার সাথে মাসিক পর্যায়ে নির্ধারিত।
এবং, যেন এটি যথেষ্ট নয়, নিয়োগকর্তা এবং কর্মীদের মধ্যে কথোপকথনের টেবিলগুলি আরও “প্রয়োজন” পর্যালোচনা করতে প্রস্তুত।