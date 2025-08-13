টোক মাকিনওয়া গর্ভবতী (ভিডিও)

নাইজেরিয়ার মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, টোক মাকিনওয়া ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার প্রথম সন্তানের প্রত্যাশা করছেন।
একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে, তিনি এই সংবাদটিকে “আমার জীবনের বৃহত্তম প্রকল্প, সর্বকালের সর্বোচ্চ আহ্বান” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তার যাত্রার প্রতিফলন করে, 40 বছর বয়সী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব লিখেছেন, “আমার জীবনের বৃহত্তম প্রকল্প, সর্বকালের সর্বোচ্চ আহ্বান! 2025। এক বছরে কী পার্থক্য তৈরি করতে পারে You আপনি আপনার সময়ে সমস্ত কিছু সুন্দর করে তুলেছেন এবং এটি কেবল নিখুঁত।”
ঘোষণার পাশাপাশি ভাগ করা একটি ভিডিওতে, তিনি তার শিশুর বাম্প প্রদর্শন করেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে তিনি আছেন তার প্রথম সন্তানের প্রত্যাশা।
তার দীর্ঘ ইনস্টাগ্রাম ক্যাপশনে, মাকিনওয়া God শ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, এই মুহূর্তটিকে divine শিক সময় এবং বিশ্বস্ততার প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, “আমি বছরের পর বছর ধরে এতগুলি টুপি পরেছি, তবে এই একটি এটিই ট্রাম্প করে, আমি আমাকে বেছে নিয়েছি বলে মনে হয়েছে; আমি আমার নিজের মতো করে দেখেছি।
তিনি তার অনাগত শিশুকে “God’s শ্বরের অনুগ্রহের বৃহত্তম প্রতিচ্ছবি” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি যোগ করেছেন, “আমার বাগ, আমি আপনার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না, আপনি আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলেছেন। আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।”
টোক মাকিনওয়া, একজন উদযাপিত নাইজেরিয়ান মিডিয়া চিত্র, রেডিও হোস্ট, টিভি উপস্থাপক, ভ্লোগার, উদ্যোক্তা, লেখক এবং ফ্যাশন প্রভাবক হিসাবে খ্যাতিমান।
তিনি রিদম 93.7 এফএম -তে ‘দ্য মর্নিং ড্রাইভ’ হোস্টিংয়ের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং পরে তার ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছিলেন ইউটিউব ভ্লগ সিরিজ ‘টোক মোমেন্টস’।
২০১ 2016 সালে, তিনি তার স্মৃতিচারণ ‘হচ্ছে’ লিখেছিলেন, যা সেরা বিক্রেতার হয়ে ওঠে এবং তাকে আফ্রিকান মিডিয়ায় শীর্ষস্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসাবে দৃ ified ় করে তোলে।