টোগা পাবে? হুগো আগুইলার আদালতে প্রতিবাদ নেওয়ার বিশদ দেয় – এল ফিনান্সিয়েরো

নির্বাচিত মন্ত্রী এবং যিনি সুপ্রিম কোর্ট অফ জাস্টিস অফ নেশন (এসসিজেএন) এর নেতৃত্ব দেবেন, হুগো আগুইলার অর্টিজ এই মঙ্গলবার প্রজাতন্ত্রের সিনেটের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেছেন প্রতিবাদ নেওয়া1 সেপ্টেম্বর রাতে অনুষ্ঠিত হবে।

আইনজীবীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি টোগা ব্যবহার করবেন কিনা: “আমরা এটিও দেখতে যাচ্ছি।”

মন্ত্রীদের বিক্ষোভের জন্য সিনেটে 1 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে at টায় তলব করা হবে, পাশাপাশি বিচারিক শৃঙ্খলার আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটদের, ফেডারেশনের বিচারিক শাখার নির্বাচনী এবং এর আঞ্চলিক হলগুলি।

রাত ৮ টা থেকে রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত সার্কিট ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতিবাদ করা হবেএর সার্কিট অনুযায়ী স্তম্ভিত।

রাত সাড়ে ৯ টা থেকে ২৩:০০ ঘন্টা অবধি হবে জেলা বিচারকদের প্রতিবাদ।

পরিচালনা পর্ষদের শব্দ দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হবে।

আদালতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আগুইলারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে প্রশাসন সংস্থার সদস্যরা কখন নির্বাচিত হবেন, যা বর্তমানে ফেডারেল জুডিশিয়ারি কাউন্সিল যে কাজগুলি রয়েছে তার কিছু অংশ গ্রহণ করবে এবং যা বিচারিক সংস্কারের সাথে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

“যেহেতু আমরা দখল গ্রহণ করি, আদালত তার ক্রিয়াকলাপটি দুর্দান্ত শক্তি দিয়ে পরিচালনা করবে, আমি আশা করি এটি প্রথম দিন থেকেই, আমাদের অনেক কাজ, অনেকগুলি ফাইল রয়েছে।”

সিনেটে হুগো আগুইলারের বৈঠক দুই ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল এবং রাজনৈতিক সমন্বয় বোর্ডের সভাপতি অ্যাডাম অগাস্টো ল্যাপেজ হার্নান্দেজের সাথে একটি প্রাতঃরাশ বুঝতে পেরেছিল; সিনেটের সভাপতি জেরার্ডো ফার্নান্দেজ নোরোয়া; ইগনাসিও মায়ার, মোরেনার সহ -সমন্বয়কারী এবং সিনেটর ম্যানুয়েল হুয়ার্তা।

প্রস্থান করার পরে, নির্বাচিত মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ৮ ই জুলাই শুরু করা আদালতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি নর্মা পাইয়ার সাথে রূপান্তর প্রক্রিয়া অগ্রসর হচ্ছে।

“আমরা খুব ভাল করছি, সিদ্ধান্তগুলি, সামঞ্জস্যতা, পরিবর্তনগুলি, যা আমাদের 1 সেপ্টেম্বর থেকেই হবে তা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রবাহিত হচ্ছে,” তিনি গণমাধ্যমের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।

সুপ্রিম কোর্ট শেইনবাউমকে সেপ্টেম্বরে বিক্ষোভের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে

তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম পার্দোকে আমন্ত্রণটি ইতিমধ্যে প্লেনারির নতুন সদস্যদের সাথে এসসিজেএন -তে অনুষ্ঠিত প্রোটোকল আইনে যেতে ফিরে এসেছে।

“আমরা ইতিমধ্যে এই আমন্ত্রণটি তৈরি করেছি। আইটিটির প্রয়োজন হওয়ায় এটি একটি প্রজাতন্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। আমাদের সাথে সম্পর্কিত যে আমন্ত্রণটি আমাদের সাথে মিল রয়েছে, আমরা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির কাছে সিনেট, ডেপুটিস চেম্বার অফ ডেপুটিসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এটি জনগণের কাছ থেকে উদ্ভূত একটি প্রজাতন্ত্রের কাজ হবে, যা historic তিহাসিক আইন, এবং এই মুহুর্তে আমরা এই মুহুর্তে বাস করছি।”

ফার্নান্দেজ নোরোয়া এক্সে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে সভাটি “দুর্দান্ত” ছিল।

সিনেটর ইগনাসিও মিয়ার সম্মত হন যে এটি একটি historic তিহাসিক দিন হবে।

তিনি একই সামাজিক নেটওয়ার্কে লিখেছেন, “নির্বাচিত মন্ত্রীর সাথে তাঁর এবং শেষ নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে নির্বাচিত বিচারকদের উদ্বোধনের দিকে কাজ পরিচালনা করার জন্য নির্বাচিত মন্ত্রী @হুগোইগুইলারোর্তির সাথে বৈঠক।

