টোরিগুলি সেভেজ ‘ডেরাঞ্জড’ £ 650 মিলিয়ন বৈদ্যুতিন গাড়ি অনুদান প্রকল্প যা ‘ব্রিটিশ করদাতাদের অর্থ বিদেশী অটোমেকারদের হাতে দেয়’

নেট শূন্য লক্ষ্য পূরণের জন্য শ্রমের ড্রাইভের অংশ হিসাবে আরও বৈদ্যুতিন গাড়ি মডেল করদাতাদের অর্থায়িত অনুদানের জন্য যোগ্য হবে।
পরিবহন বিভাগ (ডিএফটি) নির্দিষ্ট নিসান, রেনাল্ট এবং ভক্সহল মডেলের জন্য £ 1,500 ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে।
তবে টোরিগুলি পরিকল্পনাগুলি ‘অবমাননাকর’ হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং মন্ত্রীরা কেন করদাতাদের অর্থ বিদেশী গাড়ি সংস্থাগুলিকে হস্তান্তর করছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।
£ 650 মিলিয়ন বৈদ্যুতিন গাড়ি অনুদান প্রকল্পটি গাড়ির সবুজ শংসাপত্রগুলির উপর নির্ভর করে £ 1,500 বা £ 3,750 বাঁচাতে new 37,000 ডলার ব্যয় করে কিছু নতুন বৈদ্যুতিন গাড়ি কেনার গাড়ি চালকদের সক্ষম করে।
সবুজতম যানবাহনগুলি ব্যান্ড ওয়ান -এ থাকবে, যখন ব্যান্ড দুটি গাড়ি 1,500 ডলার পর্যন্ত পাবে। চীনা ইভিগুলি অনুদানের জন্য মানদণ্ডগুলি পূরণ করবে বলে আশা করা যায় না। এখনও কোনও ব্যান্ড ওয়ান মডেল ঘোষণা করা হয়নি।
তবে টরি ট্রান্সপোর্টের মুখপাত্র রিচার্ড হোল্ডেন বলেছেন: বিদেশী দেশগুলিতে তৈরি গাড়িগুলির জন্য বিদেশী গাড়ি সংস্থাগুলিকে £ 650 মিলিয়ন করদাতাদের অর্থ হস্তান্তর করার ‘শ্রম মন্ত্রীরা’ সিদ্ধান্তটি অবরুদ্ধ।
‘একটি বিভ্রান্ত রোলআউট এবং বোটড ইনসেনটিভ সহ এই সর্বশেষ জগাখিচুড়ি কেবল বিষয়গুলিকে আরও খারাপ করে তুলছে। শ্রম কঠোর চাপযুক্ত করদাতাদের আগে আদর্শিক আবেশকে এগিয়ে রেখেছে। ‘
সরকারের শূন্য নির্গমন যানবাহন (জেডিভ) ম্যান্ডেটের অধীনে, এই বছর যুক্তরাজ্যের প্রতিটি প্রস্তুতকারকের দ্বারা বিক্রি হওয়া কমপক্ষে ২৮% নতুন গাড়ি অবশ্যই শূন্য নির্গমন হতে হবে, যার অর্থ সাধারণত খাঁটি বৈদ্যুতিক।
লেবার ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি হেইডি আলেকজান্ডার বলেছেন: ‘এই সপ্তাহে একমাত্র ঘোষণা করা 17 টি গাড়ি মডেলগুলিতে ছাড়ের সাথে আমরা পরিবারগুলিকে বৈদ্যুতিন হওয়ার জন্য আরও সহজ এবং সস্তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি’
সমস্ত নির্মাতারা জুড়ে, বছরের প্রথমার্ধে চিত্রটি ছিল 21.6%। তবে সরকার ২০৩০ সাল থেকে নতুন সম্পূর্ণ পেট্রোল এবং ডিজেল গাড়ি এবং ভ্যান বিক্রয় নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
ডিএফটি এর আগে বলেছে যে অনেক ড্রাইভার ‘বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনার মূল বাধা’ হিসাবে সম্মুখের ব্যয়কে উদ্ধৃত করে এবং অনুদানটি দাম কমিয়ে দেবে যাতে তারা ‘তাদের পেট্রোল এবং ডিজেল সহযোগীদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলে’।
এই প্রকল্পের জন্য তহবিল ‘পর্যালোচনা অধীনে’ থাকবে। এবং এটি অবিলম্বে উপলভ্য হবে না কারণ নির্মাতাদের অবশ্যই ক্রেতাদের ক্রয়ের পর্যায়ে অনুদান নিবন্ধন করার পরিবর্তে তাদের রেঞ্জের যানবাহনের যোগ্যতার জন্য আবেদন করতে হবে।
