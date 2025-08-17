You are Here
টোলুকা এবং পুমাস 2025 খোলার 5 দিন পয়েন্ট বিতরণ করে

কেসার বেরারিল

একটি তীব্র দ্বন্দ্ব এবং উভয় ক্ষেত্রেই আবেগের সাথে, টোলুকা এবং পুমাস 2025 সালের উদ্বোধনী টুর্নামেন্টের 5 দিনের সাথে মিলেসিও ডিয়েজ স্টেডিয়ামে 1-1 ড্রয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন।

সভার প্রথম দিকে স্কোরবোর্ডটি খোলা হয়েছিল, যখন দ্বাদশ মিনিটে জর্জি রুভালকাবা রুবান ডুয়ার্টের একটি ভাল কেন্দ্রের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উন্নত করেছিলেন। প্রাথমিক অভ্যুত্থান সত্ত্বেও, আন্তোনিও মোহাম্মদের নেতৃত্বে যারা দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হন।

Th 67 তম মিনিটে, জেসেস অ্যাঙ্গুলো প্রতিদ্বন্দ্বী অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিল এবং একই সমতা চিহ্নিত করতে এবং কোরিস ভক্তদের কাছে প্রত্যাশার জন্য ফিরে এসেছিল। গোলটি গেমের ছন্দটি আলোকিত করেছিল যা মিডফিল্ডে এবং ধ্রুবক ঘর্ষণ সহ আরও বিতর্কিত হয়ে ওঠে, যার ফলে বেশ কয়েকটি তিরস্কার হয়েছিল।

টোলুকা দ্বারা তারা হলুদ কার্ড মার্সেল রুইজ এবং জেসেস গ্যালার্ডো দেখেছিলেন, যখন পুমাস রোভালকাবা, গিলারমো মার্টিনেজ, রুবান ডুয়ার্টে এবং নাথানেল সিলভা অনুমোদিত হয়েছিল।

উভয় দলই বিজয়ের সন্ধানের জন্য ব্যাংক থেকে সামঞ্জস্য করেছে। জুয়ান পাবলো ডোমঙ্গুয়েজ, হ্যাক্টর হেরেরা, ওসওয়াল্ডো ভার্জেন এবং ফার্নান্দো আরসের মতো ডেভিলস খেলোয়াড়দের মধ্যে, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পিয়েরো কুইপ্পে, পাবলো মনরোয় এবং উলিসস রিভাসের উপর বাজি ধরেছিল, পরিবর্তনগুলি সত্ত্বেও ড্র চূড়ান্ত চিহ্নিতকারী হিসাবে আমাদের ১-১ ব্যবধানে বিরাজ করেছিল।

