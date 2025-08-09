You are Here
ট্যাক্সি অ্যাটলাকোমুলকোতে উল্টে; সেখানে ছয়জন আহত রয়েছে

জেরার্ডো মেন্ডোজা

একটি ট্যাক্সি উল্টে মেক্সিকো রাজ্যের আটলাকোমুলকো পৌরসভায় কমপক্ষে ছয় জন আহত হয়েছিলেন।

মেক্সিকো এসএসইএম রাজ্যের সুরক্ষার সচিবালয়ের সূত্রগুলি নিশ্চিত করেছে যে জর্জে জিমনেজ ক্যান্ট ú রোড সার্কিটের দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

ভাড়া ইউনিটটি টায়ারগুলির সাথে ছিল। কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে তদন্ত করে এমন কোনও কারণে ড্রাইভারটি কোনও রেস্তোঁরাটির সামনে নিয়ন্ত্রণের বাইরে এসেছিল।

সেখানে লোক আহত ছিল, তাই তাদের জাতীয় জরুরী কমিশন আটলাকোমুলকো থেকে প্যারামেডিকগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

সমর্থন কার্যক্রমে, মেক্সিকো স্টেটের জরুরি বিভাগের লাইফগার্ডদের পাশাপাশি অ্যাটলাকোমুলকো নাগরিক সুরক্ষা যুক্ত করা হয়েছিল।

ক্ষতিগ্রস্থদের অ্যাটলাকোমুলকোর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল, যখন দক্ষ কর্তৃপক্ষের সামনে বাম্পি ট্যাক্সিটি একটি ক্রেনে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।

