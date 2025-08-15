You are Here
ট্যাঙ্কারের রক্তাক্ত খেলা করাচির রাস্তায় অব্যাহত রয়েছে; আরেকটি শিশু হত্যা করেছে
ট্যাঙ্কারের রক্তাক্ত খেলা করাচির রাস্তায় অব্যাহত রয়েছে; আরেকটি শিশু হত্যা করেছে

করাচি অঞ্চলের ওরাঙ্গি শহর খাতে একটি উচ্চ -স্পিড ওয়াটার ট্যাঙ্কার সংঘর্ষে সাত বছরের পুরানো আর্সালান ওয়ালিদ রেইস মারা গিয়েছিলেন।

উদ্ধার কর্মকর্তাদের মতে, দুর্ঘটনার পরে সন্তানের মরদেহ আব্বাসি শহীদ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

খলিল মার্কেট প্রদেশ শাহ বাবা মাজারের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, যেখানে একটি দ্রুতগতির জলের ট্যাঙ্কার আরসালানকে পথে পিষ্ট করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার পরে, এলাকার বাসিন্দারা রাস্তাটি অবরুদ্ধ করে প্রতিবাদ করে এবং জড়িত চালকের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

দুর্ঘটনার পরে, সিসিটিভি ফুটেজটিও প্রকাশিত হয়েছে, যা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে দুর্ঘটনার পরে জলের ট্যাঙ্কারটি দ্রুত রাস্তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

ফুটেজে, একটি শিশু এবং একজন ব্যক্তিকেও জলের ট্যাঙ্কারের পিছনে দৌড়াতে দেখা যেতে পারে, যখন শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে ট্যাঙ্কারের দিকে ইশারা করছে।



