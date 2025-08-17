You are Here
ট্যুরিজম হটস্পটসোল্ড ইয়া মা তে থাই থানা গ্রীষ্মের অবকাশের লোকেরা ভিড় করছে এবং মূল ভূখণ্ডের পর্যটকরা ক্লাসিকের প্রশংসা করেছেন: এটি স্মৃতিতে হংকংয়ের একটি চলচ্চিত্রের দৃশ্য
News

(গ্রীষ্মের অবকাশ/উত্তর ও দক্ষিণ/ওল্ড ইয়াউ মা তে থি থানা/সিম শা সসুই/মেইনল্যান্ড ট্যুরিস্টস) গ্রীষ্মকালীন পর্যটন মৌসুমে মূল ভূখণ্ড এবং হংকংয়ের মধ্যে ভ্রমণকারী লোকের সংখ্যা রেকর্ড উচ্চতায় অবিরত রয়েছে। ইমিগ্রেশন বিভাগের তথ্যের সন্ধান করে, 212,000 মূল ভূখণ্ডের পর্যটকরা গতকাল (16 তম) হংকং সফর করেছেন, যা গত শনিবার 204,000 থেকে প্রায় 4% বৃদ্ধি পেয়েছে। “দক্ষিণে যাচ্ছেন” এর সংখ্যা অবিচ্ছিন্নভাবে বাড়ছে এবং “উত্তর দিকে যাওয়া” এর গতি শক্তিশালী হতে চলেছে। গতকাল, 389,000 হংকংয়ের লোক উত্তর দিকে গেছে, এবং “উত্তর দিকে যাওয়া এবং দক্ষিণে যাওয়া” এর ঘাটতি ছিল 177,000। হংকংয়ের চলচ্চিত্রের দৃশ্য জিয়াওহংশু জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন “সিং টাও শিরোনাম” সাংবাদিকরা আজ (17 তম) পর্যবেক্ষণ করতে ইয়া মা তে এবং সিম শা সসুইয়ের কাছে গিয়েছিলেন। যদিও তারা 1 ম সতর্কতা সংকেতকে আঘাত করে।

