ট্যুর বাস ক্র্যাশ লাইভ: নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে নিউইয়র্ক ক্র্যাশগুলিতে বাসের সময় এক শিশু মারা গেছে এবং কয়েক ডজন আটকা পড়েছে
News

ট্যুর বাস ক্র্যাশ লাইভ: নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে নিউইয়র্ক ক্র্যাশগুলিতে বাসের সময় এক শিশু মারা গেছে এবং কয়েক ডজন আটকা পড়েছে

মার্কিন নিউজ রিপোর্টার রাহেল বোম্যান লিখেছেন

আপডেট:

শুক্রবার নিউইয়র্কের উপস্টেটে ট্যুর বাস বিধ্বস্ত হওয়ার পরে কমপক্ষে একটি শিশু সহ একাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

নিউইয়র্ক রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে যাচ্ছিল, 50 জনেরও বেশি লোক ট্যুর বাসে ছিল।

পুলিশ বিশ্বাস করে যে বাসটি মাঝখানে গিয়েছিল এবং অতিরিক্ত সংশোধন করা হয়েছে, পেমব্রোকের কাছে আই -৯০-তে রোলওভার ক্র্যাশ ঘটায়, যা বাফেলো থেকে প্রায় 25 মাইল পূর্বে।

ফটোগুলি দেখিয়েছে বাসটি তার পাশের দিকে, মহাসড়কের ঠিক পাশ দিয়ে। বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স এবং মেডিকেল হেলিকপ্টার রোগীদের পরিবহন করছিল।

নিউইয়র্ক বাস দুর্ঘটনায় একাধিক লোক নিহত

নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে ফিরে আসা একটি ট্যুর বাস শুক্রবার বিধ্বস্ত হয়ে এক শিশু সহ একাধিক লোককে হত্যা করেছে এবং কয়েক ডজন আহত হয়েছে।

নিউইয়র্ক রাজ্য পুলিশের মুখপাত্র ট্রুপার জেমস ও’ক্যালাহান বলেছেন, ‘এই মুহুর্তে আমাদের একাধিক প্রাণহানির ঘটনা, একাধিক এনট্র্যাপমেন্ট এবং একাধিক আহত হয়েছে।’

বাফেলো থেকে প্রায় 25 মাইল পূর্বে পামব্রোকের কাছে আই -90-তে ক্র্যাশটি কী ঘটেছিল তা অবিলম্বে পরিষ্কার করা যায়নি।

ঘটনাস্থলে বাইস্ট্যান্ডারদের তোলা ছবিতে দেখানো হয়েছে যে হাইওয়ে থেকে ঠিক তার পাশে একটি বাস ঘূর্ণিত।

এরি কাউন্টি মেডিকেল সেন্টার 24 ক্র্যাশ ক্ষতিগ্রস্থদের পেয়েছে

আইয়ার কাউন্টি মেডিকেল সেন্টারের ডাক্তারদের কাছ থেকে একটি আপডেটে, হাসপাতালটি নিশ্চিত করেছে যে তারা বাস দুর্ঘটনায় 24 জন ক্ষতিগ্রস্থকে পেয়েছে।

চিকিত্সকরা বলেছেন, ভুক্তভোগীদের মধ্যে চারজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং ২০ জন তাদের যত্নে রয়েছেন।

দু’জন অস্ত্রোপচারে গিয়েছিল এবং অন্যদের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। চিকিত্সকরা বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্থদের আঘাতের মাথার ট্রমা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ভাঙা পর্যন্ত।

রেপ। এলিস স্টেফানিক ক্র্যাশ ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়েছেন

নিউইয়র্ক রেপ। এলিস স্টেফানিক এক্স -এর একটি পোস্টে ট্যুর বাস ক্র্যাশকে সম্বোধন করেছেন।

তিনি বলেন, ‘দয়া করে ভুক্তভোগী, আহতদের এবং পেমব্রোকের থ্রুওয়েতে মারাত্মক বাস দুর্ঘটনায় জড়িতদের জন্য আমার জন্য প্রার্থনায় যোগদান করুন,’ তিনি বলেছিলেন।

‘God শ্বর আমাদের মঙ্গল করুন এবং রক্ষা করুন @নিসপোলিস এবং প্রথম প্রতিক্রিয়াশীলরা যারা জীবন বাঁচাতে ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছিল। ‘

ক্রাশের পরে রক্তদানের জন্য জরুরি আবেদন

ব্লাড অ্যান্ড অর্গান অনুদান সংস্থা কানেক্টলাইফ দুর্ঘটনার পরে রক্তদানের জন্য জরুরি আবেদন জারি করেছে।

কানেক্টিলাইফের যোগাযোগ ও বিদেশ বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর সারাহ ডায়িনা বলেছেন, ‘আমাদের সম্প্রদায় একটি সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে।’

‘আমরা সমস্ত যোগ্য দাতাদের এখনই কাজ করার জন্য অনুরোধ করছি। যারা তাদের জীবনের জন্য লড়াই করছেন তাদের চিকিত্সার জন্য অবিলম্বে রক্তের প্রয়োজন হয়। ‘

নিউইয়র্ক স্টেট থ্রুওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে রোডওয়ে দীর্ঘ প্রসারিত বন্ধ

নিউইয়র্ক স্টেট থ্রুওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণে আই -৯০ পূর্ব এবং পশ্চিম প্রস্থান 48 এ (পেমব্রোক) এবং প্রস্থান 49 (ডিপিউ) এর মধ্যে বন্ধ রয়েছে।

ট্যুর বাস ড্রাইভার ‘জীবিত এবং ভাল,’ পুলিশ বলে

নিউইয়র্ক রাজ্য পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে ট্যুর বাস ড্রাইভার জীবিত এবং এই দুর্ঘটনার কারণ কী তা সম্পর্কে তাদের একটি স্পষ্ট ধারণা রয়েছে।

‘চালক জীবিত এবং ভাল আছেন,’ ট্রুপার জেমস ও’ক্যালাহান বলেছেন। ‘আমরা তার সাথে কাজ করছি। আমরা বিশ্বাস করি যে কী ঘটেছে, বাসটি কেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের একটি ভাল ধারণা আছে। ‘

বাসটি পূর্ব দিকে ভ্রমণ করছিল যখন এটি মাঝখানে গিয়েছিল এবং তারপরে রাস্তার ডানদিকে একটি খাদে শেষ হয়েছিল, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

‘এটি একটি পূর্ণ আকারের ট্যুর বাস। ভারী পরিমাণ ক্ষতি, ‘ও’কলাঘান বলল। ‘আমি বেশিরভাগ লোকের বাসে ধরে নিচ্ছি যে কোনও সিট বেল্ট ছিল না, এ কারণেই আমাদের এই বাসে এত বেশি লোক বের করে দেওয়া হয়েছে।’

চিত্র: ট্যুর বাস ওভার রোলড

নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে ফিরে আসা একটি ট্যুর বাস শুক্রবার একটি আন্তঃসত্তা মহাসড়কে ক্র্যাশ হয়ে ঘূর্ণায়মান হয়ে গেছে।

নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে ফিরে আসা একটি ট্যুর বাস শুক্রবার একটি আন্তঃসত্তা মহাসড়কে ক্র্যাশ হয়ে ঘূর্ণায়মান হয়ে গেছে।
নায়াগ্রা বাস ট্যুর ক্র্যাশ ** দয়া করে মূল ভিডিও এম্বেড করুন বা এম্বেড করা একাধিক লোক মারা গেছেন এবং 50 টিরও বেশি আহত হয়েছেন পেমব্রোকের কাছে আই -90-তে একটি বাসে জড়িত একটি দুর্ঘটনায়, নিউইয়র্ক রাজ্য পুলিশ ঘোষণা করেছে। স্টেট পুলিশ জানিয়েছে যে কমপক্ষে একটি শিশু মৃতদের মধ্যে রয়েছে। আরও বেশ কয়েকজন লোক আহত হয়েছেন আরও একাধিক অন্যান্য যারা বাসের নীচে এবং তার আশেপাশে আটকা পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, বেশিরভাগ যাত্রীর সিটবেল্টস চালু ছিল না, যার ফলে অনেক ইজেকশন হয়। আরও বেশ কয়েকজন লোক আহত হয়েছেন আরও একাধিক অন্যান্য যারা বাসের নীচে এবং তার আশেপাশে আটকা পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, বেশিরভাগ যাত্রীর সিটবেল্ট নেই, যার ফলে অনেক ইজেকশন হয়েছিল।

বোর্ড ট্যুর বাসে বিদেশ থেকে অনেক যাত্রী

নিউইয়র্ক রাজ্যের পুলিশ ট্রুপার জেমস ও’কলাঘান জানিয়েছেন, বোর্ডে থাকা অনেক যাত্রী ভারতীয়, চীন এবং ফিলিপাইনের বাসিন্দা ছিলেন।

তিনি জানান, অনুবাদকদের ঘটনাস্থলে আনা হচ্ছে।

এরি কাউন্টি মেডিকেল সেন্টার বাস দুর্ঘটনার শিকারদের গ্রহণ করে

ইসিএমসি নামে পরিচিত একটি মহিষের হাসপাতাল এরি কাউন্টি মেডিকেল সেন্টার জানিয়েছে, এটি দুর্ঘটনায় কমপক্ষে আটজন রোগী দুপুর ২.১০ মিনিটে ইটি দ্বারা রয়েছে।

বাফেলো থেকে প্রায় 25 মাইল পূর্বে পেমব্রোকের কাছে আই -৯০-তে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ার পরে একাধিক লোক মারা গিয়েছিল এবং কয়েক ডজন আহত হয়েছিল।

জানালাগুলি ছিন্নভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে ভিতরে থাকা লোকদের বের করে দেওয়া হয়েছিল।

এনওয়াই এজি লেটিয়া জেমস বলেছেন বাস ক্র্যাশ ‘হৃদয় বিদারক’

নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিয়া জেমস এক্স -তে আপস্টেট ট্যুর বাস দুর্ঘটনার বিষয়ে ‘হার্টব্রেকিং’ সংবাদটি ভাগ করেছেন।

‘এই বাসের দুর্ঘটনা হৃদয় বিদারক, এবং আমি প্রভাবিত প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করছি। লোককে উদ্ধার ও সহায়তা করার জন্য দৃশ্যে আমাদের প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীদের কাছে কৃতজ্ঞ, ‘তিনি বলেছিলেন।

বোর্ড বাসে 52 জন এনওয়াইসিতে ফিরে আসছেন

নিউইয়র্ক রাজ্য পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে চালক সহ ৫২ জন বাসে উঠেছিল।

ট্যুর বাসটি এনওয়াইসি থেকে চার্টার করা হয়েছিল এবং নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে শহরে ফিরে আসছিল।

রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কয়েকজন সাক্ষী বাসের নিয়ন্ত্রণ হারাতে, মিডিয়ানে প্রবেশ করে, তারপরে দক্ষিণের কাঁধে প্রবেশ করে উল্টে ফেলেছে, ‘রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বাস দুর্ঘটনার বিশৃঙ্খল দৃশ্যের বর্ণনা দেয়

প্রত্যক্ষদর্শীরা পেমব্রোকের কাছে আই -৯০-তে বাস দুর্ঘটনার বিশৃঙ্খল দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন।

‘পুরো রাস্তা জুড়ে গ্লাস ছিল এবং পুরো রাস্তা জুড়ে মানুষের স্টাফ ছিল,’ মদিনার পাওয়েল স্টিফেনস ক্র্যাশটি চালিয়ে যাওয়ার পরে বাফেলো নিউজকে বলেছিলেন। ‘উইন্ডোজ সব ছিন্নভিন্ন ছিল।’

চিত্র: দৃশ্যে প্রথম প্রতিক্রিয়াশীল

উদ্ধারকারী কর্মীরা একটি ট্যুর বাসের দৃশ্যে কাজ করে যা নিউইয়র্ক রাজ্যের থ্রুওয়েতে ক্র্যাশ হয়ে যায়, এনওয়াই, শুক্রবার, আগস্ট 22, 2025 এর নিকটে।
উদ্ধারকারী কর্মীরা একটি ট্যুর বাসের দৃশ্যে কাজ করে যা নিউইয়র্ক রাজ্যের থ্রুওয়েতে ক্র্যাশ হয়ে যায়, এনওয়াই, শুক্রবার, আগস্ট 22, 2025 এর নিকটে।

পুলিশ বিশ্বাস করে যে বাস একটি মাঝারি এবং অত্যধিক সংশ্লেষিত হয়েছে, যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে

পুলিশ জানিয়েছে যে তারা বিশ্বাস করে যে বাসটি মধ্যস্থতায় গিয়েছিল এবং অত্যধিক সংশ্লেষিত হয়েছিল, যার ফলে রোলওভার ক্র্যাশ হয়েছিল।

নিউইয়র্ক রাজ্য পুলিশের একজন মুখপাত্র জেমস ও’ক্যালাহান বলেছেন, ‘পেমব্রোকের প্রস্থানের ঠিক আগে বাসটি পূর্ব দিকের ভ্রমণ করছিল এবং অজানা কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল, মধ্যস্থতায় চলে গেল, অত্যধিক সংশ্লেষিত হয়েছিল এবং খাঁজে শেষ হয়েছিল, যা রোডওয়ের ডানদিকে থাকবে।’

একাধিক করুণা ফ্লাইট হেলিকপ্টার ঘটনাস্থলে সাড়া দেয়

মার্সি ফ্লাইট এয়ার মেডিকেল ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস জানিয়েছে যে এর তিনটি হেলিকপ্টার ক্র্যাশ সাইট থেকে অঞ্চল হাসপাতালে লোককে নিয়ে যাচ্ছিল।

অন্যান্য পরিষেবাগুলির আরও তিনটি হেলিকপ্টারকে ঘটনাস্থলে ডেকে আনা হয়েছিল, পাশাপাশি একাধিক অঞ্চল এজেন্সিগুলির অ্যাম্বুলেন্সও রয়েছে, মার্সি ফ্লাইটের সভাপতি মার্গারেট ফেরেন্টিনো জানিয়েছেন।

‘এটি একটি খুব সক্রিয় দৃশ্য,’ ফেরেন্টিনো বলেছিলেন। ‘এই সময়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য প্রার্থনা করছি।’

সমস্ত লেন পেমব্রোকে আই -90 এ বন্ধ হয়ে গেছে

নিউইয়র্ক সিটিতে যাওয়ার একটি ট্যুর বাস ক্র্যাশ হওয়ার পরে পামব্রোকে আই -৯০-তে সমস্ত লেন বন্ধ করা হয়েছে।

‘আই -৯০, পেমব্রোক- বাসের সাথে জড়িত সংঘর্ষের কারণে সমস্ত লেন বন্ধ ছিল। ‘ভারী বিলম্ব এবং ভ্রমণের বিকল্প রুটের প্রত্যাশা করুন,’ নিউ ইয়র্ক রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে।

গভর্নর ক্যাথি হচুল ‘মর্মান্তিক’ ক্র্যাশকে সম্বোধন করেছেন

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হচুল বলেছেন, ‘ট্র্যাজিক’ ট্যুর বাস দুর্ঘটনার বিষয়ে তাকে ব্রিফ করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক থ্রুওয়ে ক্র্যাশে কমপক্ষে 52 জন আহত



