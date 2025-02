ট্রাইকুএ/লুমে: অ্যাপল সিলিকনে স্থানীয়ভাবে ম্যাকোস এবং লিনাক্স ভার্চুয়াল মেশিনগুলি (ভিএমএস) তৈরি, চালনা এবং পরিচালনা করতে একটি লাইটওয়েট সিএলআই এবং স্থানীয় এপিআই সার্ভার।

বিশ্ব অ্যাপল সিলিকনে নিকট-নেটিভ পারফরম্যান্স সহ ম্যাকোস এবং লিনাক্স ভার্চুয়াল মেশিনগুলি (ভিএমএস) তৈরি, চালনা এবং পরিচালনা করতে একটি লাইটওয়েট কমান্ড লাইন ইন্টারফেস এবং স্থানীয় এপিআই সার্ভার যা অ্যাপল এর ব্যবহার করে Virtualization.Framework ।

lume < command > Commands: lume create < name > Create a new macOS or Linux VM lume run < name > Run a VM lume ls List all VMs lume get < name > Get detailed information about a VM lume set < name > Modify VM configuration lume stop < name > Stop a running VM lume delete < name > Delete a VM lume pull < image > Pull a macOS image from container registry lume clone < name > < new-name > Clone an existing VM lume images List available macOS images in local cache lume ipsw Get the latest macOS restore image URL lume prune Remove cached images lume serve Start the API server Options: --help Show help (boolean) --version Show version number (boolean) Command Options: create: --os < os > Operating system to install (macOS or linux, default: macOS) --cpu < cores > Number of CPU cores (default: 4) --memory < size > Memory size, e.g., 8GB (default: 4GB) --disk-size < size > Disk size, e.g., 50GB (default: 40GB) --display < res > Display resolution (default: 1024x768) --ipsw < path > Path to IPSW file or ' latest ' for macOS VMs run: --no-display Do not start the VNC client app --shared-dir < dir > Share directory with VM (format: path(:ro | rw)) --mount < path > For Linux VMs only, attach a read-only disk image set: --cpu < cores > New number of CPU cores --memory < size > New memory size --disk-size < size > New disk size delete: --force Force deletion without confirmation pull: --registry < url > Container registry URL (default: ghcr.io) --organization < org > Organization to pull from (default: trycua) serve: --port < port > Port to listen on (default: 3000)