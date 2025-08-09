ট্রাইব্লিক্স: রেট্রো ইলুমোস বিতরণ

ট্রাইব্লিক্স হ’ল পিটার ট্রাইবাল দ্বারা নির্মিত একটি ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম। উপর ভিত্তি করে ইলুমোসএটি আধুনিক উপাদানগুলির সাথে একটি রেট্রো স্টাইলকে মিশ্রিত করে।
খবর: জুলাই 13 তম 2025: মাইলস্টোন 37 উপলব্ধ। (আপডেট)। X86 এর জন্য ভ্যানিলা ট্রাইব্বলিক্স এবং এলএক্স (ওরফে “ওমনিট্রিব্লিক্স”) ভেরিয়েন্টগুলি এখন উপলভ্য। (ডাউনলোড –
X86 রিলিজ নোট।)
খবর: জুলাই 29 শে 2025। স্পার্ক এম 32 থেকে এম 33 এ এখন উপলভ্য, এখনকার জন্য নতুন নতুন ইনস্টলগুলি এম 32 আইএসও ব্যবহার করা উচিত এবং একটি আপগ্রেড চালানো উচিত। (স্পার্ক রিলিজ নোট।)
খবর: 15 ই মে 2025। এম 32 স্পার্কের জন্য সিড্রোম আকারের আইএসও এখন উপলভ্য। (ডাউনলোড
– স্পার্ক রিলিজ নোট।)
গুরুত্বপূর্ণ: 32-বিট হার্ডওয়্যার সমর্থন এখন সম্পূর্ণ সরানো হয়েছে।
যদিও স্পার্ক সংস্করণটি এখনও পরীক্ষার অভাবে ভুগছে এবং স্পটিওয়্যার হার্ডওয়্যার সমর্থন রয়েছে, x86 সংস্করণটি বেশ শক্ত। আপনি চিত্রটি ডাউনলোড করতে পারেন, একটি হার্ড ড্রাইভে ইনস্টল করতে পারেন এবং এটি ব্যবহার করতে পারেন।
