ট্রাক ড্রাইভার বাইরের বারের ওপরে দৌড়ানোর জন্য দু’বার চেষ্টা করে
হত্যার মামলায় ক্যাফের বাইরে দু’বার ভিড় ডাম্প ট্রাক

একজন ড্রাইভার তার ডাম্প ট্রাকটিকে একদল লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল যারা 10 আগস্ট সকালে ভোরে একটি ক্যাফের পদক্ষেপে জড়ো হয়েছিল।

তদন্তকারীদের মতে, ট্রাক চালক ইচ্ছাকৃতভাবে পেটুখোভা স্ট্রিটের No.৯ বি নং বিল্ডিংয়ের বাইরে দলকে আঘাত করার চেষ্টা করেছিলেন।

চালক ক্ষতিগ্রস্থদের উপর দৌড়ানোর জন্য দুটি পৃথক চেষ্টা করার সময়, লোকেরা সময়মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হওয়ায় কেউ গুরুতর আহত হয়নি। ঘটনাস্থলে চিকিত্সা সহায়তা সরবরাহ করা হয়েছিল, এবং কোনও হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন ছিল না।

তদন্ত কমিটি জানিয়েছে যে ড্রাইভার অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করেছে। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা এখন সন্দেহভাজন ব্যক্তির পক্ষে একটি চালচলন পরিচালনা করছেন এবং এই ঘটনার আশেপাশের সমস্ত পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন।

