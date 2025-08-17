ট্রান্সজেন্ডার রানার এভি পার্টস ট্র্যাক দল থেকে অপসারণের জন্য এনসিএএ, স্বার্থমোর কলেজ মামলা করেছে

দূরত্বের রানার এভি পার্টস এনসিএএ এবং স্বার্থমোর কলেজের পাশাপাশি এর অ্যাথলেটিক বিভাগের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, তারা বলেছে যে তারা অবৈধভাবে তাকে ট্র্যাক দল থেকে সরিয়ে নিয়েছে কারণ তিনি একজন হিজড়া অ্যাথলেট।
পার্টস -এর মামলা মোকদ্দমা বলেছে যে মহিলা ক্রীড়াগুলিতে হিজড়া অ্যাথলিটদের উপর এনসিএএর নিষেধাজ্ঞার আইনী ভিত্তি ছিল না কারণ এটি কোনও সরকারী সংস্থা নয় এবং তাই পেনসিলভেনিয়া রাজ্য আইন বা শিরোনাম IX ফেডারেল সংবিধির বিষয়ে এখতিয়ার নেই।
এনসিএএ হিজড়া অ্যাথলিটদের সম্পর্কে নতুন নীতি জারি করার দিন Feb ফেব্রুয়ারি তাকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
স্বার্থমোর মেনস এবং উইমেনস ট্র্যাক কোচ পিটার ক্যারল, অ্যাথলেটিক ডিরেক্টর ব্র্যাড কোচ এবং অ্যাথলেটিক্সের কর্মকর্তা ক্রিস্টিনা এপ্পস-চিয়াজর এবং ভ্যালারি গোমেজকেও এই মামলাটিতে নামকরণ করা হয়েছিল। অভিযোগ অনুসারে, তারা অংশগুলি “এমন একটি হতাশাজনক অবস্থায় পাঠিয়েছিল যে তিনি স্ব-ক্ষতিতে জড়িত ছিলেন এবং এক মুহুর্তে একটি বন্ধুকে বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে হত্যা করতে চান।”
“আমরা অভিযোগে অভিযোগের পাশে দাঁড়িয়েছি,” সহ-কাউন্সেল স্পেক্টর, গ্যাডন, রোজেন এবং ভিঞ্চির সাথে অ্যাটর্নি সুসি সিরিলি বলেছেন, অংশগুলি উপস্থাপন করে। “অভিযোগে যেমন বলা হয়েছে, এনসিএএ হ’ল একটি বেসরকারী সংস্থা যা একটি ধর্মান্ধ নীতি জারি করেছিল। স্বার্থমোর কলেজ, স্বার্থমোরের একটি প্রাইভেট লিবারেল আর্টস স্কুল, পা।
স্বার্থমোর একটি বিবৃতি জারি করেছিলেন যে এটি “আমাদের হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের গভীরভাবে মূল্য দেয়।”
“আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি যে শিক্ষার্থী-ক্রীড়াবিদ সহ হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য এটি একটি বিশেষত কঠিন এবং বেদনাদায়ক সময়,” স্কুলটি বলেছিল। “আমরা দ্রুত বিকশিত গাইডেন্সের সময়ে এভি অংশগুলি সমর্থন করার জন্য কাজ করেছি, যখন মহিলা ট্র্যাক দলের অন্যান্য সদস্যদের এনসিএএ ইভেন্টগুলিতে প্রতিযোগিতা করার দক্ষতার ভারসাম্য বজায় রেখেছি। মুলতুবি মামলা মোকদ্দমা প্রদত্ত, আমরা আর কোনও মন্তব্য করব না।”
এনসিএএ মন্তব্য না করা বেছে নিয়েছে।
অংশগ্রহণ নীতি পরিবর্তন
এনসিএএ হিজড়া অ্যাথলিটদের জন্মের সময় নিযুক্ত অ্যাথলিটদের মহিলাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ করার জন্য তার অংশগ্রহণ নীতি পরিবর্তন করেছে। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প গার্লস এবং মহিলাদের ক্রীড়া থেকে হিজড়া অ্যাথলিটদের নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার একদিন পরই এই পরিবর্তন এসেছিল।
পেনসিলভেনিয়ার রাজ্য সিনেট কলেজিয়েট এবং কে -12 স্তরে মহিলাদের এবং মেয়েদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা থেকে হিজড়া অ্যাথলিটদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিষিদ্ধ করার জন্য May মে 32-18 ব্যবধানে একটি বিল অনুমোদন করেছে। রাজ্যের ডেমোক্র্যাটিক-নিয়ন্ত্রিত হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ বিলে ভোট দেবেন বলে আশা করা যায় না।
অংশগুলি নিম্নলিখিত চারটি শীতকালীন এবং বসন্তের মরসুম বন্ধ করার আগে 2020 সালের শরত্কালে স্বার্থমোর ট্র্যাক দলে যোগদান করেছিল। তিনি 2023 সালে ইনডোর এবং আউটডোর ট্র্যাক মরসুমে এবং ক্রস কান্ট্রি -তে প্রতিযোগিতা করতে 2023 সালে বিভাগ তৃতীয় দলে ফিরে গিয়েছিলেন।
যখন এনসিএএ তার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, মামলাটিতে বলা হয়েছে, অংশগুলি এপ্পস-চিয়াজর এবং গোমেজ জানিয়েছিলেন যে তিনি পুরুষদের দলের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারেন বা অবহেলিত অ্যাথলিট হিসাবে প্রতিযোগিতা করতে পারেন। তিনি কেবল চিকিত্সা চিকিত্সা পাবেন, অভিযোগে বলা হয়েছে, যদি তিনি পুরুষদের দলে প্রতিযোগিতা করেন।
মামলা অনুসারে, ক্যারল এবং তার কর্মীদের অংশগুলি কোচ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি, তিনি দলের সাথে ভ্রমণ করতে পারেননি, প্রতি ডায়াম বা খাবার গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি এবং তার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তার পথ দিতে হয়েছিল। অংশগুলি স্বার্থমোর ইউনিফর্মও পরতে পারেনি।
১১ ই এপ্রিল সোয়ারথমোর “পুরোপুরি পুনঃস্থাপন” অংশগুলি, মামলাটি বলেছে এবং মে মাসে স্নাতক না হওয়া পর্যন্ত তিনি মহিলা দলে অংশ নিয়েছিলেন।
জুলাইয়ে, একজন হিজড়া মহিলা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন দাবি করেছেন যে লিঙ্গ পরিচয়ের কারণে মে মাসে স্কুল-হোস্টেড ট্র্যাক সভায় তার প্রতিযোগিতায় তাকে অবৈধভাবে অপসারণ করা হয়েছিল। হাই স্কুল চলাকালীন স্থানান্তরিত স্যাডি শ্রেইনার এর আগে বিভাগ তৃতীয় রচেস্টার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির হয়ে দৌড়েছিলেন তবে ল্যারি এলিস ইনভিটেশনাল কোনও স্কুল বা ক্লাবে অবিচ্ছিন্ন অ্যাথলিট হিসাবে প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই অভিযোগটি পরিবার এবং বন্ধুদের সামনে একটি “অপমানজনক, অমানবিক এবং মর্যাদা-স্ট্রিপিং অগ্নিপরীক্ষা” এর জন্য অনির্ধারিত ক্ষয়ক্ষতি চায়।