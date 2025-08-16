ট্রান্সপন্থী কর্মীরা বিস্ফোরক মহিলাদের অধিকার প্রতিবাদে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ

পুলিশের মুখোমুখি হিজড়া অধিকারকে সমর্থনকারী পাল্টা প্রতিবাদকারীরা ‘যৌন-ভিত্তিক মহিলাদের অধিকার’ প্রতিবাদ শুরু হয়েছে।
শনিবার মেলবোর্নের ভিক্টোরিয়ান পার্লামেন্ট হাউজের পদক্ষেপে মহিলাদের কণ্ঠস্বর অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কিত বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়েছিল।
এই গোষ্ঠীটি, যা প্রায়শই ‘জীববিজ্ঞানকে ধর্মান্ধ নয়’ স্লোগানটি ব্যবহার করে, সিবিডি দিয়ে ভবনে যাত্রা করে ট্রান্সপন্থী কর্মীদের কাছ থেকে একটি বিক্ষোভের অনুরোধ জানায়।
প্রায় ১০০-শক্তিশালী পাল্টা প্রতিবাদে সকাল ১১ টায় সংসদে পৌঁছেছিল পুলিশ অফিসাররা যারা বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছিল তাদের দ্বারা দূরে সরে যাওয়ার আগে।
দৃশ্যের ফুটেজে, তাদের মুখগুলি covered াকা কালো রঙের পোশাক পরা লোকেরা চিৎকারের স্লোগানগুলি শোনা যায়, ‘সমস্ত পুলিশ নাজিস’ সহ তারা কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হওয়ায়।
ব্যক্তিদের অফিসারদের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে, পুলিশে ছাতা এবং শিখা সহ বিভিন্ন আইটেম নিক্ষেপ করতে দেখা গেছে।
এ পর্যন্ত কমপক্ষে চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বোঝা যাচ্ছে যে মরিচ স্প্রেটি বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয়েছিল।
শনিবার মেলবোর্নে একটি বিক্ষোভের সময় ট্রান্সপন্থী অধিকার বিক্ষোভকারীরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় (চিত্রিত)
বিক্ষোভকারীরা যৌন-ভিত্তিক মহিলা অধিকার বিক্ষোভের পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এসেছিলেন
বিক্ষোভকারীদের ‘টেরফ্যাসিস্টদের’ বিরোধিতা করার লক্ষণগুলি ধরে থাকতে দেখা যেতে পারে-টার্ফ হ’ল ট্রান্স-এক্সক্লিউশনারি র্যাডিকাল নারীবাদীর সংক্ষিপ্ত রূপ
নব্য-নাৎসিরা এই পদক্ষেপটি হাইজ্যাক করার হুমকি দেওয়ার পরে গতকাল থেকে ভিক্টোরিয়া পুলিশ এই বিক্ষোভের জন্য উচ্চ সতর্ক ছিল।
ট্রান্সপন্থী বিক্ষোভকারীরাও বিক্ষোভকারীদের সাংবাদিকদের হস্তক্ষেপ করতে উত্সাহিত করেছিলেন।
শনিবার, গ্রুপের কিছু সদস্যকে টিভি নিউজ ক্যামেরাগুলি ব্লক করতে ছাতা ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে এবং একটি সাংবাদিককে একটি চালু করেছিলেন বলে অভিযোগ করা যেতে পারে।
পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘পুলিশিং বিক্ষোভ, সকলের জন্য জনসাধারণের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, শান্তি বজায় রাখা এবং সংঘর্ষ রোধ করার সময় ভিক্টোরিয়া পুলিশের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা রয়েছে।’
‘বরাবরের মতো, পুলিশ মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকারকে সম্মান করে, তবে যারা সম্প্রদায় বা পুলিশ সুরক্ষার হুমকি দেয় তাদের জন্য আমাদের শূন্য সহনশীলতা রয়েছে।’
উইমেনস ভয়েসেস অস্ট্রেলিয়া এর আগে এপ্রিল মাসে ভিক্টোরিয়ায়-বিরোধী আইন-বিরোধী আইন পাস হওয়ার পরে প্রতিবাদ করেছিল।
পূর্বের প্রতিবাদ চলাকালীন প্রতিবাদকারীরা পুলিশকে বিভিন্ন বস্তু ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার পরে আহত হয়েছিলেন
মেলবোর্নে বিক্ষোভে কমপক্ষে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে (চিত্রযুক্ত, পুলিশ একজন বিক্ষোভকারীকে ধরে রেখেছে)
প্রতিবাদকারীরা অফিসারদের সাথে ঝাঁকুনিতে দেখা যেতে পারে বলে পুলিশ ক্যাপসিকাম স্প্রে মোতায়েন করেছে বলে জানা গেছে (মেলবোর্নে চিত্রিত, প্রতিবাদকারী)
বিক্ষোভকারীরা কাঠের প্যালেটগুলি বহন করার সময় ছেদগুলি ব্লক করার চেষ্টা করেছিলেন।
মহিলা ভয়েস অস্ট্রেলিয়ার আয়োজক জেসমিন সাসেক্স শুক্রবার নিশ্চিত করেছেন যে প্রতিবাদটি এগিয়ে যাবে।
‘মহিলাদের যৌন ভিত্তিক অধিকারকে হাইজ্যাক করে বিশেষ লিঙ্গ পরিচয় দাবি করে নারীদের যথেষ্ট ক্ষুব্ধ পুরুষ রয়েছে। আমরা নিঃশব্দ করা হবে না! ‘ তিনি বললেন।
‘সার্ভিক্স হ্যাভারস হিসাবে অমানবিক হতে অস্বীকারকারী মধ্যবয়সী মহিলাদের হুমকি দেওয়া বোবা রাজনীতি।’