ট্রান্স মহিলারা মেট্রো সিডিএমএক্সকে বিশাল ইনপুটকে কল করে। কখন এবং কোথায়?

গ্রুপ ট্রান্স মহিলা তারা একটি সঞ্চালনের জন্য প্রস্তুত বিশাল আয় কাছে এক্সক্লুসিভ গাড়ি এর মেট্রো এর মেক্সিকো সিটি।
মিটিং পয়েন্টটি হ’ল বিদ্রোহীদের চারদিকে, অধিকার পরীক্ষাগারের ঠিক বাইরে, যেখানে এটি আগে ছিল টিয়ানগুইসতারা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে তাদের আহ্বানে ইঙ্গিত করেছে।
ট্রান্স মহিলারা ইঙ্গিত করেছেন যে এই আইনটি এর দ্বারা পরিচালিত হবে শনিবার 23 আগস্ট সন্ধ্যা: 00 টা ৪০ মিনিটে এবং নিশ্চিত করুন যে এটি একটি শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপ হবে, যদিও অন্যান্য কলগুলির মতো সহিংস গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশকে অস্বীকার করা হয় না।
কেন তারা গণ প্রবেশ করবে?
উত্সটি এমন একটি ভিডিওর সাথে করতে হবে যা ক্রোধের wave েউ ফেলেছিল যেখানে ট্রান্স মহিলা আলেক্সা অ্যান্ড্রেডকে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একচেটিয়া গাড়িতে উঠতে বাধা দেওয়া হয়েছিল মার্সেড স্টেশনএকজন সুরক্ষা এজেন্টের জন্য যিনি আক্ষরিক অর্থে বলেছিলেন:
“আপনি কোনও মহিলা নন, আপনি ভদ্রলোক।”
মুহুর্তটি নেটওয়ার্কগুলিতে সমালোচনার তরঙ্গ প্রকাশ করেছিল কারণ তারা উল্লেখ করেছিল যে সিডিএমএক্স আইনত লিঙ্গ পরিচয় স্বীকৃতি।
যে উপলক্ষে মেট্রো সিডিএমএক্স তিনি মামলাটি তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছিলেন এবং পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি অন্তর্ভুক্তির প্রচার করেন; এসএসসি লিঙ্গ ইক্যুইটি এবং সম্পর্কে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ঘোষণা করেছে এলজিবিটিআইকিউ অধিকার+ অধিকার+ অধিকার+ অধিকার।এজেন্টের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের সাথে একসাথে; এদিকে, এই আইনটির দৃ strongly ়ভাবে নিন্দা করেছে, মনে রাখবেন যে আমাদের শহরে বৈষম্য অবৈধ।
কে একচেটিয়া গাড়ি ব্যবহার করতে পারে?
- যে কোনও বয়সের মহিলা
- মেয়েরা এবং ছেলেদের 12 বছরের কম বয়সী
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাদের সঙ্গী প্রয়োজন।
*বিবি