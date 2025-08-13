You are Here
ট্রাম্পকে ভোট দেওয়া অনেক লাতিনো 2026 এর জন্য রিপাবলিকানদের কাছে বিক্রি হয় না: এনপিআর
একজন লোক পরা "আমেরিকার জন্য লাতিনোস" টি-শার্ট তার বাহু অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে আছে।

টি-শার্ট “আমেরিকার জন্য লাতিনোস” পরা একজন ব্যক্তি ২০২২ সালে টেক্সাসের ম্যাক্যালেনের বিশ্ববিদ্যালয় ড্রাফথহাউসে রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল প্রার্থীদের জন্য একটি প্রচার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

গেটি ইমেজের মাধ্যমে অ্যালিসন ডিনার/এএফপি


রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং তার দলের পক্ষে সমর্থন লাতিনো ভোটারদের মধ্যে হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

ইক্যুইস রিসার্চ অনুসারে, একটি লাতিনো পোলিং সংস্থা, প্রায় এক তৃতীয়াংশ লাতিনো যারা গত বছর ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন “পরের বছরের মিডটার্মগুলির সময়” রিপাবলিকানকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় “।

ইকুইস রিসার্চের গবেষণা পরিচালক ক্যাটলিন জুরি এনপিআরকে বলেছিলেন যে মুদিগুলিতে অবিচ্ছিন্নভাবে উচ্চ দামের মতো অর্থনৈতিক বিষয়গুলি অনেক লাতিনো ভোটারকে চালিত করছে, যারা নভেম্বরে ট্রাম্পকে দল থেকে দূরে নির্বাচিত করার মূল বিষয় ছিল।

“রিপাবলিকানরা তাদের প্রচুর প্রচারণার প্রতিশ্রুতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে, বিশেষত জীবনযাত্রার ব্যয়কে হ্রাস করার আশেপাশে,” তিনি বলেছিলেন। “এবং যদি তারা লাতিনো ভোটারদের মধ্যে তারা যে কোনও লাভ করতে পারে তা ধরে রাখতে চায় তবে তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা প্রদান করা নিশ্চিত করা দরকার যা সম্ভবত তাদের গত নির্বাচনে কিছু অতিরিক্ত সমর্থন দিয়েছে।”

লিব্রে ইনিশিয়েটিভের সভাপতি ড্যানিয়েল গারজা – এমন একটি দল যা রক্ষণশীল প্রার্থীদের সমর্থন করার জন্য অর্থনৈতিক ইস্যুতে লাতিনো ভোটারদের একত্রিত করেছিল, বলেছেন যে অনেক লাতিনো বর্তমান অর্থনীতিতে সন্তুষ্ট নন।

“এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে বেতন যাচাই করতে বেঁচে আছেন,” তিনি বলেছিলেন। “লোকেরা ভাল বেতনের চাকরি, মজুরি বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কিত চেক, সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা এবং আবাসন ও মানসম্পন্ন শিক্ষা পাচ্ছে না।”

তবে, গারজা বলেছিলেন, এটি কেবল ছয় মাস হয়ে গেছে এবং তিনি আশাবাদী যে বেশিরভাগ লাতিনো যারা রিপাবলিকান প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তারা ধৈর্য ধরবেন।

“(লাতিনোস) বুঝতে পারে যে পূর্ববর্তী প্রশাসন থেকে একটি পিছিয়ে রয়েছে, আপনি জানেন যে তাদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যা নেতিবাচক,” তিনি বলেছিলেন। “এবং আমি মনে করি তাদের সংস্কারের জন্য এই প্রশাসনের সাথে ধৈর্য রয়েছে … এবং তারা যে পরিবর্তনগুলি কার্যকর করতে পারে তা কার্যকর করার জন্য।”

সোমোস ভোটান্টেস এবং সোমোস প্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মেলিসা মোরালেস, বামপন্থী লাতিনো ভোটার সংহতকরণ সংস্থা সোমোস প্যাক বলেছেন, ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে লাতিনো ভোটারদের মধ্যে অর্থনীতির বিষয়ে হতাশাবাদটি কেবল এই পর্যায়ে বাড়ছে।

মোরেলেস বলেছিলেন, “ট্রাম্প যত বেশি সময় পদে রয়েছেন, তত বেশি হতাশ লাতিনো ভোটাররা তার অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে পরিণত হচ্ছে।” “এবং এটি তাঁর জন্য বেশ বিশাল দায়বদ্ধ হয়ে উঠছে।”

এটি সাধারণভাবে রিপাবলিকান পার্টির জন্যও একটি বিশাল দায়বদ্ধতা। পরের বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জিওপি -র বর্তমানে হাউসে খুব সংকীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং সিনেটটিও সম্ভবত দখল করতে পারে। দেশজুড়ে এই প্রতিযোগিতামূলক দৌড়গুলির অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য লাতিনো জনসংখ্যার অঞ্চলে রয়েছে।

মোরেলস সতর্ক করেছেন যে লাতিনো ভোটারদের নির্দিষ্ট দলগুলির প্রতি কম আনুগত্য রয়েছে – অন্যান্য ভোটারদের তুলনায়।

মোরেলেস বলেছিলেন, “আমরা অভ্যন্তরীণভাবে লাতিনো ভোটারদের সর্বশেষ সত্যিকারের সুইং ভোটার বলে অভিহিত করেছি।” “সুতরাং আমরা কিছু বা অন্যভাবে কিছু আন্দোলন দেখতে আশা করি।”

রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা কীভাবে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরিচালনা করছেন তা নিয়ে লাতিনোদের এখন পর্যন্ত অনেক অসন্তুষ্টি রয়েছে। অনুযায়ী আমরা ভোটারদের পোলিং“হিস্পানিক/লাতিনো ভোটারদের একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ আজ মার্কিন অর্থনীতিকে দরিদ্র (%৪%) হিসাবে রেট দিতে চলেছে, প্রায় এক তৃতীয়াংশ যারা বলে যে এটি খুব দরিদ্র (৩২%)।”

বেশিরভাগ ভোটার (৫ 56%) এই অনুভূতিও জানিয়েছেন যে ট্রাম্পের অধীনে অর্থনীতি কেবল আরও খারাপ হচ্ছে।

এমনও প্রমাণ রয়েছে যে ট্রাম্পের শুল্ক কৌশল কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে গ্রাহকদের জন্য কেবল দাম বাড়িয়েছে, যা গারজা স্বীকার করেছেন যে রক্ষণশীলদের পক্ষে সমস্যা হতে পারে।

তিনি বলেন, “শুল্কের স্পাইক যখন আসে তখন মুদ্রাস্ফীতিতে পিছিয়ে রয়েছে বলে উদ্বেগ রয়েছে। কারণ শেষ পর্যন্ত গ্রাহক শুল্কের জন্য অর্থ প্রদান করতে যাচ্ছেন,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা তা দেখছি।”

ডেমোক্র্যাটদের জন্য এর অর্থ কী

স্যুটে থাকা একজন ব্যক্তি ব্যানার নীচে দাঁড়িয়ে একটি ভিড়ের সাথে কথা বলেন যা বলে "একসাথে অ্যারিজোনার সাথে" (একসাথে অ্যারিজোনার জন্য)।

তত্কালীন অ্যারিজোনা ডেমোক্র্যাটিক সিনেটের প্রার্থী রুবেন গ্যালিগো “জান্তোস পোর অ্যারিজোনা” (একসাথে অ্যারিজোনার জন্য) 1 নভেম্বর, 2024-এ ভোট রোডিও বের করার সময় বক্তব্য রেখেছিলেন। গ্যালিগো একটি সুইং স্টেটে জিতেছিলেন যে ট্রাম্পও একটি গুরুত্বপূর্ণ ল্যাটিনো জনসংখ্যার সাথে জিতেছিলেন।

গেটি চিত্রের মাধ্যমে রেবেকা নোবেল/এএফপি


রিপাবলিকানদের সাথে এই ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টি সরাসরি ডেমোক্র্যাটদের সমর্থনে অনুবাদ করেনি।

ইক্যুইস রিসার্চের ক্যাটলিন জুরি বলেছেন, “আমরা এখানে যা দেখছি তা অবশ্যই উভয় পক্ষের প্রতি ক্রমবর্ধমান কৌতূহল।”

জুরি বলেছিলেন যে তার দলটি লোকেরা রিপোর্ট করে যে তারা পরের বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কোন দলকে সমর্থন করবে তা তারা অনিশ্চিত ছিল – “বিডেন ডিফেক্টরদের মধ্যে”, ভোটার হিসাবে সংজ্ঞায়িত যারা ২০২০ সালে বিডেন এবং ট্রাম্পের জন্য ট্রাম্পের জন্য একটি ব্যালট ফেলেছিলেন – পাশাপাশি ট্রাম্পের ভোটারদেরও বড় কথা বলেছিলেন।

“সুতরাং, এই লোকেরা যারা আমাদের বলছিলেন যে তারা যখন মে মাসে এই বছরের শুরুর দিকে তাদের সাথে কথা বললাম তখন তারা একজন রিপাবলিকানকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “এবং এখন তারা রিপাবলিকান শিবির থেকে দূরে সরে এসে এই/অনিচ্ছাকৃত বালতিতেও চলে গেছে। সুতরাং, (সেখানে রয়েছে) রিপাবলিকানদের থেকে দূরে, তবে এখনও ডেমোক্র্যাটদের প্রতি যথেষ্ট নয়।”

জুরি বলেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটরা যদি আগামী বছরের মধ্যে এই ভোটারদের কয়েকজনের উপর জয়লাভ করতে চায় তবে তাদের অনেক উদ্বেগ মোকাবেলার জন্য তাদের “লাতিনোদের একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া উচিত”।

“লাতিনোস সত্যিই মুদিগুলির কম ব্যয় দেখতে চান,” তিনি বলেছিলেন। “তারা কম স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় দেখতে চায়। তারা শ্রমজীবী মানুষের জন্য কম কর দেখতে চায়। তারা তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে সত্যই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।”

তবে গারজা বলেছিলেন যে তিনি মনে করেন ডেমোক্র্যাটদের লাতিনো ভোটারদের সাথে আরও গভীর ব্র্যান্ডিং সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে প্রচুর লাতিনো গত কয়েক বছরে দলের দিকনির্দেশ পছন্দ করেন না,

“অপটিক্স, আখ্যানগুলি, প্রকৃত নীতিগুলি যা পাস হচ্ছে, সকলেই এই মুহুর্তে রিপাবলিকানদের পক্ষে,” তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন।

মোরালেস বলেছিলেন যে ট্রাম্পকে ভোট দেওয়া অনেক লোকের মধ্যে লাতিনো ভোটারদের মধ্যে হতাশার এবং অসন্তুষ্টি প্রকৃতপক্ষে ডেমোক্র্যাটদের জন্য কোর্স পরিবর্তন করার এবং একটি “সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি” সরবরাহ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ দেয়। এটি ট্রাম্পের কম জনপ্রিয় অর্থনৈতিক নীতিগুলির মতো শুল্ক এবং বিলিয়নেয়ারদের পক্ষে ট্যাক্স কাটগুলির বিকল্প সরবরাহ করতে পারে।

“যদি তারা এটি সরবরাহ করতে পারে, যদি তারা এটি করতে পারে তবে আমি মনে করি আমরা ডেমোক্র্যাটদের সমর্থনে ফিরে যেতে দেখব,” তিনি বলেছিলেন। “যদি তারা না পারে তবে এটি একটি বিশাল মিস সুযোগ হবে।”

