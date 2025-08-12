মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংকলন এল সালভাদোর, হাঙ্গেরি, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইস্রায়েলে লঙ্ঘনের বিষয়ে অতীতের ভাষা ছাঁটাই বা বাদ দেওয়া হয়েছে, যা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অংশীদার হিসাবে দেখা যায়।
ট্রাম্পের অধীনে মানবাধিকার প্রতিবেদন ইস্রায়েল এবং এল সালভাদোরের উপর ভাষা ব্লান্টস ল্যাঙ্গুয়েজ
