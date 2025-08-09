ট্রাম্পের আক্রমণগুলি এখনই ইন্টেলের শেষ জিনিস প্রয়োজন

ইন্টেল সিইও লিপ-বু টান অসুস্থ চিপ প্রস্তুতকারককে ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে একটি উত্সাহী লড়াইয়ের মুখোমুখি। এখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবী যে চীনা সংস্থাগুলির সাথে তার সম্পর্কের বিষয়ে ট্যান পদত্যাগ করে কেবল তাকে সেই কাজটি থেকে বিভ্রান্ত করবে, দু’জন বিনিয়োগকারী এবং প্রাক্তন সিনিয়র কর্মচারী জানিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেছিলেন যে তার চীনা সংযোগের কারণে টান “অত্যন্ত দ্বন্দ্বপূর্ণ” ছিল। ট্যান শত শত চীনা সংস্থায় বিনিয়োগ করেছিল, যার মধ্যে কয়েকটি চীনা সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল।
ট্যানকে এখন ট্রাম্পকে আশ্বস্ত করার জন্য একটি প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যে তিনি স্টোরিড আমেরিকান চিপ প্রস্তুতকারককে পুনরুদ্ধার করার জন্য সঠিক ব্যক্তি হিসাবে রয়েছেন, তিনি যে ব্যয় কাটগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন তা থেকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
এলএসইজি তথ্য অনুসারে ইন্টেল ইনভেস্টর গ্যাবেলি তহবিলের বিশ্লেষক রিউটা মাকিনো বলেছেন, “এটি বিভ্রান্তিকর,” বলেছেন, এলএসইজি তথ্য অনুসারে, ইন্টেলে 200,000 এরও বেশি শেয়ারের মালিক। “আমি মনে করি ট্রাম্প ইন্টেলের জন্য আরও বেশি ব্যয় করার লক্ষ্য তৈরি করবেন এবং আমি মনে করি না যে অ্যাপল এবং এনভিডিয়া যা করছে তা যেমন ইন্টেলের আরও বেশি ব্যয় করার ক্ষমতা রয়েছে।”
এআই চিপ মার্কেটের নেতা এনভিডিয়া এবং আইফোন নির্মাতা অ্যাপল দেশীয় উত্পাদন সম্প্রসারণের জন্য কয়েকশ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছে, যা ট্রাম্পের মতে, চাকরি দেশে ফিরিয়ে আনবে।
সম্প্রতি অবধি, ইন্টেল 2022 চিপস আইনের অন্যতম বৃহত্তম সুবিধাভোগী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কারণ প্রাক্তন সিইও প্যাট জেলসিংগার উন্নত চিপ তৈরির কারখানাগুলি তৈরির পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন।
তাইওয়ানিজ চিপ প্রস্তুতকারক টিএসএমসির চুক্তি উত্পাদন চপকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সংস্থার লক্ষ্যটি খুব কম হ্রাস পেয়েছে বলে ট্যান অবশ্য এ জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে।
টান গত মাসে বলেছিলেন যে তিনি ওহিওর নতুন কারখানায় নির্মাণ কাজকে ধীর করে দেবেন এবং কেবল যখন তিনি ইন্টেলের চিপসের চাহিদা দেখেছিলেন তখনই কারখানাগুলি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন, এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা ট্রাম্পের সাথে আরও সম্পর্ক ছড়িয়ে দিতে পারে।
ট্রাম্পের আমেরিকা ফার্স্ট এজেন্ডার সাথে একত্রিত হওয়া সংস্থাটি, তার বোর্ড এবং ট্যান উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করছে, ইন্টেল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ট্রাম্পের দাবির উল্লেখ না করে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।
পড়ুন: ট্যানের শক্ত টার্নআরাউন্ড: ফোকাস ফিরে পেতে ইন্টেল গভীরভাবে কাটছে
বিবৃতিটি ছিল “ব্ল্যান্ড”, ইন্টেল শেয়ারহোল্ডার অ্যাপটাস ক্যাপিটাল অ্যাডভাইজারদের পোর্টফোলিও ম্যানেজার ডেভিড ওয়াগনার বলেছিলেন, যা সূচক তহবিলের মাধ্যমে ইন্টেল স্টকের মালিক।
ওয়াগনার বলেছিলেন, “হয় আপনার নেতাকে রক্ষা করুন, যা সামনের একটি কঠিন রাস্তার সূচনা হবে, বা পরিবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করবে,” ওয়াগনার বলেছিলেন। কয়েক মাস ধরে এই খেলাটি আউট করা ইন্টেলের সামর্থ্য কিছু নয়, তিনি বলেছিলেন।
ট্যান নিজেই বৃহস্পতিবার দেরিতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার বাড়ি। আমি এই দেশকে ভালবাসি এবং এটি আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।
চিপ শিল্পের প্রবীণ ট্যান প্রায় ছয় মাস আগে ইন্টেলে হেলম নিয়েছিলেন, বোর্ডের কয়েক বছরের মিসটপস এবং বর্ধমান লোকসানের সময় ধরে আগের বস জেলসিংগারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরে। গত বছর তাদের মূল্য প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হারানোর পরে এই বছর কোম্পানির শেয়ারগুলি মূলত সমতল।
ট্যান ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত চিপ-ডিজাইন সফটওয়্যার নির্মাতা ক্যাডেন্স ডিজাইনের সিইও ছিলেন।
রয়টার্স জানিয়েছে, গত মাসে ক্যাডেন্স দোষী সাব্যস্ত করতে এবং একটি চীনা সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তার পণ্য বিক্রির জন্য চার্জ সমাধানের জন্য ১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়েছিল, বিশ্বাস করা হয় যে পারমাণবিক বিস্ফোরণগুলির অনুকরণে জড়িত রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়, রয়টার্স জানিয়েছে। চীনা সত্তার বিক্রয় তার নেতৃত্বে ঘটেছিল।
বুধবার রয়টার্স জানিয়েছে যে মার্কিন রিপাবলিকান সিনেটর টম কটন চীনা সংস্থাগুলির সাথে ট্যানের সম্পর্ক এবং ক্যাডেন্সের সাথে জড়িত ফৌজদারি মামলার বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে ইন্টেলের বোর্ডের চেয়ারে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।
বৃহস্পতিবার তার বিবৃতিতে ট্যান বলেছিলেন, “আমার অতীতের ভূমিকা সম্পর্কে প্রচুর ভুল তথ্য প্রচারিত হয়েছে।” “আমি সর্বদা সর্বোচ্চ আইনী এবং নৈতিক মানগুলির মধ্যে পরিচালনা করেছি। আমার খ্যাতি আস্থার উপর নির্মিত হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস
মার্কিন নাগরিকদের পক্ষে চীনা সংস্থাগুলিতে দখল করা অবৈধ নয় যদি না এই সংস্থাগুলি মার্কিন ট্রেজারির চীনা সামরিক-শিল্প জটিল সংস্থাগুলির তালিকায় যুক্ত না করা হয়, যা স্পষ্টভাবে এই জাতীয় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করে। এপ্রিলে রয়টার্সের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে সেই সময়ে ট্যানকে সেই তালিকার কোনও সংস্থায় সরাসরি বিনিয়োগ করা হয়েছিল।
তবে ট্রাম্পের মন্তব্যগুলি এখন এমন একটি ইস্যুতে লাইমলাইটকে বাধ্য করেছে যা বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসকে ক্ষয় করতে পারে।
পড়ুন: 18 এ -তে ইন্টেলের বড় বাজি সমস্যায় পড়ে
“আপনি যদি সরকারী তদন্তের অন্য স্তরে যুক্ত করেন এবং প্রত্যেকেই কীভাবে সংস্থাটি যা করছে তা করছে তা সন্ধান করে প্রত্যেকেই এটি আরও শক্ত করে তোলে,” জেলসিংগারের অধীনে কোম্পানির কৌশলটির সাথে পরিচিত ছিলেন ইন্টেলের প্রাক্তন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ বলেছেন।
এই সূত্রটি, যিনি নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তাকে গত বছর জেলসিংজারের কর্মশক্তি হ্রাস ড্রাইভের অংশ হিসাবে যেতে দেওয়া হয়েছিল।
ট্যানের কৌশলটি হ’ল “সংস্থার সমস্ত উত্পাদনশীল অংশ থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সত্যই একটি মূল কয়েকটি পণ্যগুলিতে মনোনিবেশ করা”, ব্যক্তিটি বলেছিলেন। “যদি ট্যান চলে যায় তবে এটি ইন্টেল যা করতে হবে তা কেবল দীর্ঘায়িত করবে এবং সত্যিই দ্রুত করা দরকার” ” – আরশিয়া বাজওয়া, (সি) 2025 রয়টার্স
