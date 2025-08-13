You are Here
ট্রাম্পের আমেরিকাতে, টিকা দেওয়ার হার হ্রাস পাচ্ছে এবং হামগুলি ছড়িয়ে পড়ছে
আগস্ট 13, 2025

ট্রাম্প এবং আরএফকে জুনিয়র বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান সভ্য অগ্রগতি – আমাদের জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোকে হ্রাস করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছেন

রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডি জুনিয়র ওভাল অফিসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন
মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সেক্রেটারি রবার্ট এফ। কেনেডি জুনিয়র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পিছনে বক্তব্য রাখেন ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে, ২০২৫ সালের ৫ মে, একটি নির্বাহী আদেশের স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সময়। (অ্যালেক্স রোবলউস্কি / গেটি চিত্র)

সিডিসির নতুন ডেটা স্কুল থেকে স্কুলে tradition তিহ্য উদয় হওয়ার পরামর্শ দেয়: ২০২৪ সালে কিন্ডারগার্টেন টিকা দেওয়ার হার হ্রাস পেয়েছে টানা পঞ্চম বছর। এদিকে, ভ্যাকসিন ছাড়গুলি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে।

এই পরিসংখ্যানগুলি যখন খুব শীঘ্রই শেষের দিকে আরও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে 286,000 শিশু হামের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অনাক্রম্যতা প্রমাণ ছাড়াই তাদের শিক্ষাগুলি শুরু করেছিলেন, যিনি আছেন কখনও ফ্লু শট না পেয়ে বড়াই করা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিল। তার পর থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর সাথে লড়াই করেছে তিন দশকের মধ্যে বৃহত্তম হামের প্রাদুর্ভাবযদিও এই সংকটটি সরিয়ে নেওয়া নেতাদের পরিবর্তে শিখাগুলি ফ্যান করছে। মাত্র আট মাসে, ট্রাম্প এবং রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রস্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের সেক্রেটারি, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান সভ্য অগ্রগতি -আমাদের জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোকে হ্রাস করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছেন। এটি করার ফলে তারা লক্ষ লক্ষ লোককে বিপন্ন করে এবং অবিশ্বাসের একটি ডুম লুপটি শুরু করে যা থেকে পুনরুদ্ধার হতে কয়েক দশক সময় নিতে পারে।

যথারীতি, ভ্যাকসিন সম্পর্কে ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান আন্তরিক জনগণের দ্বারা কম এবং ব্যক্তিগত লাভের দ্বারা আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়। কেনেডি “আমেরিকা আবার সুস্থ করে তোলার” প্ল্যাটফর্মে তার নিজস্ব রাষ্ট্রপতি প্রচার শুরু করার আগে তিনি অর্জন করেছিলেন প্রতি সপ্তাহে 20,000 ডলার ভ্যাকসিন সংশয়কে উত্সাহিত করার জন্য উত্সর্গীকৃত একটি অলাভজনক হেলিং। এখন মন্ত্রিসভায় তিনি পুরো গুলি চালিয়েছেন সিডিসি ভ্যাকসিন পরামর্শদাতা প্যানেল এবং এটি একটি রাগট্যাগ ক্রু দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে, যাদের অর্ধেক আছে পিয়ার-পর্যালোচিত গবেষণা কখনও প্রকাশ করেনি ভ্যাকসিনে। গত সপ্তাহে, কেনেডি ফেডারেল তহবিলের 500 মিলিয়ন ডলার বাতিল এমআরএনএ ভ্যাকসিনগুলির জন্য, যা 14 মিলিয়ন মৃত্যু রোধ করেছে কোভিড -19 মহামারী চলাকালীন। এবং তিনি এই রোলব্যাকগুলি তৈরি করেছেন একটি আর্থিক অংশীদারিত্ব ধরে রাখা একটি ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে চলমান মামলা মোকদ্দমা।

সব সময়, আমেরিকা এর চেয়ে বেশি দেখেছে 1,300 হামের মামলা এবং এই বছর তিনটি মৃত্যু। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কেনেডি পর্যায়ক্রমে আছে অনুমোদিত এবং ক্ষুন্ন প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি expond

ট্রাম্পকে গবেষণার জন্য সমর্থন কাটানোর সাথে সাথে তহবিলের উচ্ছেদটি বিজ্ঞান জুড়ে প্রসারিত হয়েছে 35 বছরের নাদির। জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটগুলিতে, 1,800 অনুদান সমাপ্ত করা হয়েছে, সরকারী জবাবদিহিতা অফিস একটি পদক্ষেপ অবৈধ হিসাবে বিবেচিত। প্রশাসনও ডিআইআই সহ সংস্কৃতি-যুদ্ধের ফ্যান্টাসমকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনুদান হিমায়িত করে চলেছে, ইউসিএলএতে 9 339 মিলিয়ন এবং হার্ভার্ডে 2.2 বিলিয়ন ডলার। সুতরাং এটি অবাক হওয়ার কিছু নেই মার্কিন বিজ্ঞানীদের 75 শতাংশ জার্নাল দ্বারা পোল প্রকৃতি দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা বিবেচনা করছেন, যা আমেরিকান প্রতিভা এবং জীবন রক্ষাকারী উদ্ভাবনের একটি হারানো প্রজন্মের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

আন্তর্জাতিকভাবে, ট্রাম্পের হৃদয়হীন এবং চিন্তাভাবনা বাজেটের কাটগুলি ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসন ইউএসএআইডি ভেঙে ফেলেছেইতিহাসের সংক্রামক রোগের অন্যতম সফল প্রতিরোধক। এটি করতে গিয়ে, এটি প্রোগ্রামগুলি নষ্ট করে দেয় 800 মিলিয়নেরও বেশি শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে ম্যালেরিয়ার মতো মারাত্মক অসুস্থতার বিরুদ্ধে। গবেষকরা তা খুঁজে পেয়েছেন ইতিমধ্যে 300,000 মানুষ মারা গেছেন এই কাটাগুলির কারণে, যা অন্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে 14 মিলিয়ন প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু পরবর্তী পাঁচ বছরে – সমস্ত এজেন্সি যা পরিচালনা করে তাদের অন্ত্রে সমতুল্য 4 শতাংশের বার্ষিক জাতীয় প্রতিরক্ষা বাজেট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনস, স্থানীয় কর্মকর্তা এবং স্বতন্ত্র চিকিত্সকরা হলেন ভ্যাকসিন কিনতে সহযোগিতা এই শটগুলির ব্যয় covering াকতে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরাসরি নির্মাতারা এবং লবিং বীমা সংস্থাগুলি থেকে। তাদের প্রচেষ্টাগুলি নিম্ন-ইমিউনাইজেশনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি চেষ্টা-সত্য কৌশল প্রতিফলিত করে। বর্তমান প্রাদুর্ভাবের আগে, রোনাল্ড রেগান – যুগের কারণে জনস্বাস্থ্যের কারণে ঘটে আরও বিস্তৃত হাম মহামারীমাত্র ১৯৯০ সালে ২ 27,০০০ কেস সহ। তবে স্থানীয়ভাবে নেতৃত্বাধীন প্রচার প্রচার এবং তৃণমূলের টিকা কর্মসূচি সংকটকে ফিরিয়ে দিয়েছে, যেমন বিল ক্লিনটনের প্রশাসনের অধীনে ফেডারেল তহবিল পুনরুদ্ধার করেছিল।

বাজেটের কাটগুলি বিপরীত হতে পারে তবে আস্থা পুনরুদ্ধার করা আরও কঠিন হতে পারে। আরএফকে জুনিয়রের আরোহণের অনেক আগে, সিডিসির কুখ্যাত বিপর্যয় তাসকিগিতে চিকিত্সা না করা সিফিলিস অধ্যয়ন এবং খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের এইডস সংকটে হিমবাহ প্রতিক্রিয়া জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে দীর্ঘ ছায়া ফেলুন। আজ, আমেরিকানদের বহুবচন ইতিমধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে তারা বর্তমান প্রশাসনের অধীনে চিকিত্সা গাইডেন্সে বিশ্বাস হারাবে। এটি জনস্বাস্থ্যের একেবারে ভিত্তি হ্রাস করবে, যা তারা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করেনি এমন গবেষণায় ভিত্তিযুক্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করতে বেছে নেওয়া লোকেরা নির্ভর করে এবং যার ফলাফল তারা পার্সের পক্ষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

এই লঙ্ঘনের জন্য মেরামত করার জন্য কয়েক বছরের প্রচেষ্টাপূর্ণ সম্পর্ক-বিল্ডিংয়ের প্রয়োজন হবে, তবে এর জন্য দেশপ্রেমের ক্লাসিক কৌশলটি সহ আমেরিকানদেরও র‌্যালি করার প্রয়োজন হতে পারে। ট্রাম্পের সমস্ত বেলিকোজ বক্তৃতাগুলির জন্য, তিনি মিস করেছেন যে আমাদের দেশের সবচেয়ে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক এবং চিকিত্সা অগ্রগতি দ্বিপক্ষীয় উত্সাহকে অংশ নিয়েছে কারণ তারা আমেরিকান ব্যতিক্রমবাদকে আরও শক্তিশালী করেছে। শীতল যুদ্ধের উচ্চতায়, আরএফকে জুনিয়রের চাচা চাঁদে যেতে বেছে নিয়েছেএবং রিচার্ড নিক্সন সেই স্বপ্নকে পরিপূর্ণতায় নিয়ে এসেছিল। ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলাানো রুজভেল্ট শিশুদের পক্ষাঘাতের জন্য জাতীয় ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পরে, আমেরিকানরা এটির জন্য তহবিল সহায়তা করেছিল 2.5 মিলিয়ন ডাইমে মেলিংতাই ডাইমসের মার্চ হিসাবে এটির নামকরণ। এই অর্থ জোনাস সালকের পোলিও ভ্যাকসিনের বিকাশকে সমর্থন করেছিল। এর পরিচিতির দুই বছরের মধ্যে, পোলিওর বার্ষিক মামলাগুলি ছিল 90 দ্বারা পড়ে শতাংশ।

এমনকি ট্রাম্প, কে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া বোটেড কোভিড -19-তে, তদারকি করতে সক্ষম historic তিহাসিক অপারেশন ওয়ার্প গতি। যদি কেবল সে তা চিনতে পারত এই এমন এক ধরণের অর্জন যা আমেরিকাটিকে দুর্দান্ত করে তোলে।

ক্যাটরিনা ভ্যান্ডেন হিউভেল সম্পাদক ও প্রকাশক জাতিআমেরিকার প্রগতিশীল রাজনীতি এবং সংস্কৃতির শীর্ষস্থানীয় উত্স।



