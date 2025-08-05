ট্রাম্পের কঙ্গোলিজ সমালোচনামূলক খনিজ চুক্তিতে স্বচ্ছতা এবং নিষেধাজ্ঞাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত

জুনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোস্টেড ওভাল অফিসে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ দ্য কঙ্গো (ডিআরসি) এবং রুয়ান্ডার নেতারা একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য ঘোষণা করে বলেছিলেন, “আজ, সহিংসতা ও ধ্বংসের অবসান ঘটে।” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কাতার ডিআরসি সম্পর্কিত একাধিক শান্তি ও খনিজ চুক্তির সাথে আলোচনা করছে এবং বিস্তৃত শান্তি এবং অর্থনৈতিক চুক্তি হয় প্রত্যাশিত আসন্ন সপ্তাহগুলিতে।
ডিলগুলি শান্তির ফলস্বরূপ বা তীব্র সংঘাতের ফলাফল হোক না কেন ওয়াশিংটন পরবর্তী কী করে তার উপর নির্ভর করে। এখনও অবধি, মাটিতে দ্বন্দ্বের গতিশীলতায় সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, এবং রুয়ান্ডার সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী এম 23 বা ডিআরসি-সমর্থিত মিলিটিয়া, রুয়ান্ডার মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক বাহিনী (এফডিএলআর) ভেঙে ফেলার কোনও বাস্তব পরিকল্পনা নেই। সর্বাধিক বিষয় হ’ল যে আর্থিক চাপ যে চুক্তিগুলির দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করেছিল তা হ্রাস পাচ্ছে।
এগিয়ে গিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের উচিত শান্তি সুসংহত করার জন্য আর্থিক চাপ প্রয়োগ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সমস্ত খনিজ চুক্তির একটি অংশ। এটি রুয়ান্ডার এবং কঙ্গোলিজ কর্মকর্তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি বজায় রাখা উচিত যারা এই অঞ্চলে সহিংস অভিনেতাদের সমর্থন করছেন, যার ফলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং কঙ্গোর সার্বভৌমত্বকে সমর্থন করে।
ট্রাম্প প্রশাসন সমালোচনামূলক খনিজগুলির কারণে এবং আফ্রিকাতে ডিআরসিটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তৃতীয় দেশ পুনর্বাসন। বৈদ্যুতিন গাড়ি এবং এআইয়ের জন্য ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী চাহিদা সহ, এই প্রযুক্তিগুলিকে বিদ্যুতের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজগুলির জন্য প্রতিযোগিতা ত্বরান্বিত করছে, বিশেষত চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। ডিআরসি এই খনিজগুলির একটি বৃহত ঘনত্ব রাখে – এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরবরাহকারী ট্যান্টালাম এবং কোবাল্ট এবং তামা, টিন, টংস্টেন এবং সোনার বিশাল জমা রয়েছে – তবে যুদ্ধ, আক্রমণ এবং দুর্নীতির কারণে বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এই ঝুঁকিগুলি কেবল আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে। ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রুয়ান্ডা পূর্ব কঙ্গোতে আক্রমণ চালিয়ে গেছে 12,000 সেনাবাহিনী এবং কমান্ড এবং এম 23 এর উপর নিয়ন্ত্রণ, একটি মানব ট্র্যাজেডি তৈরি করে। প্রায় 8 মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুতহাজার হাজার নিহত হয়েছে, এবং এম 23 বাহিনী রয়েছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ। এম 23 অসংখ্য খনি সহ পূর্ব কঙ্গোর অনেকগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। এদিকে, কঙ্গোলিজ সরকার এফডিএলআরের মতো সহিংস মিলিশিয়াদের সমর্থন করে, যার মধ্যে ১৯৯৪ সালের রুয়ান্ডার গণহত্যার জন্য দায়ী মিলিশিয়ার অবশিষ্টাংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
2025 এর গোড়ার দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ স্থাপন নিষেধাজ্ঞাগুলি রুয়ান্ডার এবং কঙ্গোলিজ কর্মকর্তা এবং সংস্থাগুলি এম 23 সমর্থন করে এবং এফডিএলআর সমর্থনকারী কঙ্গোলিজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিয়েছে। রুয়ান্ডা এবং ডিআরসি উভয়ের উপর ফলস্বরূপ চাপ বর্তমান আলোচনা আনতে যথেষ্ট ছিল। সিনিয়র উপদেষ্টা ম্যাসাড বোলোসের নেতৃত্বে একটি মার্কিন দল সুরক্ষিত করতে সহায়তা করেছিল জুন শান্তি চুক্তিকাতার যখন একটি অস্পষ্ট শব্দযুক্ত ব্রোকার ডিল জুলাই মাসে ডিআরসি এবং এম 23 এর মধ্যে।
তবে যে উত্সাহগুলি স্থায়ী শান্তি – একটি অর্থনৈতিক চুক্তি এবং খনির বিনিয়োগগুলি সুরক্ষিত করতে পারে তা এখনও আলোচনা করা হচ্ছে। লক্ষ্যটি হ’ল প্রতিটি দেশকে অন্যের বৈধ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করা, একটি নতুন এবং স্বাবলম্বী গতিশীল তৈরি করা। এখনও অবধি, রুয়ান্ডা মূলত ডিআরসি -র মানুষ এবং খনিজগুলির অবৈধ, সহিংস শোষণে “বিনিয়োগ” করেছেন এবং কঙ্গোলিজ নেতারা গভীর দুর্নীতিগ্রস্থ খনির চুক্তিতে “বিনিয়োগ” করেছেন। তবে যদি রুয়ান্ডা দীর্ঘমেয়াদী ডিআরসি খনন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আন্তঃসীমান্ত অবকাঠামোতে কাজ করার জন্য তার অর্থ রাখে এবং ডিআরসি খনির পরিষেবা, আর্থিক এবং অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করে, যা স্থিতিশীলতার জন্য নতুন উত্সাহ তৈরি করতে পারে। এই কৌশলগুলি মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়ায় কার্যকর হয়েছে, যার অর্থনীতি বেড়েছে গত 50 বছর ধরে পারস্পরিক উপকারী বিনিয়োগ।
কীটির অংশটি নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পাইকে প্রসারিত করছে এবং আমেরিকা একটি সহ নতুন বিনিয়োগকারীদের নিয়ে আসছে বিল গেটস/জেফ বেজোস-ব্যাকড সংস্থা এবং সম্ভাব্য একটি ট্রাম্প বিশ্বাসী দ্বারা সমর্থিত জেন্ট্রি বিচ। তবে নতুন ডিলগুলি টেকসই শান্তি নিয়ে আসে বা পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দেয় কিনা তা অতীতের ডিআরসি শান্তি প্রক্রিয়া থেকে তিনটি মূল পাঠের উপর নির্ভর করে।
প্রথমত, সমস্ত ডিল অবশ্যই সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হতে হবে। ক সহিংস ক্লেপটোক্রেসি সিস্টেম ডিআরসি -তে বিদ্যমান যেখানে শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের বাণিজ্যিক অংশীদাররা ব্যক্তিগতভাবে দেশের অর্থনীতি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাইজ্যাক করে লাভ করে।
দুর্নীতি রোধে স্বচ্ছতা না থাকলে এটি অব্যাহত থাকবে। সমস্ত নতুন খনিজ চুক্তি অনুসরণ করা উচিত চুক্তি স্বচ্ছতা এক্সট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ স্বচ্ছ উদ্যোগে এম্বেড করা মানগুলি। সমস্ত উপকারী মালিকদের প্রকাশ করা উচিত, খনিজগুলির সন্ধানযোগ্যতা করা উচিত আরও স্বচ্ছ, বৃহত্তর সমর্থন সরবরাহ করা উচিত কারিগর খনির আনুষ্ঠানিককরণ এবং আমার পরিদর্শন, এবং মানব মূলধন উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সম্পত্তির অধিকার, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং সংঘাত-মুক্ত শংসাপত্রের সাথে, কারিগর খনিবিদরা ডিআরসি এবং রুয়ান্ডার বৈধ অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।
অবৈধ আচরণের পরিণতি না থাকলে যুদ্ধ এবং ক্লেপটোক্র্যাটিক ব্যবস্থাও অব্যাহত থাকবে। সমালোচনামূলকভাবে, যে চাপটি শান্তির চুক্তিতে পরিচালিত করেছিল তা অবশ্যই অব্যাহত থাকবে। রেপ। ক্রিস স্মিথের একটি সাম্প্রতিক কংগ্রেসনাল রেজোলিউশন কলিং প্রশাসনের জন্য শান্তি প্রক্রিয়াটিকে বাধা দেওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞাগুলি ব্যবহার করার জন্য একটি ভাল প্রথম পদক্ষেপ। এম 23 নতুন অঞ্চল গ্রহণ করে চলেছে এবং বলে এটি প্রত্যাহারের কোনও উদ্দেশ্য নেই, যখন বিদ্যমান শান্তি চুক্তিগুলি ব্যাপকভাবে ছেড়ে যায় উইগল রুম রুয়ান্ডার জন্য তার সৈন্যদের ডিআরসি -তে রাখার জন্য।
শান্তির জন্য ডিআরসির সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রয়োজন। এর অর্থ রুয়ান্ডা তার সেনা প্রত্যাহার করে এবং এম 23 ভেঙে দেয় এবং ডিআরসি এফডিএলআর নিরস্ত্রীকরণ করে। এটি উত্সাহিত করার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং যুক্তরাজ্যকে দ্বিগুণ হওয়া উচিত রুয়ান্ডার এবং ডিআরসি কর্মকর্তাদের অনুমোদন পাশাপাশি এম 23, এফডিএলআর এবং অন্যান্য অবৈধ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা করার সাথে জড়িত ব্যবসায় নেটওয়ার্কগুলি। যে নেটওয়ার্কগুলি আগে অনুমোদিত হয়েছিল সেগুলি তালিকাভুক্ত করা উচিত নয়।
বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে বহুপাক্ষিক সহায়তা আরেকটি চাপ পয়েন্ট। রুয়ান্ডা এবং ডিআরসি উভয়ই সশস্ত্র দলগুলিতে ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলিকে এটি স্থগিত করা উচিত। এই ধরনের লিভারেজ এমনকি মধ্যস্থতার প্রচেষ্টার সময়ও একমাত্র প্রমাণিত কৌশল: রুয়ান্ডা এক ডজন বছর আগে একই চাপের মধ্যে এম 23 কে প্রত্যাহার করেছিলেন। ডিআরসি-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞাগুলিতে প্রশাসনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করাও হ্রাস পাচ্ছে, তবে নতুন কংগ্রেসনাল চাপ এটি পরিবর্তন করতে সহায়তা করতে পারে।
অবশেষে, ডিআরসি একটি মারাত্মক গণতান্ত্রিক ঘাটতি দ্বারা ভুগছে যা একটি অভ্যুত্থানকে ড’টাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যার ফলে শান্তির দিকে অগ্রগতি হ্রাস পাবে। এটি প্রতিরোধের জন্য, চূড়ান্ত শান্তি চুক্তিতে সুশাসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। মার্কিন চাপ কঙ্গোলিজের রাষ্ট্রপতি ফেলিক্স তিসিসেকিডির দুর্নীতি ও দমন রোধে সহায়তা করতে পারে এবং নিশ্চিত করে যে তিনি সংবিধান মেনে চলেন এবং তৃতীয় মেয়াদে চালাচ্ছেন না। ওয়াশিংটনেরও কাজ করা উচিত যাতে টিশিসেকেডি সক্রিয়ভাবে একটিতে অংশ নেয় তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা উচিত কথোপকথন প্রক্রিয়া জাতীয় unity ক্য ও গণতন্ত্র বাড়ানোর জন্য ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট গীর্জার নেতৃত্বে। ট্রাম্পকে এই কথোপকথনে সম্মত হওয়া উচিত এবং ওভাল অফিসে টিশিসেকিকে একটি চূড়ান্ত শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর পূর্বশর্ত করা উচিত – বর্তমানে আলোচনায় রয়েছে এমন একটি দর্শন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অন্য কোথাও সরকার এবং সংস্থাগুলি এই অঞ্চলে শান্তি এবং কৌশলগত খনিজগুলি সন্ধান করার কারণে তারা সকলেই স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা থেকে উপকৃত হতে পারে। প্রাথমিক শান্তি চুক্তির উত্তেজনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপকে বর্তমান অগ্রগতিতে অবদান রাখার চাপ হ্রাস করতে পরিচালিত করবে না। অবৈধ অভিনেতাদের জন্য জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার জন্য সুরক্ষা ছাড়াই, যে কোনও নতুন শান্তি এবং খনিজ চুক্তি সহজেই ভয়াবহ হতে পারে, যার ফলে বিনিয়োগ হারাতে, সংঘাত বৃদ্ধি এবং বিশাল মানবিক দুর্ভোগের দিকে পরিচালিত করে।