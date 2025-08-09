“ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে ওয়াসারন কনস্ট্যান্টাইন $ 5,000 ডলার”
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই ছবিতে সুইস ব্র্যান্ড ওয়াসারন কনস্টান্টাইনের বিলাসবহুল এবং ব্যয়বহুল ঘন্টা সহ দেখা গেছে। “Hist তিহাসিক 1968” মডেলটি, যা, 000 6,000 হিসাবে অনুমান করা হয়, এটি ট্রাম্পের ক্লাসিক এবং সংগ্রহযোগ্য ঘড়ির প্রতি আগ্রহ দেখায়।
“জিডি কব্জিতে অ্যাপল ওয়াচের স্মার্টওয়াচ। ভ্যানুসা, ভাইস প্রেসিডেন্ট»
অনেক রাজনীতিবিদ যারা ক্লাসিক ঘড়ি ব্যবহার করেন তাদের বিপরীতে, জেডি ভেনিস, ভাইস প্রেসিডেন্ট, একটি অ্যাপল ওয়াচ সহ এই ছবিতে দেখা যায়। পছন্দটি, যার দাম $ 5 বা তার বেশি, আধুনিক এবং আধুনিক জীবনযাত্রার প্রযুক্তি এবং জীবনধারা সম্পর্কে তার আগ্রহ দেখায়।
“সিআইএর প্রাক্তন পরিচালক উইলিয়াম বার্নস, 4,000 ওমেগা -ডোলার সহ”
প্রাক্তন মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পরিচালক উইলিয়াম বার্নস (সিআইএ), চিত্রটি নামী ওমেগা ব্র্যান্ডের এক ঘন্টা দেখায়। ওমেগা ডি ভিলি প্রেস্টিজ, প্রায় $ 6,000 হিসাবে অনুমান করা, বিলাসবহুল এবং ক্লাসিক ঘড়ির মধ্যে ব্রোঞ্জের নির্বাচন রাখে।
“ওমেগা -জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য সেবাস্তিয়ান গুরকার ওমেগা সদস্য ওমেগা সদস্য”
প্রাক্তন মার্কিন জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের সদস্য সেবাস্তিয়ান গুরকা ওমেগা ব্র্যান্ডের এক ঘন্টা এই ছবিতে দেখা যায়। ওমেগা সিমাস্টার প্ল্যানেট ওশান 600 মি ওয়াচ প্রায় $ 4.9 এর দামে, ডাইভিংয়ের জন্য একটি পেশাদার ওয়েটার এবং এটি একটি আলাদা এবং খেলাধুলার পছন্দ দেখায়।