ট্রাম্পের কাছে পুতিন: “হাই নেবার”

পুতিন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি তাকে বলেছিলেন, “হ্যালো প্রতিবেশী”।
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া “মহাসাগর দ্বারা পৃথক হওয়া সত্ত্বেও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী।” “আমাদের দূরত্ব মাত্র 2 কিলোমিটার,” তিনি যোগ করেছেন। “আমরা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং এটি একটি বাস্তবতা।”
রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি আলাস্কার ইতিহাসের দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন, যা এর আগে রাশিয়ান অঞ্চলের অংশ ছিল এবং ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয়েছিল। “আমি নিশ্চিত যে এই উত্তরাধিকার উভয় পক্ষের সমান এবং উপকারী সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ এবং শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে পারে,” তিনি রাশিয়ান অর্থোডক্স গীর্জার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন।