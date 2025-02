ট্রাম্পের কৃষি সচিবের মনোনীত প্রার্থী, ব্রুক রোলিনস, নিশ্চিতকরণের জন্য মূল সিনেট বাধা পরিষ্কার করেছেন

সিনেট কৃষি, পুষ্টি ও বনজ কমিটির সদস্যরা সোমবার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত প্রার্থী, ব্রুক রোলিন্সের পক্ষে কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সোমবার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, এটি একটি বহুল প্রত্যাশিত ফলাফল যা এই সপ্তাহের শেষের দিকে পূর্ণ সিনেটে ভোটের জন্য তাকে সাফ করে দেয় ।

রোলিন্সকে সর্বসম্মত ভোটের বিষয়ে কমিটি থেকে অনুকূলভাবে পাস করা হয়েছিল।

ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনের সময় এবং তারপরে আমেরিকা ফার্স্ট পলিসি ইনস্টিটিউটের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে হোয়াইট হাউসের সহায়তাকারী হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী রোলিন্সকে ব্যাপকভাবে একটি অনিয়ন্ত্রিত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে দেখা হয়।

ট্রাম্প টেক্সান ব্রুক রোলিন্সকে কৃষি সচিব হিসাবে ট্যাপ করেন

তার মনোনয়ন এই মাসের শুরুর দিকে 415 টিরও বেশি কৃষক, কৃষি, এবং কৃষক গোষ্ঠীর একটি জোটের সমর্থন অর্জন করেছে। স্বাক্ষরকারীরা সিনেটকে দ্রুতগতিতে রোলিন্সকে নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তারা তার কৃষিক্ষেত্রের ভিত্তিগত জ্ঞান হিসাবে বর্ণনা করেছেন, সেইসাথে তার নীতি ও ব্যবসায়িক উদ্বেগকে তারা বলেছিলেন যে তারা বলেছিল যে মার্কিন কৃষি সচিবের ভূমিকার জন্য তাকে অনন্যভাবে যোগ্য করে তুলেছে।

কমিটির ভোট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্পাদকদের গ্রুপ এবং দেশজুড়ে কৃষিকাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আসে। কংগ্রেসে আইন প্রণেতারা একটি নতুন ফার্ম বিল এবং কৃষক এবং শিল্প গোষ্ঠীর জন্য অন্যান্য মূল অগ্রাধিকারগুলিতে স্থবির হয়ে পড়েছেন।

নির্বাচনের পরাজয়ের পরে, ডিএনসি চোখের পল্লী ভোটারদের 2026 মধ্যবর্তী সাফল্যের মূল হিসাবে বিবেচনা করে

তারা গত এক মাসের শেষের দিকে পাস করা একাদশ ঘন্টা সরকারী ব্যয় বিলে বহু গোষ্ঠীর দ্বারা প্রয়োজনীয় বিবেচিত খামার সহায়তা এবং কৃষিক্ষেত্রের ভর্তুকির সম্পূর্ণ পরিধিও সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

রোলিনস তার নিশ্চিতকরণ শুনানিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, অনুমোদিত হলে, তিনি কৃষক, পালক এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়ের কাছে এই তহবিল বিতরণ করার জন্য “দ্রুত এবং উগ্র” প্রচেষ্টা চালানোর জন্য কৃষি সচিব হিসাবে তার পদটি ব্যবহার করবেন। তিনি বার্ড ফ্লু সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর আমেরিকাতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া প্রাণী রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ করেছিলেন, যা হাঁস-মুরগি শিল্পকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং ডিমের দাম বাড়িয়ে পাঠিয়েছে।

ফেডারেল কর্মীদের কাছে ট্রাম্পের আলটিমেটাম: অফিসে ফিরে আসুন ‘বা সমাপ্ত হন’

যদি নিশ্চিত হয়ে যায়, রোলিন্স গত সপ্তাহে বলেছিলেন, তিনি “অবিলম্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগকে আধুনিকীকরণ, পুনরায় স্বাক্ষর, পুনর্বিবেচনা শুরু করবেন।”

“আমরা বুঝতে পারি যে সমস্ত আমেরিকান কৃষি এবং সমস্ত আমেরিকান জনগণের সেবা করা মানে আমাদের গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি কেবল আজই নয়, আগামীকাল এবং তার পরের দিনে আগত বহু কালকে সমৃদ্ধ করার জন্য সজ্জিত এবং সমর্থিত তা নিশ্চিত করা,” তিনি আইনজীবিদের বলেছিলেন।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

যারা রোলিন্সের মনোনয়নের পক্ষে সমর্থন করছেন তাদেরও রাষ্ট্রপতির সাথে “ঘনিষ্ঠ কাজের সম্পর্কের” প্রশংসা করেছেন, যা তারা বলেছে যে “হোয়াইট হাউসে সমালোচনামূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কৃষিক্ষেত্র এবং গ্রামীণ আমেরিকার টেবিলে একটি বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী কণ্ঠ রয়েছে তা নিশ্চিত করবে।”

Rollins was not expected to face staunch opposition to her nomination to head up the US Department of Agriculture, and lawmakers who have spoken out have largely praised both her experience and strong knowledge of the agriculture sector.