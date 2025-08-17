ট্রাম্পের ক্র্যাকডাউনের মধ্যে 3 টি রাজ্য মার্কিন মূলধনে আরও কয়েকশ সেনা পাঠিয়েছে

ট্রাম্প প্রশাসনের অপরাধ ও গৃহহীনতার বিষয়ে ফেডারেল ক্র্যাকডাউন করার মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসনের পুলিশিংয়ের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে তিনটি রাজ্য তাদের জাতীয় গার্ডের শত শত সদস্যকে দেশের রাজধানীতে মোতায়েন করতে সরানো হয়েছিল।
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া জানিয়েছে যে এটি 300 থেকে 400 গার্ড সেনা মোতায়েন করছে, অন্যদিকে দক্ষিণ ক্যারোলিনা 200 প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং ওহিও বলেছে যে এটি আগামী দিনে 150 পাঠাবে।
শনিবার ঘোষিত এই পদক্ষেপগুলি এসেছিল যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশ ফেডারেলাইজিং স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে ফেডারেলাইজ করে এবং কলম্বিয়া জাতীয় গার্ডের সদস্যদের প্রায় ৮০০ জেলা সক্রিয় করার পরে বিক্ষোভকারীরা ভারী গণতান্ত্রিক শহরে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী এবং ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যদের দিকে ঝুঁকছেন।
বিদ্যমান গার্ড মোতায়েন এবং ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য বাইরের সেনা যুক্ত করার মাধ্যমে ট্রাম্প শহরের উপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করছেন। এটি এমন একটি বিদ্যুৎ খেলা যা রাষ্ট্রপতি অপরাধ ও গৃহহীনতার জরুরী প্রতিক্রিয়া হিসাবে ন্যায্যতা অর্জন করেছেন, যদিও নগর কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে ট্রাম্পের অফিসে প্রথম মেয়াদ চলাকালীন হিংসাত্মক অপরাধ কম ছিল।
এখনও অবধি, ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা ডিসিতে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমিত ভূমিকা পালন করেছেন এবং অতিরিক্ত সেনাদের কেন প্রয়োজন তা স্পষ্ট নয়। তাদেরকে জাতীয় মল এবং ইউনিয়ন স্টেশনের মতো ল্যান্ডমার্কগুলিতে টহল দিতে এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে দেখা গেছে।
ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ শনিবার ডুপন্ট সার্কেলের কাছে প্রায় 1.5 মাইল (২.৪ কিলোমিটার) দূরে হোয়াইট হাউসে যাত্রা করার আগে স্কোরকে আকর্ষণ করেছিল। বিক্ষোভকারীরা একটি ব্যানার পিছনে একত্রিত হয়েছিল যাতে বলেছিল, “ডিসির কোনও ফ্যাসিবাদী দখল নেই” এবং ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ এই চিহ্নগুলি বলেছিলেন, “কোনও সামরিক পেশা নেই।”
আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনের পরে ট্রাম্প তার ভার্জিনিয়া গল্ফ ক্লাবে ছিলেন।
‘আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে এটি ঘটছে’
শনিবারের প্রতিবাদকে সমন্বয়কারী আয়োজকদের মধ্যে একজন মরগান টেলর বলেছিলেন যে তারা ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দেওয়ার আশা করছেন যে প্রশাসন তার অপরাধ ও অভিবাসন এজেন্ডাকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হবে।
“এটি গরম, তবে আমি এখানে এসে আনন্দিত। এই সমস্ত লোককে এখানে দেখে ভাল লাগল,” তিনি বলেছিলেন। “আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে এই সময়ে এই দেশে এটি ঘটছে।”
বিক্ষোভকে বাড়িয়ে তোলা ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ ছিল এবং ওয়াশিংটনে তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি অপরাধকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।
জন ফিনিগান (৫৫) যখন ওয়াশিংটনের শহরতলিতে প্রতিবাদে দৌড়েছিলেন তখন তিনি বাইক চালাচ্ছিলেন। রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার যিনি ২ 27 বছর ধরে রাজধানীতে বসবাস করেছেন, তিনি বলেছিলেন যে ট্রাম্পের পদক্ষেপগুলি “হাস্যকর” ছিল কারণ অপরাধ হ্রাস পেয়েছে।
“আশা করি, কয়েকজন মেয়র এবং কিছু বাসিন্দা এর সামনে বেরিয়ে আসবেন এবং চেষ্টা করবেন এবং এটি অন্য শহরে এটি হওয়ার পক্ষে আরও কঠিন করে তুলবেন,” ফিনিগান বলেছিলেন।
24 বছর বয়সী শিক্ষক জেমি ডিকস্টেইন বলেছিলেন যে তিনি সুরক্ষার জন্য “অত্যন্ত অস্বস্তিকর এবং চিন্তিত” ছিলেন বা তার শিক্ষার্থীদের “সমস্ত ধরণের অচিহ্নিত অফিসার” এখন ওয়াশিংটনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মানুষকে আটক করছেন।
ডিকস্টেইন বলেছিলেন যে তিনি “অন্যান্য শহরগুলির সাথে এগিয়ে যাওয়ার অবিচ্ছিন্ন ডোমিনো প্রভাব রোধ করতে” বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের সাথে এই প্রতিবাদে পরিণত হয়েছিল।