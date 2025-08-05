কঠোর মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রবর্তন রোধ করার প্রয়াসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছাড় হিসাবে মস্কো ইউক্রেনের সাথে বিমানের যুদ্ধ শেষ করার সুযোগকে বিবেচনা করে। এটি উত্সগুলির রেফারেন্স সহ ব্লুমবার্গ লিখেছেন।
এজেন্সি অনুসারে, ক্রেমলিনের কর্মকর্তারা বুঝতে পেরেছেন যে রাশিয়ার প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতি স্টিফেন হুইটকফের বিশেষ মরীচিটির আসন্ন সফর ট্রাম্প চুক্তিতে পৌঁছানোর শেষ সুযোগ। একই সময়ে, ব্লুমবার্গের কথোপকথনগুলি নোট করে যে সাফল্যের প্রত্যাশাগুলি “কম”।
একটি সূত্রের মতে, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন সহ ধর্মঘট স্থগিতকরণ মস্কোর অন্যতম সম্ভাব্য অফার হতে পারে – তবে শর্ত থাকে যে ইউক্রেনও এতে সম্মত হবে। একই সময়ে, রাশিয়ান ফেডারেশনের সভাপতি ব্লাডিমির পুতিন ব্লুমবার্গ লিখেছেন সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতিতে যাবেন না, যেহেতু রাশিয়ান সেনারা “যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী অগ্রগতি অব্যাহত রাখে।”
ট্রাম্প রাশিয়াকে 8 আগস্ট আগুন বন্ধ করতে সময় দিয়েছিলেন। অন্যথায়, তিনি রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে তেল পণ্য কিনে যে দেশগুলি থেকে পণ্যগুলিতে তিনটি ডিটিজিট শুল্ক প্রবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
রয়টার্স এর আগে ৫ আগস্ট লিখেছিল যে পুতিন ট্রাম্পকে “ক্রোধ করতে” চান না এবং বুঝতে পেরেছেন যে তিনি সম্ভবত ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্কের উন্নতির সুযোগটি মিস করেছেন, তবে সামরিক লক্ষ্যগুলি তাঁর পক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ। এজেন্সিটির সূত্রে জানা গেছে, রাশিয়ান ফেডারেশনের সভাপতি চারটি ইউক্রেনীয় অঞ্চলকে পুরোপুরি দখল করতে এবং তারপরে বিশ্বে আলোচনা শুরু করতে চান।