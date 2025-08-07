ট্রাম্পের ঝুলন্ত নতুন শুল্ক কয়েক ডজন দেশের বিরুদ্ধে কার্যকর হয়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশ্বের 90 টিরও বেশি দেশে নতুন শুল্ক কার্যকর হয়েছে।
ওয়াশিংটন ডিসিতে সময়সীমার কয়েক মিনিটের আগে ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন, “এটি মধ্যরাত !!! বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার শুল্ক এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হচ্ছে!”
এর আগে, রাষ্ট্রপতি 50% শুল্ক নিয়ে ভারতকে আঘাত করেছিলেন, যা রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধ না করে ২ August আগস্ট কার্যকর হবে।
ট্রাম্প বিদেশী তৈরি কম্পিউটার চিপগুলিতে 100% শুল্কের হুমকিও দিয়েছিলেন কারণ তিনি প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগের জন্য চাপ দেন। এটি হোয়াইট হাউস থেকে আমেরিকাতে আরও উত্পাদন সরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপের মধ্যে আসার পরে অ্যাপল একটি নতুন $ 100 বিলিয়ন (£ 75bn) মার্কিন বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে।
গত সপ্তাহে, ট্রাম্প প্রশাসন কয়েক ডজন ট্রেডিং অংশীদারদের উপর আমদানি করের একটি সংশোধিত তালিকা ঘোষণা করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 7 আগস্টে চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য দেশগুলির একটি সময়সীমা বাড়িয়েছে।
দেশগুলি ওয়াশিংটনের সাথে কম – বা স্ক্র্যাপ – ট্রাম্পকে “পারস্পরিক শুল্ক” বলে ডিল করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে।
তাঁর বাণিজ্য নীতিগুলি বিশ্বব্যাপী ট্রেডিং সিস্টেমকে পুনরায় আকার দেওয়ার লক্ষ্যে রয়েছে, যা তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যায়ভাবে চিকিত্সা হিসাবে দেখেন।
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রফতানি-নির্ভর অর্থনীতিগুলি নতুন শুল্কের দ্বারা সবচেয়ে কঠোর ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ছিল।
উত্পাদন-কেন্দ্রিক লাওস এবং মায়ানমার 40%এ সর্বোচ্চ শুল্কের কিছু মুখোমুখি হয়েছিল। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ট্রাম্পের চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্কযুক্ত দেশগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা দেশ রয়েছে বলে মনে হয়।
তবে সর্বশেষ শুল্কের সেটটি কয়েক মাস বিশৃঙ্খলার পরে দেশগুলিকে কিছুটা স্থিতিশীলতার প্রস্তাব দেবে বলে জানিয়েছেন সিঙ্গাপুরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিবিদ বার্ট হফম্যান।
“এটি হওয়ার কথা। এখন আপনি শুল্কের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে শুরু করতে পারেন।”
যুক্তরাজ্য, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া সহ কিছু বড় অর্থনীতি এপ্রিল মাসে ট্রাম্পের হুমকির চেয়ে কম শুল্ক পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে চুক্তিতে পৌঁছেছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওয়াশিংটনের সাথে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিও করেছে, যেখানে ব্রাসেলস ট্রেডিং ব্লক থেকে পণ্যগুলিতে 15% শুল্ক গ্রহণ করেছে।
এশিয়ার ওয়াশিংটনের মূল মিত্র তাইওয়ানকে ২০% শুল্ক দেওয়া হয়েছিল। এর রাষ্ট্রপতি লাই চিং-তে বলেছেন, হারটি “অস্থায়ী” এবং আমেরিকার সাথে আলোচনা এখনও চলছে।
গত সপ্তাহে, ট্রাম্প কানাডায় শুল্কের হারকে ২৫% থেকে ৩৫% থেকে বাড়িয়ে বলেছেন, মার্কিন সীমান্ত জুড়ে ফেন্টানেল এবং অন্যান্য ওষুধের প্রবাহ রোধে দেশটি “সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়েছিল”। কানাডিয়ান সরকার বলছে যে এটি মাদক গ্যাংগুলিকে ক্র্যাক করছে।
তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশিরভাগ কানাডিয়ান রফতানি বিদ্যমান বাণিজ্য চুক্তির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তি (ইউএসএমসিএ) এর কারণে আমদানি করকে ছুঁড়ে ফেলবে।
মেক্সিকোতে উচ্চতর শুল্কগুলি আরও 90 দিনের জন্য বিরতি দেওয়া হয়েছিল কারণ আলোচনার ফলে বাণিজ্য চুক্তি অব্যাহত রয়েছে।
বুধবার, ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি বিদেশী তৈরি অর্ধপরিবাহীগুলিতে 100% শুল্ক আরোপ করবেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে এমন প্রধান চিপমেকাররা নতুন শুল্ককে ছুঁড়ে ফেলেছে বলে মনে হয়। তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারী কর্মকর্তারা পৃথক বিবৃতিতে বলেছেন যে টিএসএমসি, এসকে হিনিক্স এবং স্যামসাংকে নতুন শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।
হোয়াইট হাউস তাত্ক্ষণিকভাবে বিবিসির স্পষ্টতার জন্য কোনও সাড়া দেয়নি।
বিবিসি এসকে হিনিক্স এবং স্যামসাংয়ের সাথেও যোগাযোগ করেছে। টিএসএমসি মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।
বুধবারও, ট্রাম্প রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তিকে ধাক্কা দেওয়ার কারণে ভারতের উপর মোট শুল্ক বাড়িয়ে 50% এ উন্নীত করেছেন।
নয়াদিল্লি এই পদক্ষেপটিকে “অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক” বলে অভিহিত করেছেন এবং এর জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস ফার্ম ইটোরো থেকে বাজার বিশ্লেষক ফারহান বাদামি বলেছেন, মস্কোর প্রতি ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পদক্ষেপটি “তীব্র পরিবর্তন” চিহ্নিত করেছে।
“এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে ট্রাম্প রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এমন প্রথম লক্ষ্য।”
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্রাজিলের রফতানিও 50% শুল্কের মুখোমুখি। রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা অন্যায়ভাবে মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে আক্রমণ করার এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারোর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করার অভিযোগে “ডাইনি হান্ট” চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্তকে আহ্বান জানানোর পরে ট্রাম্প এই শুল্ক আরোপ করেছিলেন।
12 আগস্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে তারা 90 দিনের শুল্ক বিরতি দেওয়ার জন্য একটি সম্প্রসারণে সম্মত হওয়ার চেষ্টা করার সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন একাধিক আলোচনা করেছে।