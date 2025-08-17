ট্রাম্পের ডান হাতের মানুষ পুতিন সামিটের পরে ইউক্রেনের শান্তি আলোচনার বিষয়ে বড় আপডেট দেয় বিশ্ব | খবর

ভ্লাদিমির পুতিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপকে ইউক্রেনকে ন্যাটোর মতো সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার অনুমতি দিতে সম্মত হন, দাবি করা হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, শুক্রবার আলাস্কায় রাশিয়ান এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে যে উচ্চ-প্রোফাইল সভা হয়েছিল সে সম্পর্কে আরও বিশদ সরবরাহ করেছিলেন।
তিনি সিএনএনকে বলেছিলেন: “আমরা একটি চুক্তি পেয়েছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি কার্যকরভাবে সুরক্ষার গ্যারান্টিটি কভার করার জন্য অনুচ্ছেদের 5-এর মতো ভাষা সরবরাহ করতে পারে।” অনুচ্ছেদ 5 ন্যাটোর একটি মূল নীতি, এবং বলেছে যে একটি সদস্য দেশে আক্রমণকে সমস্ত সদস্যের উপর আক্রমণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে – সম্ভাব্যভাবে পুরো পশ্চিমা সামরিক জোটকে একটি যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাওয়া।
পুতিন ইউক্রেনের ন্যাটোতে যোগদানের দৃ strongly ় বিরোধিতা করেছেন এবং রাশিয়া অবৈধভাবে জাতিকে আক্রমণ করার অন্যতম কারণ হিসাবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিয়েভকে পশ্চিমা সামরিক জোটের আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।
যদিও কিয়েভ কেবল ন্যাটোর সদস্য হিসাবে বজায় রেখেছেন, ভবিষ্যতে ক্রেমলিনের দ্বারা চালু হওয়া আরও একটি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে, তবে হোয়াইট হাউস পুতিনের প্রতিবেদন ছাড় দিয়ে সন্তুষ্ট বলে উপস্থিত হয়েছিল। মিঃ উইটকফ বলেছিলেন যে “ইউক্রেনীয়রা যদি এটির সাথে পছন্দ করতে পারে” তবে এই ব্যবস্থাটি পুরো সদস্যপদের বিকল্প হতে পারে।
এই বড় আপডেটটি সত্যিকারের সামাজিক নিয়ে প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত বার্তায় মস্কোর সাথে “বড় অগ্রগতির” প্রশংসা করার পরে এই বড় আপডেটটি এসেছে। বিশদ না দিয়ে তিনি লিখেছেন: “রাশিয়ার উপর বড় অগ্রগতি। থাকুন! রাষ্ট্রপতি ডিজেটি।”
মিঃ উইটকফের আপডেটটি ভোলডিমায়ার জেলেনস্কি মিঃ ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে ওয়াশিংটনে ভ্রমণ করবেন – স্যার কেয়ার স্টারমার এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নেতার সাথে।
আশঙ্কার মধ্যে আমেরিকা রাশিয়া ইউক্রেনীয় জমি যেমন ডনবাসকে শান্তি চুক্তি করার জন্য প্রস্তুত করতে প্রস্তুত, মিঃ স্টারমার এবং এমমানুয়েল ম্যাক্রন রবিবার মিঃ জেলেনস্কির “ন্যায়বিচার ও স্থায়ী শান্তি” এর জন্য আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করেছেন।
‘জোট অফ দ্য উইলিং’ কলটির একটি পাঠদানের মাধ্যমে দশ নম্বরের মুখপাত্র বলেছেন: “রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রন এবং প্রধানমন্ত্রী স্টারমার আজ রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির অংশগ্রহণে ‘উইলিং অফ দ্য উইলিং’ নেতাদের একটি গ্রুপিংয়ের ভার্চুয়াল বৈঠকের সহ-সভাপতিত্ব করেছেন।
“নেতারা আলাস্কায় রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বৈঠকের পরে ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন এবং শান্তি আলোচনায় পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।
“নেতারা ইউক্রেনের প্রতি তাদের অব্যাহত সমর্থন পুনরায় নিশ্চিত করেছেন এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে আরও পরামর্শের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কারণে রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির ন্যায়বিচার ও স্থায়ী শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করেছেন।
“নেতারা ইউক্রেনকে সুরক্ষা গ্যারান্টি দেওয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতিরও প্রশংসা করেছিলেন, যেখানে অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে বহুজাতিক বাহিনী ইউক্রেনের মাধ্যমে ইচ্ছুক জোটের জোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
“তারা একবার শত্রুতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এবং ইউক্রেনের আকাশ ও সমুদ্রকে সুরক্ষিত করতে এবং ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীকে পুনরায় জন্মানোর জন্য সহায়তা করার জন্য একটি আশ্বাস বাহিনী মোতায়েন করার প্রস্তুতি পুনরায় জোর দিয়েছিল।
“রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী নেতাদেরও জানিয়েছিলেন যে তারা রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের জন্য আগামীকাল ওয়াশিংটন ডিসিতে ভ্রমণ করবেন।”