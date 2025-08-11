You are Here
ট্রাম্পের ডিসি গৃহহীন ও অপরাধীদের প্রতি 2-শব্দের হুমকি | আমাদের | খবর
News

ট্রাম্পের ডিসি গৃহহীন ও অপরাধীদের প্রতি 2-শব্দের হুমকি | আমাদের | খবর

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসির গৃহহীন জনসংখ্যা থেকে রয়টার্সকে সরিয়ে দিয়ে মার্কিন রাজধানীকে “নিরাপদ এবং আরও সুন্দর” করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি এই জাতীয় গার্ডকে শহরের রাস্তায় বন্যার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

ট্রাম্প রবিবার সত্য সামাজিক নিয়ে তাঁবু শিবিরের চিত্রগুলি ভাগ করেছেন।

“গৃহহীনদের তাত্ক্ষণিকভাবে চলে যেতে হবে। আমরা আপনাকে থাকার জায়গা দেব, তবে রাজধানী থেকে অনেক দূরে,” ট্রাম্প তার ছেলের ব্যারনের বিশাল উচ্চতার জন্য উদ্ভট কারণ জারি করার এক সপ্তাহ পরে ঘোষণা করেছিলেন।

ট্রাম্প লিখেছেন, “অপরাধীরা, আপনাকে বাইরে যেতে হবে না। আমরা আপনাকে যেখানেই রয়েছেন সেখানে আমরা আপনাকে কারাগারে রাখব It’s এটি সবই খুব দ্রুত সীমান্তের মতোই ঘটবে।

“কোনও হবে না” মি। ভাল লোক, আমাদের আয়না রিপোর্ট।

“আমরা আমাদের মূলধন ফিরে চাই। এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!” তিনি শেষ।

এটি ট্রাম্পের বারবার দাবি অনুসরণ করে যে দেশের রাজধানী “বিশ্বের যে কোনও জায়গায় অন্যতম বিপজ্জনক শহর” প্রতিনিধিত্ব করে।

এই ধরনের ব্যবস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে “মূলত, সহিংস অপরাধ বন্ধ” করতে সহায়তা করবে, তিনি বলেছিলেন।

ট্রাম্প গত সপ্তাহে ডিসির পুলিশ বাহিনীর ফেডারেল তদারকি বাস্তবায়নের পাশাপাশি অপরাধ মোকাবেলায় ন্যাশনাল গার্ড সেনা মোতায়েনের পাশাপাশি পরামর্শ দিয়েছেন।

ট্রাম্পের অপরাধের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল ডিসিতে একাধিক সহিংস ঘটনার পরে, এডওয়ার্ড কোরিসটাইন, সরকারী দক্ষতার বিভাগের প্রাক্তন কর্মচারী যিনি একটি কার্জ্যাকিংয়ের চেষ্টা করার শিকার হয়েছিলেন।

“আমাদের কাছে একটি রাজধানী রয়েছে যা খুব অনিরাপদ, আপনি জানেন, আমরা প্রায় এক যুবক, সুন্দরী, সুদর্শন লোককে হারিয়েছি যে তার থেকে নরক ছিটকে গেছে,” ট্রাম্প এই ঘটনার বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন।

তিনি দাবি করেছিলেন যে যুবক “ঠগস” এবং “গ্যাং সদস্যদের” যারা “এলোমেলোভাবে আক্রমণ, মগিং, মাইমিং এবং নিরীহ নাগরিকদের গুলি চালানো” এর সাথে “নিয়ন্ত্রণের বাইরে” ছিল।

গত সপ্তাহে, প্রেস সেক্রেটারি কারোলাইন লেভিট ফক্স নিউজকে জানিয়েছিলেন যে ট্রাম্প “নিরীহ নাগরিকদের রক্ষার জন্য ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের বর্ধিত উপস্থিতি পরিচালনা করেছেন। আজ রাতেই, ডিসি -তে সহিংস অপরাধীদের জন্য কোনও নিরাপদ বন্দর থাকবে না” “

তিনি আরও মন্তব্য করেছিলেন, “ওয়াশিংটন, ডিসি একটি আশ্চর্যজনক শহর, তবে এটি অনেক দিন ধরে সহিংস অপরাধে জর্জরিত ছিল।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts