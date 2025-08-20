ট্রাম্পের ডিসি টেকওভার ডেমোক্র্যাটদের জন্য একটি ঘা স্পট হাইলাইট করেছে: অপরাধ নীতি: এনপিআর

You are Here
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প অপরাধের পরিসংখ্যান দেখিয়েছেন কারণ তিনি হোয়াইট হাউসে ১১ ই আগস্টের একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় মন্তব্য সরবরাহ করেছিলেন, যেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তার কর্তৃত্বকে ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবহার করবেন।

অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটি চিত্র


প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যখন ওয়াশিংটন, ডিসিতে অপরাধ সমাধানের চেষ্টা শুরু করেছিলেন, তখন তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে শহরের সমস্যার উত্স পরিষ্কার ছিল।

ট্রাম্প গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউস থেকে বলেছিলেন, “এই ভয়াবহ জননিরাপত্তা সংকটটি শহরের স্থানীয় নেতৃত্বের অ্যাবজেক্ট ব্যর্থতা থেকে সরাসরি উদ্ভূত হয়েছে।” “ডেমোক্র্যাটরা অপরাধে দুর্বল। অপরাধে সম্পূর্ণ দুর্বল,” তিনি পরে যোগ করেছেন।

অফিসে তাঁর পুরো সময়কালে ট্রাম্প ডেমোক্র্যাটিক নেতৃত্বাধীন শহরগুলির সমালোচনা করেছেন যা তিনি ফৌজদারি বিচারের বিষয়ে “র‌্যাডিকাল বাম” নীতি বলেছেন। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে এই হামলাগুলি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, কারণ রাষ্ট্রপতি ডিসি পুলিশ বাহিনীকে জাতীয়করণ এবং জাতীয় গার্ডকে মোতায়েনের অসাধারণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন – অন্য শহরগুলির ইঙ্গিত দেওয়ার সময় সমস্ত কিছু পরবর্তী হতে পারে।

ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের ক্রিয়াকলাপকে অস্বীকার করেছেন, যুক্তি দিয়ে যে মহামারী চলাকালীন দেশব্যাপী অপরাধ বাড়তে থাকলেও সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও, এই পদক্ষেপটি ডেমোক্র্যাটদের জন্য একটি রাজনৈতিক ঘা স্পট প্রকাশ করেছে, যারা নিজেকে “আইন -শৃঙ্খলা” দল হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য জিওপি প্রচেষ্টাকে মোকাবেলায় এবং অনেক ভোটারদের মনে তাদের নিজস্ব একটি বিশ্বাসযোগ্য বার্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করেছে।

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক জেমস মোরোন বলেছেন, “রিপাবলিকানরা এই বিষয়গুলিতে ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে মস্তিষ্ককে মারধর করে চলেছে,” যোগ করেছেন যে ফৌজদারি বিচার নীতিতে আরও সামগ্রিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যোগাযোগ করা কঠিন প্রমাণিত হয়েছে।

“এটি নরম শোনায়, ‘আরে, আমাদের আয়ের প্রবাহ নিয়ে চিন্তিত হতে হবে, মাদকাসক্তির বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে, আমাদের কমিউনিটি পুলিশিং সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন। “যখন কেউ চিৎকার করছে তখন এই বার্তাটি পাওয়া খুব কঠিন, ‘আসুন আমরা কেবল তাদের লক করি।'”

ডেমোক্র্যাটরা ‘আইন শৃঙ্খলা’ -এর প্রতিক্রিয়া জানাতে লড়াই করেছেন

ডেমোক্র্যাটরা প্রশাসনের জেফ্রি এপস্টেইন কেস পরিচালনা থেকে বিরত থাকার প্রচেষ্টা হিসাবে ট্রাম্পের ক্রিয়াকলাপগুলি ফ্রেম করার চেষ্টা করেছেন। এবং তারা ডিসি সম্পর্কে তার দাবির বিতর্ক করতে দ্রুত ছিল, বিচার বিভাগের দ্বারা ভাগ করা ডেটা হাইলাইট করে শহরে সহিংস অপরাধ দেখায় 30 বছরের কম গত বছর এবং অন্যান্য শহরগুলি একইভাবে অগ্রগতি করছে বলে মনে হচ্ছে, কারণ সারা দেশে খুনের নিচে রয়েছে।

নিউ অরলিন্সের প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক মেয়র মিচ ল্যান্ডরিউ বলেছেন, “পরিসংখ্যানগুলি তাদের পক্ষে কথা বলে।” “রাষ্ট্রপতিকে মেসেজ করা শক্ত, বিশেষত এমন একটি যা তার মুখ চলার সময় রয়েছে But

মার্কিন ক্যাপিটল ভবনের গম্বুজটি দৃশ্যমান, যেহেতু জাতীয় গার্ড সেনারা ১৯ আগস্ট, ২০২৫ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে জাতীয় মলের পাশ দিয়ে হাঁটেন। ট্রাম্প প্রশাসন ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং দেশের রাজধানীতে অপরাধ প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য ফেডারেল অফিসার এবং ন্যাশনাল গার্ডকে জেলায় মোতায়েন করেছে। (ছবি অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটি ইমেজ)

মঙ্গলবার ওয়াশিংটন, ডিসিতে জাতীয় মলের সাথে ন্যাশনাল গার্ড সেনারা হাঁটায় মার্কিন ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের গম্বুজটি দৃশ্যমান

অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটি চিত্র


যে বলেছে, অক্টোবর থেকে একটি গ্যালাপ জরিপ দেখা গেছে যে বেশিরভাগ আমেরিকান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধকে একটি “অত্যন্ত” বা “অত্যন্ত গুরুতর” সমস্যা হিসাবে বর্ণনা করেছে। যখন ভোটারদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা অপরাধ ও সুরক্ষার বিষয়ে আরও বেশি বিশ্বাস করেছে, নির্বাচন থেকে পোলিং থেকে বেরিয়ে আসা প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের উপর ট্রাম্পকে বিশ্বাস করার সম্ভাবনা বেশি ছিল এমন একটি সংকীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেশি দেখিয়েছিল।

ডেমোক্র্যাটরা বছরের পর বছর ধরে কুস্তি করেছেন এমন একটি বিষয়, কারণ রিপাবলিকানরা তাদেরকে এমন নীতিমালার জন্য লক্ষ্যবস্তু করেছেন যা তারা অপরাধের উপর নরম হিসাবে বরখাস্ত করে – যেমন নগদহীন জামিন এবং “পুলিশকে অস্বীকার করার জন্য” আহ্বান জানিয়েছিল।

নিউইয়র্ক সিটির প্রাক্তন মেয়র বিল ডি ব্লাসিও একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “রিপাবলিকানরা প্রজন্মের জন্য এটিকে এক ধরণের মতো খেলেছে।”

ডি ব্লেসিও ২০১৪ সালে শুরু হওয়া দুটি মেয়াদে এই শহরের শীর্ষস্থানীয় চাকরি করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি অপরাধ ও পুলিশিং নিয়ে বেশ কয়েকটি আন্তঃব্যক্তির লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

তদারকি করা সত্ত্বেও একটি স্থির ড্রপ ২০২১ সাল পর্যন্ত বড় গুরুতর অপরাধে ডি ব্লাসিও স্বীকার করেছেন যে জিওপি আক্রমণগুলি ইস্যুতে জয় প্রদর্শন করা কঠিন করে তুলেছে।

“(এটি) পুলিশ ইউনিয়নগুলির দৃষ্টিতে কিছু যায় আসে না, রিপাবলিকান পার্টির চোখে কিছু যায় আসে না,” তিনি বলেছিলেন। “আমি এটির সাথে লড়াই করছি। এবং আমি সত্যই, আমি এখন প্রায় নির্বোধ বোধ করছি যে আমি এখন এটি বলে যে আমি এমন একটি পৃথিবী গ্রহণ করতে পারি না যেখানে সত্য এবং উপলব্ধি এতটা মূলত হতাশার বাইরে ছিল।”

নিউইয়র্ক সিটির প্রাক্তন মেয়র বিল ডি ব্লেসিও ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ -এ এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন। ডি ব্লেসিও বলেছেন যে তার নীতিগুলি অপরাধকে হ্রাস করতে সহায়তা করেছিল, তবে জিওপি সমালোচনা ভেঙে ভোটারদের বোঝানো কঠিন ছিল বলে স্বীকার করে।

অ্যান্ড্রু বার্টন/গেটি চিত্র


রিপাবলিকানরা কীভাবে প্রগতিশীল নীতিগুলি একটি চুদেল হিসাবে ব্যবহার করেছে

গত সপ্তাহে তার ঘোষণায় ট্রাম্প বারবার নগদহীন জামিনকে ক্রমবর্ধমান অপরাধের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যদিও নীতি বিশেষজ্ঞরা সাবধানতা সেখানে ডেটা নেই যে দাবি ব্যাক আপ।

ইস্যুতে ট্রাম্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এটি একটি সরকারী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নীতি থেকে অনেক দূরে। যখন বেশ কয়েকটি এখতিয়ার দেশজুড়ে বিভিন্ন জামিন সংস্কার বাস্তবায়ন করেছে, বাম দিকে রাজনীতিবিদরাও রয়েছেন স্পারড ওভার নীতি।

২০২০ সালে মিনিয়াপলিস পুলিশ অফিসার জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যার পরে দেশব্যাপী বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে “পুলিশকে ডিফুন্ড দ্য পুলিশ” আন্দোলন করার কারণে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ডেমোক্র্যাটরা একই ধরণের সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল।

যদিও কিছু নগর নেতারা চূড়ান্তভাবে পুলিশ বাজেটের কিছু অংশ হ্রাস করে এবং অন্যান্য পরিষেবার জন্য সেই অর্থ বরাদ্দ করে, অনেকেও এই ধারণার বিরুদ্ধে বেরিয়ে এসেছিলেন। তত্কালীন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী জো বিডেন ফ্ল্যাট-আউট “ডিফান্ড” আন্দোলনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটরা অন্যান্য সংস্কারের জন্য চাপ দেওয়ার পরিবর্তে মূলত স্পষ্টভাবে স্পষ্টভাবে চালিত করেছিলেন।

ওয়াশিংটন ডিসিতে ৮ ই জুন, ২০২০ সালে হোয়াইট হাউজের নিকটবর্তী রাস্তায়

ওয়াশিংটন ডিসিতে ৮ ই জুন, ২০২০ সালে হোয়াইট হাউজের নিকটবর্তী রাস্তায় “পুলিশ ডিফুন্ড দ্য পুলিশ” আঁকা হওয়ার পরে লোকেরা ১ 16 তম রাস্তায় নেমেছিল এবং অনেক ডেমোক্র্যাটরা নীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানরা দলটিকে অপরাধে দুর্বল হিসাবে আঁকতে ব্যবহার করেছেন।

তাসোস ক্যাটোপোডিস/গেটি চিত্র


মেসেজিং বনাম নীতি

পার্টির অভ্যন্তরের কারও কারও জন্য, “ডিফান্ড” আন্দোলনটি খারাপ নীতির একটি উদাহরণ ছিল যা রিপাবলিকানদের ডেমোক্র্যাটদের আক্রমণ করার জন্য একটি জায়গা তৈরি করেছিল। ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর বছরগুলিতে ট্রাম্প গণতান্ত্রিক নেতাদের সাথে নীতিটি সংযুক্ত করে চলেছেন।

“তারা ট্রাম্পকে নিজের জন্য এটি একটি বিজয়ী সমস্যা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আরও অনেক বড় উদ্বোধন তৈরি করেছিল … কারণ অনেক বছর ধরে আমরা দুর্বল এবং আইন শৃঙ্খলার এই মৌলিক বিষয়গুলির ভুল জায়গায় ছিলাম,” সেন্ট্রিস্ট থিংক ট্যাঙ্কের তৃতীয় উপায়ে রাষ্ট্রপতি এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা জোনাথন কাউয়ান বলেছেন।

তিনি বলেন, “ডেমোক্র্যাটরা এখনও গর্ত থেকে উঠে যাচ্ছে যা খুব বেশি নীরবতা এবং পুলিশকে অপমান করার জন্য অত্যধিক সমর্থন দ্বারা তৈরি হয়েছিল,” তিনি আরও যোগ করেছেন যে, এই ধারণাটি অবিলম্বে প্রত্যাখ্যান না করার পরিণতি “ডেমোক্র্যাটসকে অপরাধের প্রতি দুর্বল ও নরম ছিল এই ধারণার সাথে দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল।”

কোয়ান যুক্তি দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প সম্ভবত গণতান্ত্রিক নীতি নির্বিশেষে অপরাধের বিষয়ে শূন্য হয়ে উঠবেন, তবে প্রগতিশীলরা ট্রাম্পের পক্ষে এটি একটি বিজয়ী বিষয় হিসাবে গড়ে তোলার একটি বিশাল সুযোগ তৈরি করেছিল। এখন, তিনি বলেছিলেন, দলের সমস্যাটি নীতিমালার মধ্যে রয়েছে এবং নেতাদের তাদের বার্তা পরিমার্জনের পাশাপাশি শহরে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানোর মতো অপরাধের বিষয়ে আরও কেন্দ্রীয় অবস্থান গ্রহণ করা উচিত।

তিনি আরও যোগ করেন, “গণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কম -বেশি বিশ্বাসযোগ্য, পক্ষের মূল আইন -শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিষয়ে তার উপলব্ধি সংকটকে মোকাবেলা করেনি কিনা তার উপর নির্ভর করে।” “আপনি যদি ক্ষমতায় ফিরে যেতে চান তবে এটি 2028 এর জন্য একটি কেন্দ্রীয় কাজ” “

ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এজেন্টরা 16 আগস্ট ওয়াশিংটন ডিসিতে জনপ্রিয় জর্জিটাউন পাড়ার রাস্তাগুলি দিয়ে টহল দেয়।

অ্যান্ড্রু লেডেন/গেটি চিত্র


অন্যান্য ডেমোক্র্যাটরা, ডি ব্লেসিওর মতো, সমস্যাটি আরও একটি বার্তাগুলির মধ্যে একটি এবং পুলিশিংয়ের বিষয়ে তাদের অতীতের পদক্ষেপগুলি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছে বলে বিশ্বাস করে। তিনি এনওয়াইপিডির বাজেটকে ১ বিলিয়ন ডলার কেটে ফেলার এবং সেই অর্থ অন্যান্য নগর সম্পদে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে ২০২০ সালে ট্রাম্পের জ্বালানী ধরেন প্রাক্তন মেয়র।

ডি ব্লেসিও বলেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি অন্যান্য বাজেটের ঘাটতিগুলি অফসেট করা এবং “আরও বেশি অর্থ সম্প্রদায়ের কাছে যেতে দেখতে চেয়েছিল এমন বিক্ষোভকারীদের বৈধ উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছিল।”

তিনি বলেন, “এটি কখনও ‘পুলিশকে অস্বীকার করার ধারণাটি গ্রহণ করার কথা ছিল না।’ “আমি মনে করি না যে আমি এই পার্থক্যটি যোগাযোগ করার জন্য যথেষ্ট ভাল কাজ করেছি।”

হেইডি হিটক্যাম্পের মতো মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটদের জন্য, যিনি 2018 সালে পুনর্নির্বাচন হারাতে না পেরে উত্তর ডাকোটা থেকে সিনেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, দলটিকে অনেক ভোটারকে অপরাধ সম্পর্কে যে উদ্বেগ রয়েছে তা বৈধতা দেওয়ার জন্য আরও বেশি সময় ব্যয় করতে হবে।

“এগুলি সত্যিকারের উদ্বেগ এবং আসল সমস্যাগুলি বলা শুরু করুন এবং একজন ব্যক্তি শিকার হওয়া অনেক বেশি,” তিনি বলেছিলেন। “এবং কী (সমাধান) কী কাজ করে এবং কী কাজ করে না সে সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করা দরকার” “

“আমি মনে করি এটি একটি উপলব্ধি সমস্যা বলা সত্যিই বিপজ্জনক,” তিনি যোগ করেছেন। “এটি এমন লোকদের জন্য অপমানজনক যারা নিরাপদ বোধ করে না।”

