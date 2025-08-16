রাজনীতি
আগস্ট 15, 2025
ট্রাম্প তাঁর অনুগামীদের সুস্পষ্ট মিথ্যা সমর্থন করতে বাধ্য করেছেন। এটি দেশের বংশোদ্ভূতকে কর্তৃত্ববাদে ত্বরান্বিত করছে।
এটি 8 ছিল প্রধানমন্ত্রীআর্দ্র, এবং আমি নিজেই ছিলাম, রাস্তা জুড়ে সেখান থেকে আমার বাচ্চারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিল, একটি পাত্রের বিরুদ্ধে একটি বড় ধাতব চামচ বেঁধেছিল। আমি একা ছিলাম, কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওয়াশিংটন, ডিসির সামরিক দখলের বিরুদ্ধে একটি হাঁড়ি ও প্যানস বিক্ষোভের জন্য আমি ঠিকানাটি ভুল করেছি। আমি যা মিস করেছি তা হ’ল একটি কাকোফোনাস সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ, ডিএমভি (ডিসি, মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়া) এর অংশগুলির মধ্যে অনেকগুলি। ডিসিতে থাকার পরে, আমি এখন মেরিল্যান্ডের সীমান্ত পেরিয়ে পাঁচ মিনিটের পথ। তবে আমার পরিবার ডিসি -তে কাজ করে, আমার প্রতিবেশীরা (যাঁরা এখনও অবলম্বন করেননি) ডিসি -তে কাজ করেন এবং আমাদের জীবন অন্য একটি বড় মিথ্যাচারে ভুগতে থাকা একটি শহরে জড়িয়ে পড়ে।
আমি যতটা অযৌক্তিক অনুভব করেছি যে আমি একটি হাঁড়ি এবং প্যানগুলি একক পারফরম্যান্স করতে অনুভব করেছি যখন পরিবারগুলি আমার দিকে কুইজিক্যালি দেখেছিল, এটি এখন উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। ২০২৩ সাল থেকে অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এমন একটি শহরে অপরাধের মহামারী প্রচারের চেয়ে এটি আর অযৌক্তিক ছিল না। বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা তাদের বসকে জড়িত বলে মনে হয় এমন বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বারা আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে এটি আর অযৌক্তিক ছিল না। ট্রাম্পের একজন সৈন্যকে একজন “ফ্যাসিবাদী” বলার জন্য শান ডান নামে একজন সাদা, মধ্যবয়সী বিচার বিভাগের কর্মচারী লোক নায়ক (কোনও পাং উদ্দেশ্য নয়) হওয়ার চেয়ে এটি আর অযৌক্তিক ছিল না, তার বুকে ঘনিষ্ঠভাবে একটি অগোছালো স্যান্ডউইচকে ছুঁড়ে ফেলেছিল এবং তারপরে নৌকার জুতোতে তাদের ছাড়িয়ে যায়। এটি অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির শ্রবণশক্তি ছাড়া আর কোনও অযৌক্তিক ছিল না, তার ক্রস নেকলেস একটি অনড় ক্রুশবিদ্ধকরণের জন্য যথেষ্ট বড়, বলেছে যে নৌকা জুতাযুক্ত স্যান্ডউইচ লোকটি “গভীর রাষ্ট্র” এর অংশ যে তিনি অক্লান্তভাবে লড়াই করছেন।
12 বছর বয়সী বাচ্চাদের দ্বারা “বড় বল” নামে পরিচিত একটি এলন কস্তুরী অ্যাকোলিটকে “বিগ বল” নামে পরিচিত বলে অভিযুক্ত হামলার কারণে এই শহরের রিচস্ট্যাগের আগুনের সূত্রপাত করা হয়েছিল তার চেয়ে এটি আর অযৌক্তিক ছিল না। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিটকে হোয়াইট-সুপারম্যাকিস্ট গ্যাডফ্লাই, রাশিয়ান স্টুজি এবং চুরির একজন হোয়াইট হাউসের সরকারী প্রেস ব্রিফিংয়ে চুরিরবিদ বেনি জনসনকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া এটি আর অযৌক্তিক ছিল না, যদি বড় বলগুলি স্বাধীনতার রাষ্ট্রপতি পদক পাবে। এই ওহ-ম্যান রিপাবলিকানরা সকালে কাজ করতে যেতে কতটা ভয় পেয়েছিল তা বলার জন্য এটি আর অযৌক্তিক ছিল না। ওকলাহোমা সিনেটর মার্কওয়াইন মুলিন, একজন বর্বর ডল্ট যিনি উদার কংগ্রেসনাল সাক্ষীদের ফিস্টফাইটে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ডিসি -তে তার সিটবেল্টকে বক করেন না এই ভয়ে তাকে কারজ্যাক করা হবে। প্রতিনিধি টিম বুর্চেট বলেছিলেন যে তিনি তার অফিসে ঘুমোচ্ছেন, বাইরে শহর থেকে আতঙ্কিত।
ট্রাম্পের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য তারা নিজেকে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে বা তারা আসলে এই ভয় নিয়ে বেঁচে থাকার কারণে, আমি প্রকাশ্যে এই জাতীয় জিনিসগুলি স্বীকার করার কথা ভাবতে পারি না। তারা তাদের বাচ্চাদের সাথে এই ভেবে ভাল আছেন যে বাবা, আমেরিকার সবচেয়ে ভারী পলিশযুক্ত অংশে, তার অফিস ছেড়ে যেতে ভয় পান। ২০২৫ সালে সাদা রক্ষণশীলতার একটি ভিত্তি আমেরিকান “পুরুষত্ব” এর মৃত্যুর কথা কাঁদছে এবং বন্দুকের গুণকে প্রশংসিত করে – সমস্তই কাপুরুষ বলে স্বীকার করে।
ট্রাম্প সতেজ পাকা-ওভার রোজ গার্ডেনের সুরক্ষা থেকে বলেছেন, যেখানে তাঁর ইউএফসি রিংটি সম্ভবত যাবে, আমাদের কাছে “দিনের সমস্ত সময়ে শহরের রাস্তাগুলি দিয়ে যুবকদের কাফেলা রয়েছে।” (“কাফেলা” এর ব্যবহার নোট করুন, একজন বর্ণনাকারী সাধারণত অভিবাসীদের জন্য সীমানা অতিক্রম করার চেষ্টা করে সংরক্ষণ করেন It’s এটি ক্লান ম্যাড লিবস))
দয়া করে আমার কথা শুনুন: আমি এখানে প্রতিদিন বাইরে আছি, এবং পুরুষত্বের সমস্যাগুলি নিয়ে ওকলাহোমা সিনেটরদের কারজ্যাক করার জন্য কোনও “যুবসমাজের কাফেলা” নেই। পরিবর্তে, ট্রাম্প সেন্ট্রাল পার্ক 5 এর সাথে তিনি কী করেছিলেন তা জাতীয়করণের চেষ্টা করছেন এবং সেন্ট্রাল পার্ক 5 এর মতোই এটি একটি বিভাজক মিথ্যা। এটি আরও একটি বড় মিথ্যা, ফক্স নিউজ দ্বারা সহজতর, ট্রাম্পের সমর্থকদের বিশ্বাস করা দরকার। তারা ট্রাম্পকে তাদের হোয়াইট নাইট হওয়ার জন্য আগ্রহী, এ কারণেই তিনি মরিয়া যে তারা এপস্টেইনের দ্বীপে তাঁর সময়কে গণনা করেন না। ট্রাম্পকে তাদের বিভ্রান্ত করা দরকার, এবং তাকে ব্যর্থ, ক্রমবর্ধমান অপ্রিয় কর্মসূচির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিদ্রোহকে দমন করা দরকার – এবং এই পদক্ষেপ উভয়ই করে।
এটি রাস্তার অপরাধ সম্পর্কে নয়। এটি গণতান্ত্রিক গভর্নরদের সাথে রাজ্যগুলিতে সামরিকভাবে দখল করার জন্য রাষ্ট্রপতির জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে, গণতান্ত্রিক নিয়মের কেন্দ্রে একটি চূড়ান্ত অংশ রেখেছিল এবং সবচেয়ে সমালোচনামূলকভাবে এটি সমস্ত কল্পিত দিক দিয়েই করে। মূলটি হ’ল লোকেরা মিথ্যাগুলি গ্রহণ করা যাতে তারা জটিল হয়ে যায়। অপরাধ-হারের ড্রপগুলি অপ্রাসঙ্গিক। লাল রাজ্যে খুনের হার অপ্রাসঙ্গিক। আপনি যখন মিথ্যা বিশ্বাস করতে চান, তখন আপনি নিজেকে এটি রক্ষা করতে দেখেন। আপনি যখন এটি রক্ষা করেন, আপনি এটির ক্ষতির একটি অংশ হয়ে যান। ট্রাম্প লোকেরা যা বিশ্বাস করতে পারে তা হ’ল বন্দুকের হ্যান্ডেলটিতে আরও প্রিন্ট পাওয়ার রাজনৈতিক সংস্করণ।
ডিসি এই অভ্যুত্থানের জন্য নিখুঁত পরীক্ষার ক্ষেত্র, কারণ এটির রাষ্ট্রীয়তা নেই এবং কেবল সীমিত হোম নিয়ম নেই। দীর্ঘদিনের ডিসি নাগরিক অধিকার নেতা হিসাবে রেভা। গ্রেইলান হ্যাগলার আমাকে বলেছিলেন, “আমরা ইতিমধ্যে আইন প্রয়োগকারী দ্বারা দখল করা হয়েছিল ডিসি ডিসি তৈরি করে দেশের অন্যতম পুলিশ-অধিগ্রহণকারী শহর, যার মধ্যে ক্যাপিটল পুলিশ, পার্ক পুলিশ, পরিবহন পুলিশ, এফবিআই, তালিকাভুক্ত ছিল, এবং এই সংস্থাগুলির মধ্যে অনেকগুলি নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং বেশিরভাগ সংস্থাগুলিও ছিল, রাস্তায় ন্যাশনাল গার্ডের সাথে রয়েছে এবং সমস্ত স্থানীয় ক্ষমতায়ন চলে গেছে, আমরা একটি শহর এবং সামরিক আইনের অধীনে বসবাসকারী মানুষ।
এ কারণেই রেভারেন্ড হ্যাগলারের মতো নাগরিক অধিকার নেতারা ডিসি স্টেটহুডের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে পরামর্শ দিয়েছেন: কারণ এটি ছাড়া ডিসি বাসিন্দারা জিওপি শিকার। চার্টার স্কুল থেকে শুরু করে বাধ্যতামূলক ওষুধ আইন পর্যন্ত, একটি জিওপি-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস সর্বদা ডিসিকে তার নিজস্ব রাজনৈতিক পরীক্ষাগার হিসাবে বিবেচনা করে। এটিই শেষ ফলাফল: কোনও ফেডারেল অত্যাচারী কোনও জবাবদিহিতা ছাড়াই শহর চালাচ্ছে। ব্যানারগুলি এখন ওভারপাসগুলি থেকে ১ 177676 এবং ডিসি স্টেটহুড আন্দোলনের দীর্ঘকালীন স্লোগানটিতে একটি টুইট করে ঝুলছে: “প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কোনও পেশা নেই।”
এই পেশায় চেকপয়েন্ট, বরফ অভিযান, অসহায় লোকদের সন্ত্রাস এবং জড়িত ওয়াশিংটন পোস্ট ইন্টারেক্টিভ নেবারহুড মানচিত্র যাতে আপনি আপনার পালঙ্কের আরাম থেকে দেশের রাজধানী দখল করতে পারেন। জাতীয় ডেমোক্র্যাটস এবং সেন্ট্রিস্টরা কখনও ডিসি রাজ্যত্বের আন্দোলনকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেনি। এর জন্য দাম জেলার সীমানা ছাড়িয়ে ভাল প্রদান করা হবে।
