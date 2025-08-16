ট্রাম্পের নতুন প্রিয় অর্থনীতিবিদ ইজে আন্তোনি মনে করেন নাৎসি যুদ্ধজাহাজ ‘প্রেম করা শক্ত নয়’

জেটিএ-২০২৩ সালে ডানপন্থী নেটওয়ার্ক নিউজম্যাক্সে উপস্থিত হওয়ার পরে, অর্থনীতিবিদ ইজে আন্তোনি যুদ্ধজাহাজের পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন যা তিনি প্রায়শই টিভি সাক্ষাত্কারের জন্য তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড আর্ট হিসাবে ব্যবহার করেন।
“বিসমার্ক,” আন্তোনি জবাব দিল এক্স -এ – বিশাল নাৎসি যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে যার প্রবর্তন উপস্থিত ছিল এবং উদযাপিত হয়েছিল অ্যাডল্ফ হিটলার দ্বারা। অন্য একটি অনুষ্ঠানে তিনি একজন অনুগামীকে লিখেছিলেন যে বিসমার্ক “প্রেম করা কঠিন” ছিল।
এটি আন্তোনির বেশ কয়েকবার একটি ছিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রধান হিসাবে মনোনীত প্রার্থী, নাৎসি সম্পর্কিত চিত্র ও ইতিহাসের প্রতি একটি সখ্যতা প্রকাশ করেছেন। তিনি পন্ডিত ক্যান্ডেস ওভেনসের সাথে জার্মান ভুক্তভোগী সম্পর্কে একাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ এক্স কথোপকথনেও জড়িত ছিলেন, এমনকি ডানদিকে বড় বড় সোয়াথগুলি তার ক্রমবর্ধমান, ভোকাল বিরোধীতা নিয়ে তার গত বছরকে বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করেছিল।
কনজারভেটিভ হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ আন্তোনি এখন ট্রাম্প প্রশাসনে একটি মূল ভূমিকায় যোগদানের জন্য প্রস্তুত। ট্রাম্প বিএলএসের প্রাক্তন পরিচালককে বরখাস্ত করার পরে এবং প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করেছেন যে তিনি মাসিক চাকরির প্রতিবেদনকে “কঠোর” করেছেন – রাষ্ট্রপতির অর্থনৈতিক নীতিগুলির একটি নিবিড়ভাবে দেখা ব্যারোমিটার – তার মনোনয়ন এসেছে।
“আমাদের অর্থনীতি গম্ভীর হয়ে উঠছে, এবং ইজে নিশ্চিত করবে যে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি সৎ এবং নির্ভুল,” ট্রাম্প লিখেছেন তার সামাজিক নেটওয়ার্ক সত্য সোমবার একটি পোস্টে। অবস্থানের জন্য সিনেট নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন।
অ্যান্টোনির মনোনয়নের সমালোচনাও করা হয়েছিল এমনকি কিছু রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ যাদের রয়েছে তাকে “একেবারে অযোগ্য,” হিসাবে বিস্ফোরিত করেছে, “ একটি বলে তার সাথে তার “মৌলিক অর্থনীতি বোঝার অক্ষমতা রয়েছে।” অন্যরা আশঙ্কা করছেন যে অতীতে ব্যুরোর ঘন ঘন সমালোচক এবং ট্রাম্পের পক্ষপাতদুষ্ট যোদ্ধা আন্তোনি এই পক্ষপাতিত্বকে tradition তিহ্যগতভাবে একটি নিরপেক্ষ, স্বাধীন সংস্থা হিসাবে নিয়ে আসবেন। হোয়াইট হাউস এই সপ্তাহে বলেছেন ২০২১ সালের January জানুয়ারীতে অর্থনীতিবিদ একজন “বাইস্ট্যান্ডার” ছিলেন, ট্রাম্প সমর্থকদের দাঙ্গা করেছিলেন – উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি উপস্থিত ছিলেন তবে শারীরিকভাবে মার্কিন ক্যাপিটালে প্রবেশ করেননি।
ডাব্লুডব্লিউআইআই-এর যুদ্ধজাহাজের সাথে মুগ্ধতা
আন্তোনির সোশ্যাল মিডিয়াও পরামর্শ দেয় যে তিনি যুদ্ধের ইতিহাসের বাফ, যা এক অদ্ভুত মুগ্ধতার সেট রয়েছে।
এক্স-তে, তিনি যুদ্ধের উভয় পক্ষের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাহাজগুলির প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা উল্লেখ করেছেন, বিসমার্ক সহ, বৃহত্তম জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলির মধ্যে একটি। 1941 সালে নৌকাটি ডুবে গেলবেশ কয়েকটি যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বহর থেকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বজায় রাখার পরে তার ক্রুদের 2,100 এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে। জাহাজটি মোট আট মাস ধরে সক্রিয় ছিল।
বিসমার্ক, আন্তোনি 2024 সালের এপ্রিলে একজন অনুগামীকে বলেছিলেন, “প্রেম না করা কঠিন” – যোগ করা তিনি দুটি আমেরিকান জাহাজ সম্পর্কে একইভাবে অনুভব করেন: ইউএসএস টেক্সাস, যা নাৎসিদের সাথে লড়াই করেছিলএবং নিউ জার্সি, যা ডাব্লুডাব্লুআইআইয়ের সময় প্যাসিফিক থিয়েটারে অবস্থিত ছিল তবে পরে অংশ নিয়েছে লেবাননের গৃহযুদ্ধের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
আন্তোনির মন্তব্য করার অনুরোধের জবাবে, হেরিটেজ ফাউন্ডেশন হোয়াইট হাউস থেকে এসেছে এমন একটি বিবৃতি দিয়েছে।
বিবৃতিতে লেখা আছে, “ইজে একটি ইতিহাসের বাফ, যেমন অনেক আমেরিকান এবং সামুদ্রিক ইতিহাসের তাত্পর্যটির জন্য একটি প্রশংসা রয়েছে,” তাঁর অফিসটি ইউএসএস নিউ জার্সি এবং ইউএসএস মিসৌরি সহ মার্কিন ব্যাটলশিপস এবং অন্যান্য বিখ্যাত জাহাজগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন ধরণের নিদর্শন এবং শিল্পকর্ম দ্বারা পূর্ণ, যা বড় যুদ্ধগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। “
নৌ ians তিহাসিকরা বিসমার্ককে এর বৃহত আকার, উন্নত প্রযুক্তি, সংক্ষিপ্ত জীবনকাল এবং নাটকীয়, ব্রিটিশদের রক্তাক্ত টেকটাউনের কারণে উল্লেখযোগ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
“দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আটলান্টিকের মধ্যে বিসমার্কের ব্রেকআউট এবং রয়্যাল নেভির হাতে তার পরবর্তী সাধনা ও ধ্বংস হ’ল নেভাল ইতিহাসের অন্যতম মহাকাব্য, এটি একটি সুতা যা মুগ্ধতা অব্যাহত রেখেছে,” histor তিহাসিক আইয়েন ব্যালান্টিন তাঁর ২০১৪ সালের বইয়ে লিখেছেন: হিটলারের বহরের গর্বকে ধ্বংস করে দেওয়া। ” তাঁর বইতে লেখক হিটলারের আগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন “নতুন যুদ্ধজাহাজের প্রতিনিধিত্বকারী জার্মান প্রতিপত্তি থেকে শক্তিশালী উত্সাহকে সালাম দেওয়া।”
বালান্টিন একটি আধুনিক দিনের “বিসমার্ক উত্সাহী” সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও উল্লেখ করেছিলেন, যাদের মধ্যে কেউ কেউ গর্ব করে যে জাহাজটি একবার ডুবে গেছে, “সমুদ্রের তীরে অক্ষত ছিল”। মন্তব্যের জন্য পৌঁছে, ব্যালান্টিন জেটিএকে বলেছিলেন যে অনেক প্রবীণ এবং জাহাজ উত্সাহী বিসমার্কের নৈপুণ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রশংসা রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন, ব্রিটিশ ডাব্লুডব্লিউআইআই প্রবীণরা প্রায়শই এই মতামত রাখেন “নৌবাহিনী আর্কিটেকচার, জাহাজের লাইনগুলির প্রশংসা করে, ক্রিগসমারিন জাহাজ এবং তার লোকেরা লড়াইয়ের কারণকে ঘৃণা করে।” তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমার নিজের, একজন ব্রিটিশ হিসাবে, আশ্চর্যজনক যুদ্ধজাহাজ এবং পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত যা বিসমার্ককে অবসান করেছিল।”
স্টালিন, হিটলার নয়, আসল খলনায়ক ছিলেন?
এক্স -তে, আন্তোনি ডাব্লুডাব্লুআইআইয়ের বিষয়ে বিশেষত একজন ব্যবহারকারীকেও তার মতামতও সরবরাহ করেছিলেন: ওভেনস, যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের অনুসারীদের বজায় রেখে গত বছর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে অ্যান্টিসেমিটিক বক্তৃতা এবং ষড়যন্ত্রের একটি স্ট্রিং গ্রহণ করেছিলেন। (এই সপ্তাহে, ওভেনস প্রস্তাবিত যে স্পেনীয় অনুসন্ধানের জনপ্রিয় ইতিহাস ছিল ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত পিতা বেনজিয়ন নেতানিয়াহু দ্বারা রচিত সময়কাল সম্পর্কে একটি ইতিহাস বই পড়ার পরে “ক্যাথলিক বিরোধী প্রচার”।)
গত বছর অ্যান্টনি ডাব্লুডাব্লুআইআইয়ের জার্মানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এক্স -তে কমপক্ষে দুটি ওভেন পোস্টে জবাব দিয়েছেন। প্রথমটি ছিল ২০২৪ সালের এপ্রিলে, ওনস ইস্রায়েলের ক্রমবর্ধমান সমালোচনা নিয়ে অর্থোডক্স ইহুদি পন্ডিত বেন শাপিরোর সাথে বিভক্ত হওয়ার পরেই। ওভেনস পোস্টের জবাবে দাবি করে যে জার্মানদের উত্তরোত্তর চিকিত্সা ছিল “বিশ্বের বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী পরিষ্কার করা,” আন্তোনি প্রস্তাবিত তাকে একটি বই: “স্ট্যালিনের যুদ্ধ,” ক সু-পর্যালোচনা সংশোধনবাদী ইতিহাস এটি ডাব্লুডাব্লুআইআইয়ের চালিকা শক্তি হিসাবে হিটলারের নয়, স্ট্যালিনকে পোজ দেয়।
তিনি জবাব দিল সেই জুলাইয়ে আবার ওভেনসের কাছে, তার পডকাস্ট এবং ইউটিউব ভিডিও থেকে একটি ক্লিপ ভাগ করে নেওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে “আক্ষরিক হিটলার: কেন আমরা তাঁর সম্পর্কে কথা বলতে পারি না?” সেই সময়, পন্ডিতকে সম্প্রতি সম্প্রতি ট্রাম্পের একটি তহবিলাকারীর কাছ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তার ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, হলোকাস্ট অস্বীকার এবং সাদা আধিপত্যবাদী নিক ফুয়েন্তেস এবং র্যাপার-পরিণত-নাজি সহানুভূতির ইয়ে রক্ষার জন্য রক্ষণশীল ধাক্কা।
ওভেনস আবারও তার মামলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে ডাব্লুডাব্লুআইআইয়ের পরে জার্মান বেসামরিক নাগরিকরা “জাতিগত নির্মূল” এর শিকার হয়েছিলেন যে তিনি বলেছিলেন যে নাজিরা যা কিছু করেছে তার বামন করেছে, তার বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য একটি “বিবিসি ডকুমেন্টারি” উল্লেখ করে। আন্তোনি একমত বলে মনে হয়েছিল, অন্য একটি historical তিহাসিক ফ্যাক্টয়েড অফার করার সময়।
“আমি অবাক হই যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কয়েক হাজার জার্মান বেসামরিক নাগরিক যারা অনাহারে মারা গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিবিসির একটি ডকুমেন্টারিও রয়েছে কারণ ব্রিটিশরা নৌ -অবরোধকে স্থানে রেখেছিল এবং আর্মিস্টিসের পরেও খাবার দিতে অস্বীকার করেছিল,” আন্তোনি জবাবে লিখেছিলেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য কোথাও, ইহুদিদের সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি পারদর্শী ছিল।
নভেম্বরে, যখন এক্স এর কোনও ব্যবহারকারী রক্ষণশীল ভাষ্যকার রিচার্ড এ স্টার্নকে “ইহুদি” হিসাবে বরখাস্ত করেছিলেন, আন্তোনি স্টার্নকে রক্ষা করেছিলেন একটি কৌতূহলী লিটানির সাথে: “2+2 = 4 কে এটি বলুক না কেন – একজন গণিতবিদ, একজন ইহুদি, যীশু খ্রিস্ট, একজন রিপাবলিকান, একজন ডেমোক্র্যাট, স্ট্যালিন, মাও, মা থেরেসা – ঘটনাগুলি সত্য, তাদের ঘোষণা দেয় না কেন।”