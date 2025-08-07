ট্রাম্পের নতুন শুল্ক ইউরোপীয় শিল্পগুলিকে কম প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে এবং বেকারত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে

বৃহস্পতিবার ()) বেশিরভাগ ইউরোপীয় পণ্য নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা আরোপিত নতুন 15% শুল্ক ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। এটি কীভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে? ভাড়া দ্বারা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থদের শিল্পগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কম প্রতিযোগিতামূলক হবে এবং অভিযোগ করবে যে তাদের সামান্য বিনিময়ে অনেক কিছু দিতে হবে। নতুন বাণিজ্য চুক্তি আটলান্টিকের উভয় পক্ষেই বিভিন্ন ব্যাখ্যা সৃষ্টি করছে এবং এটি একটি শুল্ক আরোহণের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
লেটসিয়া ফনসেকা-ওয়ার্ডারব্রাসেলসে আরএফআই সংবাদদাতা
কথিত ট্রান্সটল্যান্টিক স্থিতিশীলতার জন্য অর্থ প্রদানের দাম ইউরোপীয় ইউনিয়ন শিল্পগুলিতে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। ব্লক সংস্থাগুলি উদ্বিগ্ন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা আরোপিত 15% শুল্ক যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে তা গণনা করা অব্যাহত রেখেছে। মনে রাখবেন যে ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের পৃথক হারের মুখোমুখি হয় 50%। শুল্কের পরিণতিগুলি তাত্ক্ষণিক হবে না, তবে মাঝারি মেয়াদে অনুভূত হবে। শিল্পগুলি তাদের পণ্যগুলির রফতানি হ্রাসের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং অবশ্যই লাভ হ্রাস পাবে।
প্রথম নেতিবাচক প্রভাবগুলির মধ্যে একটি বেকারত্বের বৃদ্ধি হওয়া উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের পণ্যগুলি আরও ব্যয়বহুল, কম প্রতিযোগিতামূলক, অর্থাত্ বিক্রয় হ্রাস এবং ব্লকে হাজার হাজার চাকরি কেটে ফেলবে।
ফ্রান্সে, কসমেটিকস জায়ান্ট ল’ওরাল, যা তার মার্কিন ব্যবসায়িক পরিমাণের প্রায় 40% উত্পন্ন করে এবং সানোফি ফার্মাসিউটিক্যাল বহুজাতিক, উচ্চ শুল্ক রোধে আমেরিকান মাটিতে তাদের প্রযোজনার কিছু অংশ স্থানান্তর করার অভিপ্রায়কে ইঙ্গিত দিয়েছে।
এই আন্দোলন কর্মসংস্থানের দ্বিগুণ প্রভাব ফেলতে পারে, বেলজিয়ামের অর্থনীতিবিদ ব্রুনো কলম্যান্টকে ব্যাখ্যা করেছেন, “যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের শিল্পগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের প্রযোজনার অংশ পরিবর্তন করে, মার্কিন কর্মীরা ইউরোপীয় শ্রমিকদের প্রতিস্থাপন করবে এবং এটি ইউরোপের ডাইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে অবদান রাখবে,” তিনি বলেছিলেন।
উচ্চতর শক্তি বিল
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তির শক্তির দিকটি বেশ গুরুতর। চুক্তিতে বিধান করা হয়েছে যে ইউরোপীয়রা আগামী তিন বছরে আমেরিকান শক্তি পণ্য – গ্যাস, তেল এবং পারমাণবিক শক্তি – $ 750 বিলিয়ন কিনে। ব্রাসেলস রাশিয়া বা আরব দেশগুলির উপর কম শক্তি নির্ভরতা থাকবে তা জোর দিয়ে একটি আশাবাদী ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে।
তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে ইউরোপীয়রা শক্তির জন্য আরও বেশি অর্থ প্রদান করবে। এছাড়াও, বিশাল আমেরিকান গ্যাস এবং তেল ক্রয়গুলি ইইউর জলবায়ু লক্ষ্যের সাথে আপস করতে সক্ষম হবে। সংক্ষেপে, ইউরোপীয় গ্রাহকদের কাছ থেকে যে অর্থ শক্তি উত্তরণে বিনিয়োগ করা যেতে পারে তাদের অর্থ আমেরিকান জীবাশ্ম জ্বালানী অধিগ্রহণের পক্ষে উত্সর্গ করা হবে, অত্যন্ত দূষণকারী উত্স।
বুধবার ()), ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মার্কিন সংস্থাগুলিতে $ 600 বিলিয়ন বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করলে 35% হার প্রয়োগ করার হুমকি দিয়েছিল। তবে ইউরোপীয় কমিশন বেসরকারী খাতের পক্ষে বিনিয়োগ করতে অক্ষম। মধ্যরাতের ঠিক আগে ট্রাম্প সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে বলেছিলেন যে শুল্কের ফলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ শুরু করবে।
এক্সটেনশন এবং চ্যালেঞ্জ
যদিও ব্রাসেলস সবেমাত্র ছয় মাস ধরে মার্কিন শুল্কের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক প্রতিশোধের স্থগিতাদেশের ঘোষণা দিয়েছে, ইউরোপীয় সরকারগুলি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং কীভাবে শুল্ক যুদ্ধের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে ব্রাসেলসে যুক্তি হ’ল ট্রাম্পকে ট্রান্সটল্যান্টিক সামরিক জোট, ন্যাটো থেকে সরে আসা এবং ইউক্রেনের সমর্থন শেষ করা থেকে বিরত রাখা।
জার্মানি, ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি, নতুন 15%শুল্ক দ্বারা প্রভাবিত ব্লক দেশগুলির মধ্যে একটি। জার্মান সরকার তার রফতানি ভিত্তিক অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হচ্ছে। ক্ষতির আকার সম্পর্কে ধারণা পেতে, কেবল স্বয়ংচালিত খাতে, এটি অনুমান করা হয় যে প্রায় 300,000 কাজ শুল্কের সাথে প্রভাবিত হতে পারে।
এই সপ্তাহে ট্রাম্প ইউরোপীয় ফার্মাসিউটিক্যাল রফতানিতে 250% হারের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন, এই একই হারগুলি 15% হবে তা নিশ্চিত করার কয়েক দিন পরে। যদি মার্কিন রাষ্ট্রপতির নতুন প্রতিশ্রুতি চিঠিতে নেওয়া হয় তবে আয়ারল্যান্ড সমস্যায় পড়বে। গ্লোবাল ফার্মাসিউটিক্যাল বাণিজ্যে বেশিরভাগ বড় নামের হোস্টিংয়ের পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইরিশ রফতানির বৃহত্তম ভলিউম হ’ল ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য।