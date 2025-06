ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড সেনা মোতায়েনের বিষয়ে কী জানবেন

নিবন্ধ সামগ্রী

রবিবার গার্ডের মোতায়েনের বিষয়ে এবং এমন শর্তাদি সম্পর্কে জানার জন্য এখানে কিছু বিষয় রয়েছে যার অধীনে রাষ্ট্রপতি মার্কিন মাটিতে সেনা স্থাপন করতে পারেন।

জাতীয় গার্ড আসার উত্তেজনাপূর্ণ মুহুর্তগুলি

গার্ড সদস্যরা বিশেষত ফেডারেল ভবনগুলি সুরক্ষার জন্য পৌঁছেছিলেন, যেখানে বিক্ষোভকারীরা মনোনিবেশ করেছিলেন সেখানে ডাউনটাউন ডিটেনশন সেন্টার সহ।

বিক্ষোভকারীরা “লজ্জা” এবং “বাড়িতে যান” বলে চিৎকার করতে করতে তারা কাঁধে কাঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছু গার্ড সদস্যদের ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ করার পরে, ইউনিফর্মড অফিসারদের আরও একটি সেট এই দলে অগ্রসর হয়েছিল, রাস্তায় ধোঁয়া ভরা ক্যানিটার গুলি করে।

Minutes later, the Los Angeles Police Department fired rounds of crowd-control munitions to disperse the protesters, who they said were assembled unlawfully. গ্রুপের বেশিরভাগ অংশ 101 ফ্রিওয়েতে ট্র্যাফিক অবরুদ্ধ করতে চলে যায় যতক্ষণ না স্টেট প্যাট্রোল অফিসাররা বিকেল নাগাদ রোডওয়ে থেকে তাদের সাফ না করে।