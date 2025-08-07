ট্রাম্পের পরিকল্পিত হোয়াইট হাউস বলরুমের গুজব রেন্ডারিং এটি মনে হয় না

দাবি:
একটি চিত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পিত বলরুম সম্প্রসারণ হোয়াইট হাউসে বামনকারী একটি সরকারী রেন্ডারিং প্রমাণিতভাবে দেখায়।
রেটিং:
মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প পরিকল্পনা ঘোষণা করার পরপরই একটি বড় বলরুম তৈরি করতে ২০২৫ সালের জুলাইয়ের শেষের দিকে হোয়াইট হাউসে লোকেরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের মতামত ভাগ করে নেওয়া শুরু করে। এর মধ্যে কয়েকটি পোস্ট, যেমন একজন 6 মিলিয়ন বারেরও বেশি বার দেখেছেন এক্স এ (সংরক্ষণাগার), এমন একটি চিত্র অন্তর্ভুক্ত যা হোয়াইট হাউসের মূল বিল্ডিংকে বামন করে প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের একটি রেন্ডারিং বলে মনে হয়েছিল।
চিত্রটি সামাজিক মিডিয়া সাইটগুলিতে যেমন ভাগ করা হয়েছিল থ্রেড (সংরক্ষণাগার), রেডডিট (সংরক্ষণাগার) এবং ইনস্টাগ্রাম (সংরক্ষণাগার)। কিছু পোস্ট (সংরক্ষণাগার) দাবি করেছেন যে রেন্ডারিংটি অফিসিয়াল ছিল।
এই চিত্রটি বলরুমের সম্প্রসারণের জন্য হোয়াইট হাউসের পরিকল্পনার সত্যিকারের অফিসিয়াল রেন্ডারিং ছিল না; এটি একটি এআই-উত্পাদিত চিত্র ছিল।
চিত্রটি দু’জনের মধ্যে যে কোনও একটিতে উপলব্ধ কোনও রেন্ডারিংয়ে উপস্থিত হয়নি হোয়াইট হাউস পৃষ্ঠাগুলি (সংরক্ষণাগার, সংরক্ষণাগার) বলরুম প্রসারণে উত্সর্গীকৃত। এটি প্রকল্পের স্থপতিদের জন্য ওয়েবসাইটে উপস্থিত হয়নি, ম্যাকক্রিয়ার আর্কিটেক্টসবা প্রকল্পের নির্মাণ বা প্রকৌশল দলগুলির জন্য ওয়েবসাইটগুলিতে এটি পাওয়া যায়নি, ক্লার্ক নির্মাণ এবং Aecomযার মধ্যে উভয়ই আগস্ট 7, 2025 পর্যন্ত বলরুম সম্প্রসারণের জন্য উত্সর্গীকৃত পৃষ্ঠাগুলি ছিল না।
চিত্রের স্নোপগুলির প্রাচীনতম সংস্করণটি ছিল আগস্ট 1 পোস্ট থেকে থ্রেড (সংরক্ষণাগার)। ছবিটি পোস্ট করা ব্যক্তি ফ্রান্সেস মার্কান্টি-অ্যান্টনি তার পোস্টে বলেছিলেন যে তিনি “চ্যাটজিপ্টকে 55,000 বর্গফুট হোয়াইট হাউসে 90,000 বর্গফুটের বলরুম যুক্ত করতে বলেছিলেন।”
মার্কান্টি-অ্যান্টনি পোস্ট করা চিত্রটিতে পাওয়া যেতে পারে এমন কিছু ভুল ছিল এমন কোনও সরকারী রেন্ডারিংয়ের সম্ভাবনা কম।
বলরুমটি প্রায় 90,000 বর্গফুট এবং হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে “হোয়াইট হাউস অনুসারে, পূর্ব উইংয়ের সম্প্রসারণ হিসাবে হোয়াইট হাউসের মূল ভবন থেকে যথেষ্ট পরিমাণে আলাদা করা হয়েছে।
পূর্ব শাখাটি হোয়াইট হাউসের ডানদিকে থাকে যখন থেকে দেখা যায় দিকনির্দেশ জাতীয় মলের, যা পাশের দৃশ্যমান এআই-উত্পাদিত চিত্রটিতে। যাইহোক, সেই চিত্রের বলরুমটি মূল ভবনের বাম দিকে উপস্থিত হয়, যেখানে পশ্চিম উইংটি অবস্থিত হবে এবং মূল বিল্ডিং থেকে “যথেষ্ট পরিমাণে পৃথক” নয়।
ডানা বাদ দিয়ে হোয়াইট হাউসের মূল বিল্ডিংটিতে 55,000 বর্গফুট মেঝে স্থান রয়েছে, হোয়াইট হাউস Hist তিহাসিক সমিতি। বলরুমের প্রস্তাবিত আকার বিবেচনা করে, এটি সম্ভবত মূল বিল্ডিংয়ের চেয়ে বড় প্রদর্শিত হবে, যদিও এটি ক্ষেত্রে দেখা যায়নি অফিসিয়াল রেন্ডারিংস।
