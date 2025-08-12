You are Here
ট্রাম্পের প্রতিশোধ প্রচারের জন্য এটি একটি ব্যস্ত মাস হয়ে গেছে
News

ট্রাম্পের প্রতিশোধ প্রচারের জন্য এটি একটি ব্যস্ত মাস হয়ে গেছে

প্রসিকিউটর, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং বিধায়করা যারা এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যবসা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তদন্তে নেতৃত্ব দিয়েছেন বা অংশ নিয়েছেন তারা ক্রমশ তদন্তের অধীনে রয়েছেন।

যদিও ট্রাম্প নিজেই এই পদক্ষেপগুলি ঘোষণা করেননি, তারা হোয়াইট হাউসে ভোট দেওয়া হলে তাকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি প্রচারে ব্রত দিয়ে ডোভেটেল করে।

যেহেতু এটি ২০১ 2016 সালের নির্বাচনে রাশিয়ান হস্তক্ষেপের তদন্তগুলির সাথে সম্পর্কিত, যার মধ্যে ট্রাম্প প্রচারের কর্মকর্তা এবং রাশিয়ান ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগের সন্ধান করা অন্তর্ভুক্ত ছিল, ট্রাম্প কমপক্ষে 2019 সাল থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন “তদন্তকারীদের তদন্ত” করতে।

এখানে সর্বশেষতম উন্নয়নগুলির এক নজরে দেখুন, যা এফবিআইয়ের প্রাক্তন পরিচালক জেমস কমে, পাশাপাশি ট্রাম্পের প্রথম রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের দুই সদস্য তদন্তের জন্য গৃহীত পূর্ববর্তী পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে। এটি লক্ষ্য করা যায় যে প্রোবগুলি লক্ষ্যবস্তুদের জন্য প্রকৃত আইনী বিপদের দিকে পরিচালিত করবে বা তারা যদি তাদের জীবনকে কৃপণ করে তুলতে কেবল একটি উপায় হয় তবে তাৎপর্যপূর্ণ আইনী ব্যয় সহ।

লেটিয়া জেমস

প্রসিকিউটররা একটি গ্র্যান্ড জুরি তদন্ত ডেকেছেন এবং ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা এবং তিনি জাতীয় রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে যে আলাদা আলাদা মামলা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে নথিপত্রের জন্য জেমসের অফিসকে উপ -পয়েনড করেছেন, শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম খবরে বলা হয়েছে, নামবিহীন সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে।

জেমসের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী অ্যাবে লোয়েল, রিপোর্ট করা তদন্তটিকে “রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক প্রতিশোধ অভিযান পরিচালনার এই প্রশাসনের সবচেয়ে স্পষ্ট এবং মরিয়া উদাহরণ” বলে অভিহিত করেছেন।

একটি গা dark ় অভিযুক্ত মহিলা একটি পডিয়ামে কথা বলার সময় তার বাম এবং থাম্ব উত্থাপন করে।
নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিয়া জেমস ১৪ ফেব্রুয়ারি ম্যানহাটান ফেডারেল কোর্টের বাইরে একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় বক্তব্য রাখেন। জেমস অফিস এবং তার আইনজীবী ট্রাম্প এবং এনআরএর সফল মামলা -মোকদ্দমার জন্য তাকে তদন্তের যে কোনও প্রয়াসকে নিন্দা করেছিলেন। (ইউকি আইওয়ামুরা/অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

2018 সালে যখন তিনি অফিসে দৌড়েছিলেন, জেমস ট্রাম্পকে “কন ম্যান” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তিনি ট্রাম্প এবং তার রিপাবলিকান প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তার নীতিমালা এবং কীভাবে তিনি তার ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন তার জন্য কয়েকবার বার মামলা করেছেন।

নাগরিক জালিয়াতির মামলা, ২০২২ সালে সামনে আনা হয়েছিল, এর ফলে গত বছর ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৩৫৫ মিলিয়ন ডলার মার্কিন রায় হয়েছিল, একজন বিচারক তার রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য তৈরি করার সময় তিনি প্রতারণামূলকভাবে ডুপে nd ণদাতাদের কাছে তার নিট মূল্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। জরিমানা এখন আরও বড়, কারণ এটি আগ্রহ জমে, তবে ট্রাম্প নিজেই এই রায়টির আবেদন করছেন।

জেমস অফিস গত সপ্তাহে এক বিবৃতিতে বলেছিল, “বিচার ব্যবস্থার যে কোনও অস্ত্রের জন্য প্রতিটি আমেরিকানকে বিরক্ত করা উচিত।”

এছাড়াও, এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল মে মাসে নিশ্চিত করেছেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তা তার বন্ধকী জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে জেমস তদন্ত করা হচ্ছে। জেমসের আইনজীবী বলেছেন যে অভিযোগটি তার ভাগ্নীকে ভার্জিনিয়া হাউস কিনতে সহায়তা করার জন্য ২০২৩ সালে স্বাক্ষরিত অ্যাটর্নি জেনারেল ডকুমেন্টগুলির উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তির উপর ভিত্তি করে একটি মিথ্যা কথা ছিল।

ব্রায়ান ড্রিসকল

ক্রিস্টোফার ওয়ারকে প্রতিস্থাপনের জন্য ব্রায়ান ড্রিসকলকে জানুয়ারিতে এফবিআইয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল এবং প্যাটেলের মনোনয়ন মুলতুবি থাকায় এই পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ট্রাম্প সমর্থকরা নেতৃত্বে ছিলেন, Jan জানুয়ারী, ২০২১ সালে তদন্তে অংশ নেওয়া এজেন্টদের তালিকার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের দাবিতে ট্রাম্প প্রশাসনের দাবিতে প্রতিরোধ করেছিলেন এবং তৎকালীন ডিপোটি ডিরেক্টর রবার্ট কিসেনকে প্রতিরোধ করেছিলেন, ড্রিসকোল শিরোনাম করেছিলেন।

গত সপ্তাহে বরখাস্ত, ড্রিসকল এপি -র দ্বারা দেখা একটি ইমেইলে সহকর্মীদের বলেছিলেন যে তাকে তার বরখাস্ত করার কারণ দেওয়া হয়নি।

চশমার দাড়িযুক্ত গা dark ়প্রত্যয়ী ব্যক্তি একটি টেবিলে বসে থাকার সময় কথা বলে।
এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল ৮ ই মে ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলের একটি সিনেট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এফবিআইয়ের কর্মচারীদের একটি হোস্টকে ছেড়ে চলে গেছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রশাসনে এখনও পর্যন্ত বরখাস্ত বা পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। (জোসে লুইস ম্যাগানা/দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

তবে হাউসের বিচার বিভাগীয় কমিটির শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাট জেমি রাসকিনকে “ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি তাদের অন্ধ ও সর্বজনীন আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকারকারী যে কেউ এফবিআই -তে শুদ্ধতা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তার নিন্দা জানিয়েছিলেন।

“মিঃ ড্রিসকোল এবং অন্যান্য কেরিয়ার এজেন্টদের গুলি চালানো আইনের শাসনের জন্য লজ্জাজনক বিরোধী এবং রাজনৈতিক অনুগত এবং অযোগ্য সাইকোফ্যান্টদের সাথে নিরপেক্ষতার কেরিয়ার আইন প্রয়োগকারী পেশাদারদের প্রতিস্থাপনের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচারকে টাইপ করে,” রাস্কিন বলেছিলেন।

এছাড়াও গত সপ্তাহে যেতে হবে এফবিআইয়ের ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে থাকা সহকারী পরিচালক স্টিভেন জেনসেন। জেনসেন ক্যাপিটল দাঙ্গার সময় এফবিআইয়ের একটি ঘরোয়া সন্ত্রাসবাদ বিভাগের তদারকি করেছিলেন।

গত সপ্তাহে একটি বিবৃতিতে এফবিআই এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এজেন্টদের “তাদের দেওয়া কার্যনির্বাহী সম্পাদন করে” গুলি চালানোর নিন্দা জানিয়েছে।

প্যাটেলের ঘড়ির অধীনে, এফবিআই আগ্রাসীভাবে ব্যুরো নেতৃত্ব বা ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে থাকার কারণে দেখা এজেন্টদের আক্রমণাত্মকভাবে ডেমোটে, পুনরায় নিয়োগ বা ধাক্কা দিতে চলেছে, যখন ট্রাম্প মিলিশিয়া গ্রুপের নেতাদের সাথে দোষী সাব্যস্তদের জন্য দোষী সাব্যস্তদের জন্য দোষী সাব্যস্তদের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন বলে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

অ্যাডাম শিফ

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি জেমস এবং সেন উভয়েরই বন্ধকী জালিয়াতির অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি “বিশেষ অ্যাটর্নি” নিয়োগ করেছেন। প্রশাসনের দুই কর্মকর্তা। গত সপ্তাহে এনবিসি নিউজকে জানিয়েছে

শিফের অভিযোগগুলি 15 বছরেরও বেশি আগে মেরিল্যান্ডে কেনা একটি বাড়ি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শিফের প্রতিনিধিত্বকারী প্রীত ভাররা গত সপ্তাহে একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে অভিযোগগুলি আগে “ডিবাঙ্ক” করা হয়েছিল, যখন কোনও ফলাফল তদন্তকে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

স্যুট এবং টাই পরা একটি বাল্ডিং ক্লিন শেভেন একজন এসকেলেটরের নীচে দেখানো হয়।
ক্যালিফোর্নিয়ার একজন ডেমোক্র্যাট, সেন অ্যাডাম শিফ, ২ June জুন ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটলে দেখানো হয়েছে। (জে স্কট অ্যাপলহাইট/দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

শিফ দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের লক্ষ্য ছিল এবং ক্যালিফোর্নিয়া ডেমোক্র্যাট 2019 সালের শেষের দিকে ট্রাম্পের প্রথম অভিশাপের অন্যতম হাউস ম্যানেজার ছিলেন।

2019 সালে, শিফ ট্রাম্প এবং মাগা সমর্থকদের বলেছিলেন যে সেখানে “উল্লেখযোগ্য” এবং “বাধ্যতামূলক” প্রমাণ রয়েছে যা ট্রাম্পের নির্দিষ্ট কিছু কর্মকর্তা এবং রাশিয়ানদের মধ্যে ২০১ 2016 সালের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন, যদিও তিনি সিএনএন -তে স্বীকার করেছেন, “যৌক্তিক সন্দেহের বাইরেও ফৌজদারি ষড়যন্ত্র প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।”

হাউস রিপাবলিকানরা ২০২৩ সালে শিফকে সেন্সর করে বলেছিলেন যে একটি রেজুলেশনে তিনি জোটের প্রমাণ রয়েছে বলে এই কথাটি বলে তার অবস্থানকে “গালি” দিয়েছেন।

এল ট্রাম্পের এজি বন্ডি ডেমোক্র্যাটিক কর্মকর্তাদের তদন্তের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান: দেখুন:

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল গ্র্যান্ড জুরি তদন্তকে ‘রাশিয়্যাগেট’ অভিযোগের আদেশ দেয়

ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অভিযোগের পরে ২০১ 2016 সালের নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের বিষয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার প্রশাসনের সদস্যদের বুদ্ধি বানোয়াট দাবিতে একটি গ্র্যান্ড জুরি তদন্ত শুরু করার জন্য ফেডারেল প্রসিকিউটরদের নির্দেশ দিয়েছেন।

বারাক ওবামা

ট্রাম্প হোয়াইট হাউস প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা এবং যারা 2015 এবং 2016 সালে গোয়েন্দা বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার প্রচেষ্টা পুনর্নবীকরণ করেছে – সিআইএর প্রাক্তন পরিচালক জন ব্রেনান এবং প্রাক্তন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক জেমস ক্ল্যাপার সহ – রাশিয়ান হস্তক্ষেপ তদন্তের উত্স সম্পর্কিত বিশ্বাসঘাতকতা।

বন্ডি ওবামা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পরীক্ষা করার জন্য একটি “স্ট্রাইক ফোর্স” ঘোষণা করেছিলেন, ফেডারেল প্রসিকিউটরদের উত্সাহিত করা হচ্ছে এমন প্রতিবেদন নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে গ্র্যান্ড জুরি অভিযোগের সন্ধান করুনযদিও এটি পরিষ্কার নয় যে কোন প্রাক্তন আধিকারিকরা তদন্তের অধীনে থাকতে পারেন।

স্যুট এবং টাই পরা একটি ক্লিনশ্যাভেন গা darked ়প্রত্যয়ী ব্যক্তি দেখানো হয়েছে।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা, ডানদিকে, ২০ শে জানুয়ারী ওয়াশিংটনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্বোধনকালে দেখানো হয়েছে, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, বাম এবং বুশের স্ত্রী লরার সাথে। (জুলিয়া ডেমারি নিখিনসন/দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

এই সপ্তাহান্তে ফক্স নিউজের সাথে সম্প্রচারিত একটি সাক্ষাত্কারে সহ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানস বলেছিলেন যে প্রসিকিউটরদের অবশ্যই আইনটি অনুসরণ করতে হবে তবে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন “আপনি প্রচুর লোককে অভিযুক্ত করতে দেখছেন।”

বন্ডির এই পদক্ষেপটি ট্রাম্পের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ডকে অনুসরণ করে, রাশিয়ান তদন্তের উত্স সম্পর্কে পূর্বে শ্রেণিবদ্ধ রেকর্ড প্রকাশ করে। গ্যাবার্ড এবং প্যাটেল সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ট্রাম্পের প্রচারণা তদন্তে গণতান্ত্রিক অপরাধবোধকে প্রদর্শন করার জন্য তাদেরকে শঙ্কিত করেছেন।

এটি ওবামার কাছ থেকে একটি বিরল প্রকাশ্য বিবৃতি অর্জন করেছে, পাশাপাশি সমালোচকদের মতো অভিযোগও করেছে প্রাক্তন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যাডাম কিনজিঞ্জার প্রশাসন যে সমালোচনা থেকে একটি বিভ্রান্তি চেয়েছিল জেফ্রি এপস্টেইন বিতর্ক

রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন সিনেট কমিটি এবং বিচারপতি বিভাগের মহাপরিদর্শক রাশিয়ার হস্তক্ষেপ তদন্তের দিকগুলির সাথে দোষ খুঁজে পেয়েছেন, কেউই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন না যে এটি অনিয়ন্ত্রিত বা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাজনৈতিক কৌশলগুলির ফলাফল।

বিশেষ পরামর্শদাতা রবার্ট মুয়েলার, যিনি দু’বছরের বিচার বিভাগের তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি এই অভিযানের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং ট্রাম্পের প্রচার প্রচারকে এই সহায়তা স্বাগত জানিয়েছেন।

মোলারের দল, যা ট্রাম্পের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত্কারটি সুরক্ষিত করতে পারেনি, তারা খুঁজে পায়নি যে এই প্রচারটি নির্বাচনকে দমন করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তবে ন্যায়বিচারের সম্ভাব্য বাধাগুলির উদাহরণ রেখেছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।